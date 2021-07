¿Tienes confianza en la Secretaría de Salud? Yo, NO

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Sin vacuna, una generación perdida: ONU

También se enferman y pueden morirse

Todos a clases; reservorios de Covid-19

Ejecutivo y Legislativo, se hacen mensos

Aquel hombre que pierde la honra por el negocio, pierde el negocio y la honra

Francisco de Quevedo, (1580-1645)

Francisco de Quevedo y Villengas. Escritor español

Entiendo que hay desesperación de la clase política por impulsar la economía, ya que serán medidos en la efectividad de sus acciones para contener la empinada caída de la economía, en un marco de alta inflación y poca inversión.

Por ello, quieren enviar señales autoritarias y en lo que más duele y preocupa a la sociedad mexicana: los niños.

Sin tomar en cuenta las opiniones de maestros, médicos y padres de familia, el gobierno de la Cuarta Transformación ordena que los niños, llueva, truene o relampaguee, vayan a clase a partir del próximo ciclo escolar.

Una justificación extraña y fuera de lugar, es la que dio el presidente López Obrador, al decir que los niños en casa ven muchos videojuegos.

Vamos a hablar con las “netas”.

Si, hay necesidad de enviar a los padres a las oficinas, para que se reactive el mercado inmobiliario, así como el pago de energía eléctrica y otros insumos que pagan las empresas para llevar a cabo sus actividades productivas.

Si, los niños en sus casas son víctimas de abusos de sus padres y otros familiares o amigos de las familias. Sí, los niños necesitan educarse para ser competitivos en estos momentos de fuerte competencia.

Si, al estar en casa, sin actividad física, estimulan el consumo de alimentos en exceso. Sí, muchos padres no saben que hacer con sus hijos, quienes sufren también de problemas sicológicos por tanto tiempo de encierro.

Es responsabilidad de toda la sociedad, como de los padres el cuidado de los menores. Pero, mayor responsabilidad es del Estado mexicano para crear políticas públicas de defensa de los niños de todas las calamidades que sufren, incluso en sus casas.

El Estado se hace menso (ojo, no digo que lo sean). Más bien el gobierno es el que deja pasar de lado esa responsabilidad. Y, hablo en especial del Ejecutivo, que está más preocupado por mantenerse en el poder y no crea condiciones de desarrollo para quienes serán el futuro de la nación.

Aunado a ello, el Legislativo, también se pone al margen de sus responsabilidades de crear leyes para impulsar la educación donde sea; hacer universal el internet y en algunas regiones subvencionado para ofrecerlo gratis a las familias pobres; hacer más severas las leyes contra aquellos que abusen de los niños (aunque sean usos y costumbre) con penas más severas.

Olvídense de que ellos no votan. Votarán algún día y serán valiosos para ustedes políticos.

El sentenciar a los niños a no vacunarse contra la Covid-19, por que lo dice un político, es una irresponsabilidad.

Los niños enferman también y pueden morir. Ahí están las cifras que no se atreve a dar el subsecretario de Salud y vocero, Hugo López-Gatell. Ellos, en las escuelas pueden convertirse en reservorios y matar a quienes no han sido vacunados y son mayores.

Cuando menos, hacerles pruebas periódicas y sistemáticas: Pero ni a eso se compromete el gobierno. Indigna que quienes no saben de medicina, ni ciencia, y que ni siquiera leen sobre esos temas, opinen desde el Gobierno en forma irresponsable de temas en las que está en suerte la vida de una persona.

PODEROSOS CABALLEROS

¿MC, SATÉLITE DE MORENA?: Por órdenes de Mario Delgado, líder de Morena, este partido impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la resolución del INE por la que le impuso a Movimiento Ciudadano una multa de 28 millones de pesos por las aportaciones de 14 millones de pesos que recibió Samuel Gracia, gobernador electo de Nuevo León, de sus familiares. Morena pidió a los magistrados cancelar el registro de Movimiento Ciudadano, ya que sus conductas constituyen un peligro para el sistema político. Son extrañas las señales. Delgado sabe perfectamente que no le retirarán el registro, pero hacen una declaración estruendosa para taparle el ojo al marcho. Sí, para que el electorado se confunda, cuando en realidad MC ha sido y es aliado del partido en el poder, aunque se peleen sus actores. No se les olvide el cariño con el que trató AMLO a reunión con Samuel, en la reunión que sostuvieron hace algunos días.

CUBA, EL ROMÁNTICO ENFERMO: Hasta hace unos pocos años, quien salía al quite de Cuba era el gobierno de Venezuela. Desde Hugo Chávez hasta Nicolás Maduro, buscaron apoyar en las malas (por que pocas, pero poquísimas veces, tuvo “buenas”) al gobierno cubano. Todavía sumidos en el romanticismo de la Revolución, algunos socialistas ligth o de plastilina, enquistados en gobiernos, quieren apoyarlos con dinero que no es de ellos, sino de la sociedad. El pueblo de Cuba es noble, trabajador y extraordinariamente bueno. Por un lado, el gobierno de Estados Unidos, desde John F. Kennedy impulsa el bloqueo comercial a esa isla. Si Fidel Castro cometió varios pecados por su amor al poder, ya los pagaron varias generaciones de cubanos. Hoy, el gobierno de Miguel Díaz-Canel está acorralado por la falta de alimentos y medicinas. Por eso no cuestiono al gobierno de López Obrador y creo que envió insumos a la isla, no para mantener en el poder a Díaz-Canel, sino para el pueblo cubano. Mantener a gobiernos que viven como señores feudales a costillas de sus pueblos, es una crueldad a la democracia. Pero apoyar a los pueblos, a los seres humanos, es un acto de piedad.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

FORD: Vaya, esto es creatividad. Según una encuesta reciente encargada por Ford, el 20% de los conductores dice que lo primero que extrañará al cambiar a un vehículo eléctrico es el olor a gasolina. Aunque parece una locura porque la gasolina huele horrible. Para estas personas, Ford lanzó una nueva fragancia para que puedas oler como si hubieras rodado en el suelo de tu gasolinera local, llamada Mach-Eau GT.

