Dejan sin agua a alcaldías que no serán gobernadas por Morena

Luis Muñoz

La fracción del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México denunciará ante la Contraloría local a Rafael Carmona, coordinador general del Sistema de Aguas de la CDMX, por dejar sin agua a las alcaldías que ganó la oposición.

Esto, según dijeron, como “castigo” a los ciudadanos que no votaron a favor de Morena.

¿Significa que el SACMX, en este caso en particular, no está cumpliendo con su objetivo de brindar a todos los usuarios de la capital, la cantidad y calidad del vital líquido al que tienen derecho? Los diputados Pablo Montes de Oca y Gonzalo Espina, explicaron que vecinos de las alcaldías Álvaro Obregón y Cuajimalpa, reportaron que no hay agua en esas demarcaciones desde el 13 de junio, unos cuantos días después de la elección del 6 de junio”.

De acuerdo con los panistas, Rafael Carmona está en SACMEX para hacer política y no para la gestión del recurso hídrico, como debe ser.

“Por ello estamos alistando una denuncia administrativa en su contra, por el malestar de los vecinos que reclaman agua de calidad y sin tantas interrupciones”, advirtieron.

Tanto Montes como Espina señalaron que en Cuajimalpa hay -hasta el momento- 25 colonias sin el vital líquido, dizque “por reparaciones en la Planta de Bombeo El Cartero”, según argumenta el SACMEX. “Lo malo es que siempre hay reparaciones, pero nunca reparan nada”, aludieron los legisladores. Agregaron que vecinos de las alcaldías Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco y Coyoacán, entre otras, exigen frenar el acoso político de SACMEX en su contra por no haber votado por Morena el 6 de junio.

Por tanto, piden que Claudia Sheinbaum valore la permanencia de Carmona en el Sistema de Aguas o que le ponga un correctivo gubernamental para que atienda las solicitudes vecinales que son de su competencia”. Los panistas indicaron que darán cuenta a la Comisión de Derechos Humanos CDMX para que se revise si el Sistema de Aguas y el Gobierno local, transgreden los derechos de las personas al no dotarles de agua, recurso al que todos tienen derecho sin importar el partido al que pertenezcan.

Desabasto en vías de solución

La Comisión de Derechos Humanos de la CDHCM no cuenta con la facultad de emitir pronunciamientos sobre el supuesto desabasto de medicamentos en instituciones del Sistema Nacional de Salud. De esta manera, los diputados Ricardo Fuentes Gómez, Donaji Olivera Reyes y Guadalupe Chavira de la Rosa, rechazaron la petición de legisladores de la oposición para que la titular de dicha Comisión, Nashieli Ramírez Hernández, se pronunciara al respecto. Los diputados de Morena aseguraron que está en vías de solucionar la problemática de desabasto con un cambio que necesita la Nación y el Sistema de Salud.

Ricardo Fuentes destacó que el Artículo 5 de la Ley Orgánica de la CDHCM señala las atribuciones de ésta, pero ninguna de sus fracciones establece la atribución de emitir pronunciamientos. Añadió que el Artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos regula a las Comisiones de Derechos Humanos nacional y de las entidades federativas, es decir, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) conocerá las inconformidades por el actuar de las Comisiones locales, “no al revés” como planteaba el Punto de Acuerdo que fue desechado.

Por su parte, la diputada Donaji Olivera Reyes recordó que el presidente López Obrador denunció que el monopolio de medicamentos lo concentraban sólo el 12% de las farmacéuticas que existen en el país, lo que implicaba que el 78% de los contratos del IMSS lo acaparaban éstas.

Donaji reconoció que “la corrupción es una práctica que afecta el ejercicio de los derechos humanos, el bienestar de la sociedad, pero sobre todo el bien común; no permite a México evolucionar”.

La Cuarta Transformación ha apostado por combatirla de raíz, ya que ésta disminuye la confianza en las instituciones y beneficia a unos cuantos en detrimento de muchos”, enfatizó.

La diputada Chavira de la Rosa sostuvo que sí hay salida para la problemática de la distribución de medicamentos y atención al cáncer, y esa salida se está construyendo de cara a un cambio que necesita la Nación y el Sistema de Salud.

El legado de Juárez Cisneros

En el homenaje luctuoso al diputado René Juárez Cisneros, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara baja, Dulce María Sauri Riancho, afirmó que el legislador recientemente fallecido deja como legado que “la política sirve para servir, que nunca hay que perder las raíces, sino hacerlas más fuertes, y que las causas de los más débiles y más vulnerables son las más importantes”.

También deja la enseñanza de que el respeto a la diferencia y a la diversidad son base para ejercer derechos; que el acuerdo y la conciliación propician la solución de problemas, no los profundiza, y que negociar no es un verbo perverso, sino útil cuando se mantienen los principios.

