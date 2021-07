Nuevo turista post-Covid

Hora 14

Mauricio Conde Olivares

De acuerdo con cifras de ProColombia, en los cinco años previos a la pandemia por Covid-19, el arribo de viajeros de México a Colombia incrementó en promedio 13 por ciento, convirtiéndolo en uno de los cinco países que más visitan Colombia en el mundo.

Si bien el turismo para Colombia se convirtió en una de las principales fuentes de captación de divisas en los años recientes, ese país lleva tiempo cultivando el turismo sostenible y diversas propuestas culturales y gastronómicas que, con las medidas de prevención que se han procurado, hoy cuenta con las condiciones necesarias para asumir las nuevas tendencias de viaje de los turistas mexicanos e internacionales que decidan arribar a su territorio.

De hecho, recientemente las aerolíneas de bajo costo VivaAerobus y Volaris iniciaron por primera vez vuelos a Bogotá y diferentes ciudades del país en anticipación del interés que motiva ese país sudamericano. Incluso, según los datos de ProColombia, México es hoy el tercer destino con el que Colombia tiene más frecuencias aéreas y asientos disponibles. De aquí que Colombia este listo para volver a recibir a los turistas mexicanos.

Ello toma relevancia luego que tras más de un año de pandemia, diferentes factores han ganado relevancia al momento de atraer viajeros internacionales como la bioseguridad; la fuerte relación costo-beneficio; los permisos y accesibilidad a las atracciones; y el interés por los procesos de vacunación.

Una encuesta realizada por Global Data, muestra cómo las restricciones en los destinos son clave para incentivar o desincentivar a un viajero. A la pregunta: ¿cuál de las siguientes opciones afectaría su intención de viajar?, la mayor parte de los encuestados indicó requerimientos de cuarentena en el destino (58%), seguido por restricciones a los viajes (55%), el temor ante el avance de la pandemia (51%) y preocupaciones financieras (30%).

En estos resultados también se destacan los factores relacionados con sostenibilidad y responsabilidad social, con una participación del 43% entre las condiciones claves y determinantes al momento de decidirse por un viaje.

El proceso de vacunación: un dinamizador para la industria de viajes y turismo

Los procesos de vacunación toman cada vez más importancia al momento de tomar una decisión de viaje o decantarse por un destino. Si bien, actualmente no existen restricciones de movilidad sujetas a un certificado de vacunación, para los viajeros podría ser una garantía de seguridad que incentivaría sus viajes.

Según el estudio de Longwoods International, 59% de los estadounidenses encuestados afirman que los procesos de vacunación sí impactan sus planes de viaje y, de estos, la mayor parte (30%) indica que viajaría hasta que sea vacunado o vacunada, mientras que un 18% esperará a que las personas en su destino de interés sean vacunadas.

Tendencias del nuevo viajero Post Covid-19

La pandemia ha impactado no solo la forma cómo se llevan a cabo los viajes, sino también los deseos, expectativas e intereses de los viajeros. De cara a la reactivación de la industria turística, es clave entender estos nuevos comportamientos para adaptar la oferta y brindar un servicio seguro y atractivo.

Identificar las siguientes tendencias es primordial para lograrlo:

Nómadas digitales: Este tipo de viajero, que se ha consolidado gracias al trabajo remoto, se perfila como el principal motor de reactivación para el segmento corporativo en el corto plazo.

Los nómadas digitales son principalmente Millenials. Personas entre los 25 y 35 años que buscan cambiar sus costumbres de trabajo por modelos más flexibles y que permitan un mayor grado de libertad.

Algunos países como Costa Rica, Barbados y Antigua y Barbuda han implementado permisos y visas especiales para nómadas digitales, las cuales cuentan con algunas condiciones específicas para aplicar.

Un viajero de escape: Las condiciones actuales han incrementado el estrés y ansiedad de las personas. Por esto, las actividades de sol y playa, naturaleza y aventura, así como bienestar y relajación, se convierten en las más demandadas al garantizar un cambio de espacios y nuevas experiencias distintas a las del día a día.

“JOMO”: Previo a la pandemia, surgió el concepto “FOMO”, que en inglés significa fear of missing out, una frase que explica el sentimiento amargo que surge tras ver publicaciones de las actividades realizadas por amigos y familiares en las redes sociales y desear estar haciendo lo mismo.

En cambio, “JOMO”, joy of missing out en inglés, es una tendencia opuesta, que se ha fortalecido en la pandemia. Aquí el foco no está puesto en planificar un viaje digno de Instagram, sino en viajar fuera de temporada a destinos alternativos o menos populares para escapar de las multitudes. Se trata de estar presente y vivir el momento.

Esta tendencia consolidaría destinos de naturaleza, aventura, playa, reservas naturales, pueblos patrimonio y espacios donde el acceso y el control de número de visitantes es imperativo.

Las familias impulsan y diversifican los viajes: A diferencia de 2019, para los viajes de 2021, se ha identificado una tendencia donde los viajes familiares a destinos menos concurridos son cada vez más comunes.

Un estudio de Airbnb comprobó que los viajes familiares han pasado del 27% al 33% en el número de noches reservadas, entre el verano de 2019 y el verano de 2021 a nivel global. Para el caso de EE.UU., el estudió indicó que el 42% de las noches reservadas se realizan en destinos rurales, frente al 32% del verano de 2019.

La tendencia Great Outdoors se consolida, pero hay una importante oportunidad para las ciudades: Por otro lado, las escapadas a zonas rurales se posicionan como una tendencia en auge en todos los grupos y regiones, según un estudio de Airbnb en 2021.

En 2015, los viajes rurales representaron menos del 10% de las noches reservadas a nivel mundial en la plataforma, y actualmente representan más del doble y, a menudo, la cifra se triplica en países como Canadá (43%); Francia (45%); Reino Unido (48%); Australia (42%); y EE.UU. (28%).

Igualmente, las ciudades y centros urbanos se dinamizan gracias a las largas estadías. Pues, aunque los destinos rurales son tendencia este verano, los viajeros están comenzando a regresar a las ciudades por períodos de tiempo más prolongados.

Teniendo en cuenta que estos viajeros buscan seguir con sus actividades habituales, pero en un entorno diferente, su estadía debe complementarse con un producto de cultura, gastronomía o diversión, que garantice todas las medidas de seguridad.

También le comento que México debe mejorar sus estándares de seguridad cibernética y controles técnicos, a la par de fomentar el desarrollo de un mercado de ciberseguridad para mitigar los costos económicos y tecnológicos de los ciberataques, consideró la Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Josefina Román Vergara.

Nuestro país, junto con Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica y Perú, está considerado dentro de la lista de los más vulnerables ante un embate cibernético de la delincuencia; los blancos pueden ser el gobierno y sectores como la industria, salud, servicios financieros y empresas de telecomunicaciones; “de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los daños económicos de los ataques cibernéticos podrían sobrepasar el uno por ciento del producto interno bruto”, subrayó la Comisionada, durante el foro virtual “La realidad de la protección de datos personales en México y Latinoamérica”.

Mencionó que, de acuerdo con el reporte Ciberseguridad 2020 del BID, “la región de América Latina aún no está suficientemente preparada para enfrentar los ataques que se producen en el ciberespacio (…) hasta principios del año pasado, sólo 12 países, entre los que se encuentra México, habían aprobado una estrategia de ciberseguridad y únicamente 10 países han establecido un organismo gubernamental central, responsable de la gestión de la ciberseguridad”.

La Comisionada explicó que, de acuerdo al reporte referido, de 32 países latinoamericanos evaluados en materia de ciberseguridad, los de Sudamérica resultaron mejor evaluados por su preparación para prevenir y resistir ese tipo de ataques; empero, lo anterior será motivo de posterior análisis en otra entrega de Hora 14.

