AMLO: niños, a la escuela

Desde el portal

Ángel Soriano

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su decisión de reabrir las escuelas y reiniciar clases a la brevedad posible, ante la adicción en la que han caído los menores de edad “pegados” a aparatos electrónicos recibiendo información “tóxica” e incluso sin hacer caso a los padres cuando les llaman la atención, creando una situación lamentable.

Indudablemente, que esto es conveniente, pero en distintos países, como el nuestro, se ha detectado la presencia de Covid-19 en jóvenes y menores de edad, por lo que la reapertura de escuelas podría darse en condiciones adversas y hacer proliferar la pandemia, más de lo descontrolado en que se encuentra.

Por ello, el retorno a clases deberá ser -como se ha anunciado-, de manera consensuada, de común acuerdo entre padres de familia, personal docente y autoridades a efecto de proteger la salud de los menores -aunque no lo estén exceptuados en sus casas-, y evitar males mayores, que ya se tienen a consecuencia del virus.

Falta un mes para el anunciado regreso a clases, pero no hay visos de que se dome la pandemia, al contrario, se agudiza y ahora en la población joven, la cual debió vacunarse desde un principio pues ahora ellos son las víctimas; por ello es conveniente reflexionar y adoptar medidas preventivas y seguras para un necesario regreso a clases.

Turbulencias

Bloqueos y problemas sociales

El bloqueo de 72 horas en Hacienda Blanca -a la entrada a la ciudad de Oaxaca llegando de la CDMX-, por triquis originó un enfrentamiento con lugareños de Etla con saldo de dos lesionados, pues hubo disparos de arma de fuego. Como siempre, para no tomar partido, la policía trató de mediar entre ambos grupos para que, finalmente, cedieran los triquis ante la oferta de instalar una mesa de diálogo para resolver el problema de los desplazados de Tierra Blanca, en la región, con la promesa de que volvieran a su lugar de origen. Esto es lo que origina los bloqueos: ancestrales problemas sociales no resueltos, pero no por la necedad de bloquear por bloquear, es lo que no se entiende de la realidad del estado… Pese a que las autoridades sanitarias han insistido en que el problema de los medicamentos es mundial y constituyen un jugoso negocio para las farmacéuticas e intermediarios, que se aprovechan de la escasez y demanda de los mismos, los afectados demandan a las mismas autoridades acusándolas de negligentes. Las medicinas dejan fabulosas ganancias a los acaparadores, por eso se ha buscado en el mercado internacional a precios accesibles y de calidad, pues hubo un tiempo en que éstas eran caducadas o inefectivas; se han corregido las compras, pero sigue la escasez con el creciente malestar de los derechohabientes… Arrecia la búsqueda de la candidatura de Morena al gobierno de Oaxaca; una docena de aspirantes reclama su derecho “por haber conocido primero” a López Obrador y otros por cercanía familiar. Lo cierto es que la complejidad de los problemas sociales, los intereses económicos por la explotación de nuevas regiones turísticas e industriales, y los compromisos políticos y económicos en la entidad hacen imposible un candidato de unidad. Hay quienes se inclinan, por razones de género, por la senadora Susana Harp, pero basta recordar que su tío, el poderoso banquero, ha destruido el Centro Histórico de Oaxaca apoderándose y modificando la arquitectura colonial de la capital del estado, además de que acabaría por entregar el estado al poder económico.

