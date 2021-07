De Badiraguato, EU, Moody’s, El Universal y otros temas mañaneros…

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Creo que no me equivoco si afirmo que no pocos vemos de repente muy cerca el abismo al que encamina inexorablemente Andrés Manuel López Obrador a México.

La semana que hoy termina fue una llena de momentos así.

Del lunes a hoy, nos atropellaron las informaciones sobre el explosivo crecimiento de la pandemia con sus muertes e infecciones y la misma ineficaz respuesta del régimen al parejo de una persistente incidencia de ejecuciones, cuya cifra rebasó desde hace mucho las de todos los gobiernos anteriores.

El desorden nacional reporta el surgimiento de autodefensas por todo el país, ya no sabemos si en respuesta a la inacción del gobierno o por una decisión de los cárteles de apoderarse por esa vía de más territorios.

Por redes corren videos de nuevas formas de asalto en las principales calles de las ciudades de todo el país, que van desde choques premeditados y el derrame de naranjas y otras frutas plagadas de clavos y tornillos que obligan a los conductores a parar sólo para ser asaltados y no pocas veces asesinados por maleantes.

El desastre de la economía es igualmente inocultable y afecta a millones con desempleo y la amenaza de la pérdida de sus negocios. La caída del PIB va unida a la falta de inversiones de todo tipo y ahora nos ha llegado finalmente la descalificación de Moody’s que ha convertido los bonos de Pemex a basura pura.

Todo lo anterior es tema de sobremesas, de pláticas telefónicas entre amigos y familiares, y de mensajes de texto en redes.

En medio de todo esto vemos a un Presidente que pelea y descalifica a unos y otros todos los días desde sus mañaneras. Un mandatario que hoy inicia su tercera visita por tres días desde este viernes a Badiraguato, Sinaloa, cuna del “narco” y lugar de nacimiento de El Chapo, asiento de su familia y negocio.

Así el reto abierto de AMLO al gobierno de Joe Biden y contra empresarios, centros de inteligencia y agencias de seguridad norteamericanos crece cada vez más.

Dentro de este escenario este fin de semana le tocó probar leña verbal y política mañanera al director y dueño, y a colaboradores de El Universal quienes se atrevieron a publicar un texto en el que le advierten al mandatario que todos ellos son libres de publicar sus opiniones sin línea alguna y sin pertenecer a ninguna conjura.

Por demás predecible, López Obrador los acusó de trabajar en un diario sin ética, y de ser injuriosos y falaces al verter en sus escritos mentiras que “cuando no tiznan, manchan”.

Yo en verdad no sé ni para qué le publican estos desplegados. Todos, a estas alturas de su mandato, sabemos quién es Andrés Manuel López Obrador.

Un fracaso.

El pueblo ancestral y sabio al que pertenecía mi abuela, decía que no había que esperar peras del olmo. AMLO no va a cambiar ni va a respetar a nadie mediante estos escritos.

Un Presidente que ha peleado y descalificado a grandes segmentos (bueno, ha arremetido hasta contra “la clase media” formada por el 42.4 por ciento de los hogares del país y el 39.2 por ciento de la población total de México), y que le da duro contra intelectuales, críticos, periodistas y medios y todos quienes le reclaman algo o lo cuestionan no vale un minuto de preocupación por lo que dice.

Hay que preocuparnos por lo que hace y no hace. México va a la deriva, y todo se desmorona. Eso si vale la pena meditarlo y reaccionar.

Los que lo salvan

Cierto, no todo está perdido. En medio de esta persistente destrucción presidencial, hay quienes como Ricardo Monreal, la mayoría de su grupo parlamentario senatorial y las oposiciones legislativas que la mayor de las veces van por reformas y nuevas leyes que buscan la recuperación de México.

Hoy mismo, a horas de concluir el mes de julio, realizan a todo vapor un período extraordinario que salvará a millones de trabajadores y empresarios mexicanos que operan bajo el esquema de la subcontratación o outsourcing.

La primera de todas las iniciativas por resolver en este extraordinario tiene que ver con aplazar 30 dìas la entrada en vigor -del 1 de agosto al 1 de septiembre- las reformas sobre subcontratación, a fin de permitir el registro ante la Secretaría del Trabajo de todos quienes operan bajo este esquema. Eso evitaría sanciones establecidas en la nueva ley.

