Ángel Soriano

La consulta pública es un proceso democrático en el que todos los ciudadanos estaríamos obligados a participar, pues es un mecanismo contrario a las prácticas autoritarias de imposición, al margen o a espaldas de la sociedad, por lo cual debe fomentarse y estimularse al margen del asunto en cuestión y aun cuando parezca o sea una farsa.

En esta ocasión el tema es cuestionable: si sanciona o no a los ex presidentes. En el ánimo popular y en estricto apego a la justicia los ex jefes de Estado incurrieron en abusos y atropellos que la misma ciudadanía solapó y encubrió a través de los poderes Legislativo y Judicial, siempre omisos en cumplir con su responsabilidad y sí prestos a servir al gobernante en turno.

La ciudadanía sabe que no serán castigados y que se busca un pretexto para evadir la ley, para que continúen en la impunidad sobre los delitos cometidos; por eso rechaza participar o ser comparsa de una consulta que no tendrá ningún efecto vinculatorio y que si es una burla a la ciudadanía. Están los casos de dos diputados federales que, pese a documentarse sus fechorías, gozan de cabal libertad.

Ese y otros parientes y amigos que en los tres primeros años de la actual administración se han servido con la cuchara grande pero, como son cercanos al partido en el poder, son cobijados por el poder; la consulta en este sentido pierde su propósito y se atenta contra la inteligencia y buena fe de los ciudadanos. En otro sentido la consulta sería eficaz: se castiga a todos los corruptos, sean amigos o no?

Turbulencias

Amplían plazo para el outsourcing

Finalmente, el Senado de la República amplío el plazo hasta el 1 de septiembre para que las empresas de subcontrataciones puedan registrarse y cumplir con la reforma laboral, pues el decreto anterior fijaba como plazo este 1 de agosto, lo que les impedía cumplir con todos los requisitos; el presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal, después de simulaciones de entre sí y no, se impuso el sentido común de que era conveniente no afectar a empresarios y trabajadores con medidas poco flexibles… Sin duda que la apertura de la carretera Badiraguato-Guadalupe y Calvo, para unir a Sinaloa con Chihuahua, en el “triángulo dorado” con Durango, acabará con el aislamiento y la facilitación de la comisión de delitos por la delincuencia organizada. Mayor caminos en zonas inaccesibles es el mejor antídoto contra los traficantes de drogas, pero lamentablemente sólo se enfoca hacia un objetivo de crítica hacia el poder. Al “triángulo dorado” nadie entraba: ni militares ni policías, menos gobernantes. La obra cambiará la región… El diputado guerrerense Rubén Cayetano cayó al “Torito” por tomarse un clericot, que es un combinado de frutos y vino, en tanto que sus correligionarios Mauricio Toledo y Saúl Huerta, ambos diputados por Puebla, no se les molesta, pese a la gravedad de los delitos que se les imputa. Cayetano criticó en la tribuna de San Lázaro al zacatecano David Monreal y se enfrentó a sus compañeros diputados de Morena. Curiosamente horas más tarde estaba en prisión… El edil de Oaxaca, Oswaldo García Jarquín, no le encuentra la cuadratura al círculo en el complejo problema del ambulantaje del Centro Histórico, pero el pueblo bueno y sabio descubrió que el desalojo de vendedores ambulantes fue para favorecer la filmación de una película con escenarios magníficos que ofrece la ciudad de Oaxaca. Pasando la filmación todo volverá a la normalidad, opinan… Lo que sí es grave es la retención de la diputada Yarith Tannos en San Juan Mazatlán, en la zona colindante con el Istmo de Tehuantepec; ha sido atada de manos y no le proporcionan alimentos como debe ser. Al margen de ideologías y luchas por el poder se trata de una persona, una mujer que merece respeto, y que ahora es humillada. Alguien debe intervenir, no sólo por la diputada, sino porque la región cumple ya una semana de permanecer con el tránsito bloqueado por airados nativos…

