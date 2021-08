Desde el pasado 30 de julio se paga a los pensionados del IMSS

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Enfermedades cardiovasculares, principales causas de muerte en México

Desde del 30 de julio, los casi cuatro millones de pensionados del IMSS pudieron cobrar el pago correspondiente al mes de agosto. El Instituto hizo un llamado a la población mayor de 60 años a no acudir a sucursales bancarias el mismo día de pago de su pensión, con el fin de evitar aglomeraciones en ventanillas, cajeros automáticos y no exponerse a posibles contagios de Covid-19. Asimismo, exhortó a los adultos mayores a no bajar la guardia si ya están vacunados y continuar con las medidas preventivas como uso de cubrebocas en todo momento, mantener la sana distancia, lavado de manos frecuente o higiene con alcohol gel. Para aclarar dudas o solicitar información relativa al pago, los pensionados o sus familiares pueden llamar al número gratuito 800 623 23 23, seleccionar la opción número 3 “Pensionados”, donde serán atendidos por un representante del Instituto.

“IAMMX “ y “Cuida tu corazón” son aplicaciones digitales que buscan cuidar la salud cardiovascular de los mexicanos, reducir la mortalidad por infarto agudo al miocardio en México y agilizar los tiempos de atención médica por eventos cardiovasculares en la población en general; “Cuida tu corazón” nace de una actualización de la app para profesionales de la salud “IAMMX” que se presentó en 2018 con el objetivo de vincular a especialistas cardiólogos con los médicos de primer contacto. La enfermedad cardiovascular es la principal causa de morbilidad y mortalidad en México. El 70% de la población entre los 45 y 65 años, tiene al menos un factor de riesgo cardiovascular. Ante la incidencia de infartos en el país, personal del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, participó en el desarrollo y creación de las apps “IAMMX” y “Cuida tu corazón”. Durante el webinar “Vanguardia y tecnología para la salud de los mexicanos” realizado como inicio de una campaña con miras a la conmemoración del Día Mundial del Corazón, el 29 de septiembre, se presentó la nueva app “Cuida tu corazón”, gratuita y abierta a todos los pacientes, que llega para fortalecer y complementar el esfuerzo de una app previa usada por profesionales de la salud “IAMMX El presidente ejecutivo de Funsalud, Héctor Valle, afirma: “Hoy en día las intervenciones de salud digital son una ventana de oportunidad para superar los retos y reducir las brechas en la atención a las enfermedades cardiovasculares”. Gracias a la tecnología digital, hoy, por medio de dispositivos móviles como, una tableta o teléfono móvil, es factible orientar a los mexicanos a cuidar su salud cardiovascular de manera integral y a identificar en qué momento deben acudir al hospital más cercano a recibir atención médica inmediata .”Hay experiencias en el mundo que han evidenciado la utilidad de las herramientas digitales para ayudar al paciente con riesgo cardiovascular y en México se avanza igualmente en ese camino” añadió.

Por su parte, la doctora Alexandra Arias, especialista en cardiología y Jefe del Departamento de Urgencias y Unidad Coronaria del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, externó que es vital atender y poner un foco rojo en los factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares, como pueden ser: infartos, enfermedad arterial coronaria, e insuficiencia cardiaca, entre otras, ya que son consideradas las principales causas de muerte en México. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut, 2018), la hipertensión arterial es uno de los factores de riesgo para enfermedad cardiovascular que más aquejan a la población en el mundo y al menos uno de cada cuatro mexicanos mayores de 20 años vive con hipertensión arterial. La mala alimentación, el tabaquismo y la falta de actividad física son los principales factores de riesgo en las enfermedades cardiovasculares. La Insuficiencia cardíaca afecta a 64 millones de personas alrededor del mundo. En el país, la prevalencia es del 4% en adultos y aumenta hasta más del 20% en adultos mayores. “En el Instituto Nacional de Cardiología se han registrado 8,300 casos aproximadamente del 2005 al 2019,” asevera la doctora Arias. Ante tal panorama, el Instituto Nacional de Cardiología y Funsalud aspiran a que esta App sea un elemento fundamental que ayude a mejorar la calidad de vida de los pacientes y contribuya a la disminución de la mortalidad por infarto agudo al miocardio.

elros05.2000@gmail.com