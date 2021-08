Contra la trata, la fuerza del Estado necesita que población y gobierno sumen esfuerzos: mag. Rafael Guerra Álvarez

El presidente del PJCDMX cerró la Semana contra la trata de personas en el órgano judicial con un mensaje

El magistrado Guerra Álvarez intervino en la Ceremonia del “210 Aniversario Luctuoso de Miguel Hidalgo y Costilla”

Contra la trata de personas, la segunda mayor fuente de recursos económicos del hampa a nivel mundial, la fuerza del Estado necesita que la población y el gobierno sumen esfuerzos, planteó el presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), magistrado Rafael Guerra Álvarez, quien advirtió que para abatir este delito no basta con perseguir y sancionar, sino denunciar.

En el marco del Día Internacional contra la Trata y en el cierre de la Semana contra la trata de personas en el PJCDMX, durante la que se proyectaron vía redes sociales institucionales una serie de cortometrajes, el magistrado subrayó que esa actividad prospera en la oscuridad y en silencio, de ahí la necesidad de encender la luz y alzar la voz.

Enfatizó que en el órgano judicial se impulsan programas de capacitación sobre perspectiva de género, justicia restaurativa, protocolos especiales de atención a víctimas, convenios estratégicos de colaboración y otras medidas para inhibir y castigar ese ilícito.

En el Jardín Hidalgo de la alcaldía Coyoacán, el magistrado Guerra Álvarez participó en la Ceremonia del “210 Aniversario Luctuoso de Miguel Hidalgo y Costilla”, al que asistieron el secretario de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, la fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, la secretaria de Cultura de la Ciudad de México, Vanessa Bohorquez López, el comandante de Primera Zona Militar, Eugenio Leonardo López Arellano y el alcalde de Coyoacán, Rigoberto Ávila Ordoñez.

En este acto el presidente del PJCDMX señaló que esta fecha “representa nuestro pasado ancestral y nuestro futuro ideal. Por eso, invocamos el nombre de Miguel Hidalgo y Costilla para refrendar nuestros votos con la causa de nuestra independencia y todo su sacrificio”.

En su mensaje del Día Internacional contra la Trata advirtió que la trata de personas es la deformación más cruel y más inhumana del crimen organizado, enfatizó que el PJCDMX, ante ese fenómeno, tiene como causa proteger la dignidad, libertad y la vida en contra de toda amenaza.

“La justicia es ciega, pero para ella no hay invisibles, así que no podemos ser indiferentes. México y el mundo pueden esperar que el Poder Judicial tiene una causa que suma el esfuerzo de todos los poderes de la unión, organismos no gubernamentales, colectivos y liderazgos”, destacó.

Guerra Álvarez alertó, asimismo, que la asistencia a las víctimas de trata tiene que ser una realidad más inmediata, y comentó que el esfuerzo no debe limitarse a rescatarlas de los sitios donde fueron esclavizadas; en cambio, abundó, se deben profundizar las medidas de prevención, así como ampliar los efectos de los instrumentos internacionales que los que México es parte.

“El siguiente paso en esta lucha es la asistencia a la víctima para evitar que se vean en la necesidad de regresar voluntariamente; asistencia a la víctima entendida como algo integral encaminada a rehabilitar a la persona, reconstruir su vida, recuperar su amor propio, autoestima y que nadie más pueda someterla”, precisó.

Dijo que el combate a la trata “es nuestra causa”, y a las víctimas expresó que “nosotros respondemos” por su dolor y su pérdida con el único lenguaje válido: los resultados, el trabajo, la empatía y la fuerza de nuestra unión.

A las familias separadas por la trata, a las niñas vendidas en redes o capturadas por promesas de amor y seguridad, y a los niños violados o torturados por el placer de sus victimarios y testigos en tiempo real en el mundo, Guerra Álvarez aseguró: “su dolor y su sacrificio no son cifras, son nuestra motivación; no son historias, son nuestra responsabilidad”.

En la Semana contra la trata de personas en el PJCDMX, puesta en marcha el pasado lunes por la directora ejecutiva de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos del órgano judicial capitalino, Yolanda Rangel Balmaceda, se exhibieron los cortometrajes Qué es la trata de personas; De la ilusión a la explotación; Oferta y demanda; Los padrotes, los chulos, y Paola: trata y tráfico de niños.