Perdí la vista del ojo izquierdo: Sabo Romo

Después de ser agredido en vía pública por un transeúnte

Se presentará en los conciertos al aire libre con “Rock En Tu Idioma Sinfónico” el próximo 31 de julio en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México

“Está totalmente inutilizado, y es un proceso de acostumbrarme creo yo, porque finalmente la mácula que es una membrana al frente del ojo tiene una lesión importante, y por lo menos al día de hoy, así como en muchas otras cosas hay grandes adelantos médicos, con el tema este particular de la mácula no hay mucho qué hacer”, señaló el bajista Sabo Romo, en una entrevista radiofónica con Javier Poza, a quien le dijo que perdió la vista del ojo izquierdo después de ser agredido en vía pública por un transeúnte en la Ciudad de México a principios de 2020.

“Es una de las secuelas del ataque, que bueno, finalmente creo que es como peccata minuta porque estoy vivo, estoy contento, el entorno está, a pesar de que el COVID ya nos arrancó a mucha gente. Pues la encomienda, así como para ti es escalar, escalamos de otra forma, y afortunadamente tenemos una posibilidad enorme de volver a tocar”, dijo el fundador de “Rock en Tu Idioma Sinfónico”.

El pasado 30 de enero de 2020, Humberto Francisco “N” se encontraba abordo de su automóvil obstruyendo las líneas peatonales en una vialidad de la colonia San Pedro de los Pinos, en la alcaldía Benito Juárez, de la Ciudad de México.

Sabo Romo se encontraba caminando por la zona y le pidió que dejara libre el paso. En respuesta a la peticiones del músico, el conductor descendió de su automóvil y comenzó a golpearlo en la cabeza y rostro, mientras lo amenazaba de muerte.

Los golpes generaron el traslado de Romo a un hospital en donde le diagnosticaron fractura en el rostro y cabeza.

Días después de los hechos, a través de su cuenta de Twitter, el músico comunicó a sus fans que no se presentaría en las fechas pactadas a finales del mes de febrero del 2020 junto al grupo Caifanes, debido a que fue sometido a cirugía.

El agresor fue detenido por agentes de la Policía de Investigación el pasado 27 de febrero de 2020 cuando se encontraba en la plaza Metrópoli, en la avenida Patriotismo.

Una vez que fue detenido, fue trasladado al Reclusorio Sur, acusado de tentativa de homicidio. Asimismo, Romo comentó que presentará su proyecto Rock En Tu Idioma Sinfónico el próximo 31 de julio en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

También aclaró la situación en la que se encuentra con el grupo que lo catapultó a la fama, ya que desde hace unos meses se ha señalado que Sabo ya no formaba parte de Caifanes.

“Para mí sería muy fácil decir ‘Caifanes ya me corrió’, pero como no tengo ninguna información al respecto, no tenemos nada de eso, y todo son risas e incertidumbre”, señaló el músico al programa Javier Poza en Fórmula.

¿SIGUE EN CAIFANES? “Para mí sería muy fácil decir ‘Caifanes ya me corrió’, pero como no tengo ninguna información al respecto, no tenemos nada de eso, y todo son risas e incertidumbre”, afirmó Sabo Romo.