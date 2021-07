A carcajadas, PVEM se burla de la ley y de consejeros del INE

Como veo, doy

Jorge Luis Galicia Palacios

En cuestión de horas habrá “humo blanco” en Xochimilco

Hay quien opina que los del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) han guardado silencio después de la millonaria multa que el Instituto Nacional Electoral (INE) les impuso por violar la ley en tiempos de la veda electoral durante el proceso comicial celebrado recientemente, lo cierto es que no hay tal silencio porque a estas horas los del Verde han de estar botados de la risa y a carcajadas han de estar señalando burlonamente a los timoratos consejeros del INE.

En otras ocasiones, este espacio se ha inclinado por la defensa de la autonomía del órgano electoral antes conocido como IFE, pero ahora ni cómo defender a sus consejeros, porque en lugar de multa económica a los burladores de la ley les debieron haber penalizado su falta con el retiro del registro, por tramposos y porque no es la primera vez que lo hacen, es decir por reincidir en la comisión de delitos que una vez cometidos le ha dado cierta ventaja frente a otros partidos políticos y con más claridad se han burlado de una ciudadanía que en cada jornada electoral pide a gritos el respeto irrestricto de la norma electoral y de la civilidad política.

Si bien es cierto la multa es alta, de más de 40 millones, los del INE no tomaron en consideración que no es la primera vez que los del tucán cometen una falta asociada con la veda electoral y eso, más allá de las interpretaciones de que el asunto en una burla a las leyes, a las instituciones y a sus representantes, lo que procedía en todos sus términos es el retiro o cancelación del registro como partido político, eso es lo que procedía, pero los consejeros se vieron muy tibios y les tembló la mano a la hora de aplicar la ley o bien, como a los influencer, la gente opina que también les dieron su “mochada”.

Junto a la multa, a los verde ecologistas también les suspendieron, por un año, los promocionales oficiales en radio y televisión y esto fue calificado por muchos como una “sanción ejemplar”, pero la verdad es que los del INE se quedaron muy lejos de la aplicación de la ley y con lo aprobado casi extienden una invitación a los delincuentes electorales a violar nuevamente la ley.

Entonces el aparente silencio de los verdes no es porque estén haciendo cuentas para pagar su multa ni para ver cómo les afecta lo de la falta de promoción mediante los tiempos oficiales, ni tampoco porque se hayan encerrado a hacer un acto de reflexión para reconocer actos indebidos y con golpes de pecho prometer no volver a hacerlo, no, a esta hora han de estar reunidos sus dirigentes y cual vil delincuentes, con antifaz y todo, seguramente no paran de reírse de la medida dictada por la dizque autoridad electoral y ya preparan su próximo golpe, perdón, su próxima estrategia político-electoral, bueno para el caso de los del PVEM uno y otro término es lo mismo, porque al final lo que obtienen es un botín. Que conste.

LAS CARTAS HABLAN.- Para quienes no cuentan con el antecedente de la falta cometida por los del PVEM, aquí unos extractos del comunicado del INE el mismo día de la jornada electoral del pasado 6 de junio:

El INE “ordenó retirar de redes sociales una campaña propagandística del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) realizada a través de diferentes figuras públicas, conocidas como influencer en internet. (…)”

En ese sentido, Comisión de Quejas y Denuncias de dicho instituto “estimó bajo la apariencia del buen derecho, que se está frente a una estrategia de comunicación o campaña propagandística que puede influir en los electores, que se realizó en el periodo de reflexión del voto, tiempo en el que se prohíbe llevar a cabo actos de proselitismo (…)”

“Así, desde una óptica preliminar, se concluye que existe una acción concertada o planeada con un fin específico: difundir y apoyar las propuestas políticas del partido Verde, cuya incidencia o efecto tiene verificativo en el periodo de veda del actual Proceso Electoral Federal 2020-2021, lo cual hace necesario la intervención de esta autoridad bajo la figura de tutela preventiva”. Hasta ahí el comunicado.

No hay duda, a los del Verde los agarraron no sé si como al Tigre de Santa Julia, pero sí con las manos en la masa, lástima que los del INE no concluyeron bien en términos de legalidad este asunto y eso que los verdes se les habían puesto de a pechito otra vez, porque en las elecciones de 2015 ya les habían sacado la tarjeta amarilla y ahora, ante una reiterada falta y más grave, les correspondía la roja.

VA MI RESTO.- Ya que estamos en el tema electoral, donde aún no se sabe quién ganó es en la alcaldía de Xochimilco, Ciudad de México, porque apenas las autoridades electorales locales se pusieron de acuerdo y decidieron abrir paquetes electorales de 37 casillas para el recuento de votos y enmendar posibles anomalías, acción que seguramente dará fin a la duda respecto a quién ganó por lo cerrado de la votación registrada entre los candidatos de la Alianza PRI, PAN y PRD y de la Coalición Morena-PT. En fin, sólo será cuestión de horas para que, ahora sí, el humo blanco salga para el territorio chinampero y sus habitantes puedan gritar “habemus alcalde”, y hasta ahí, porque como veo doy.

jorgelgalicia@yahoo.com.mx