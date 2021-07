López Obrador anuncia decreto para liberar a presos sin sentencia o torturados

Entrará en vigor el 15 de septiembre

El presidente Andrés Manuel López Obrador alista decreto para liberar a presos que tengan 10 años esperando una sentencia o hayan sido víctimas de tortura, además a los mayores de 75 años y detenidos por delitos no graves.

En su conferencia en Palacio Nacional, explicó que el decreto será elaborado por la Secretaría de Gobernación (Segob) y estará integrado de cuatro puntos, para presentarlo la próxima semana y entrará en vigor el 15 de septiembre.

El mandatario indicó que el primer punto del decreto será liberar a las personas que llevan detenidas 10 años por delitos no graves y que en ese tiempo, no hayan recibido una sentencia.

“Internos en cárceles federales del fuero federal que en 10 años no han sido sentenciados y estén en la cárcel por delitos no graves van a ser liberados”, dijo en su mañanera.

El segundo será liberar a las personas mayores de 75 años que sigan en prisión por delitos no graves, mientras que el tercero, será similar al anterior, pero para personas mayores de 65 años con enfermedades crónicas y en este caso, se llevará un procedimiento simplificado.

“En el caso de enfermos se va a pedir a la SSA que haga los diagnósticos correspondientes. El plazo de liberación no va a ser mayor al 15 de septiembre”, agregó.

El cuarto, será liberar a las personas presas en cárceles federales que denuncien haber sido torturados y esto se compruebe mediante el protocolo de Estambul.

“Entonces estas cuatro acciones van a formar parte de un decreto que voy a firmar y que va a elaborar la Secretaría de Gobernación. Lo vamos a elaborar la semana próxima para presentarlo y publicarlo.

“Es importante que se tome en cuenta que hay muchos detenidos, reclusos, internos que no tienen sentencia y que no sólo es fuero federal, también es fuero común y es la mayoría. Ojalá y las autoridades estatales tomen cartas en este asunto”, resaltó.

Aseguró que “la Secretaría de Gobernación tiene una nueva función”, pues afirmó que la dependencia rechaza la represión y el autoritarismo, al ser “para la protección de los derechos humanos y de la justicia”.

El Presidente hizo un llamado a las autoridades estatales a aplicar medidas similares a lo propuesta por la federación y les mandó decir que si no les alcanzan los recursos que se bajen los sueldos y apliquen medidas de austeridad.

“Esto lo tiene que atender el Poder Judicial, tanto los poderes en los estados como el Poder Judicial de la federación, los tribunales de justicia en los estados y el poder Judicial federal. Que les falta personal, recursos, bájense el sueldo los de arriba, ahorren.

“Es muy piramidal el funcionamiento de los poderes, los de mero arriba vivimos muy bien, austeridad republicana y alcanza. Pero no sólo es falta de recursos o de personal, es ineficiencia, burocratismo, corrupción”, mencionó.

No importa lo que piense la mayoría,

se debe volver a la escuela, dice AMLO

Sobre las clases presenciales, el Presidente aseguró que mantendrá su postura sobre el regreso a las aulas el 30 de agosto, a pesar de la pandemia de coronavirus, pues insistió en que son indispensables, sin importar que la mayoría de la población esté en contra de la medida.

López Obrador hizo un llamado al sindicato de maestros para que apoye en el retorno a clases presenciales, tras destacar que México es uno de los países que han mantenido las escuelas cerradas por más tiempo, ante la pandemia.

“Eso es en todo el mundo, vamos a suponer, aceptando sin conceder es porque no están vacunados los niños, en el mundo no están vacunados los niños y México con Bangladesh es el país que lleva más tiempo con escuelas cerradas.

“Y yo voy a dar este debate y no me importa que la mayoría esté pensando en no regresar, voy a sostener que es indispensable que se regrese a clases por el bien de los niños, de los adolescentes, de los estudiantes por el bien de los padres de familia, por el bien de todos, por el bien de la educación, del desarrollo del país”, dijo.

El Presidente acusó que sus adversarios iniciaron una campaña en contra del regreso a clases presenciales “para llevar la contraria”.

Sin embargo, reiteró que es necesario que los niños regresen a las escuelas, por lo que hizo un llamado a la población a apoyar en la limpieza de los planteles.

“Que todos ayudemos a limpiar las escuelas que estén en buen estado. Madres y padres de familia, maestros, autoridades municipales, gobiernos estatales, lo que nos corresponde como gobierno federal, todos a ayudar. Porque hay como una postura a que no haya clases, no sé si consciente o inconscientemente de manera deliberada por intereses o por desconocimiento del daño que se causa al no tener clases presenciales”, remarcó.