Jaime Flores se reúne con su “3 de copas” en La Bohemia

Este 30 de julio en streaming

Junto a Luis Carlos Monroy y Raúl Ornelas ofrecerán velada inolvidable

Arturo Arellano

La gran Bohemia de El Cantoral Online con los maestros Jaime Flores, Luis Carlos Monroy y Raúl Ornelas se llevará a cabo este viernes 30 de julio, a las 20:30 horas, a través de E-Ticket Live, cuando seremos testigos del reencuentro “3 de copas”, ahora bajo el sello “Tres de copas” por una única ocasión.

Jaime Flores, Luis Carlos Monroy y Raúl Ornelas están emocionados y prepararon un streaming irrepetible de éxitos en voz de los propios autores, quienes además contarán las anécdotas detrás de cada uno de ellos.

En entrevista para DIARIOIMAGEN, el maestro Jaime Flores comentó “estamos muy listos para esta reunión, queremos estar con ustedes de la forma que sea y si es por streaming lo haremos con la misma emoción, que si fuera un presencial. Vamos a cantar las canciones que me han grabado y que han sido éxito con Tres de copas, será un repertorio bien bonito, variado, un poco de todo, canciones alegres, melancólicas, que les harán recordar los años pasados del grupo y las nuevas canciones”.

Para hacer honor al nombre de Bohemia dice “siempre tratamos de contarle a las personas las historias detrás de las canciones, porque es importante que la gente se involucré más, le tomas otro sabor, en mi caso tengo una anécdota con un tema que me grabó Alejandro Fernández, pero no se las adelantó, quiero que la escuchen ese día”.

El maestro Flores celebra que sus temas han sido grabados por grandes artistas como Alejandro Fernández, Beyoncé, Rocío Dúrcal, Shaila Dúrcal, Pedro Fernández, Pandora, Edith Márquez, Jorge Celedón, Víctor García y Sentidos Opuestos, entre muchos otros, pero no pierde la magia y las ganas de más, por lo que afirma “me falta Luis Miguel, me encantaría que grabara algo de lo que compongo, es una asignatura pendiente, vamos a tratar de estar vigentes para hacerle llegar las canciones y ojala suceda. Tambien me encantaría que don Vicente Fernández cante uno de mis temas, ojalá regrese y me haga el honor”.

Sobre las canciones que serán parte de su repertorio, destaca dos, que han sido parte muy importante de su carrera “hay varias canciones que han sido un antes y un después en mi carrera, por ejemplo, ‘Que lástima’ es una historia personal y ‘La misiva’ que abrió una puerta desconocida para mí, cuando pude hacer esa canción liberé un sentimiento que tenía guardado y gracias a mis hijos pude hacerlo, esa canción es para ellos”.

Del show en El Cantoral Online, adelanta que “llevamos algunos músicos de apoyo, cinco que nos van a estar ayudando a uno y a otro, el formato es así, cada quien canta una o dos canciones y después coincidimos con los éxitos del grupo, ese es el momento que más vamos a disfrutar porque sin duda extraño estar con ellos. Va a ser una interpretación distinta, pero maravillosa, hace 17 años empezó el grupo y teníamos hambre, necesidad de decir cosas y ahora solo vamos a recordar a gozar estar en el escenario juntos y será a través de nuestra música”.

E su carrera profesional personal, dice que esta preparando un disco de huapangos “quiero hacer una propuesta de Jaime Flores para la agente en general, pero basado en mi folclor, soy de la región de la Huasteca y nos echamos un clavado a los huapangos, es algo que siempre me ha gustado. Mi papá era huapanguero y no es fácil hacer llegar este tipo de música, los chavos han cambiado y tienen otra forma de comunicarse, pero ahí está la responsabilidad mía, de transmitir nuestro folclor, nuestra cultura, de una forma renovada, agradable que les resulte atractiva” concluyó.