El regreso a las aulas

Punto por punto

Augusto Corro

El presidente López Obrador dijo que en agosto se regresaría a clases presenciales “llueva, truene o relampaguee”.

Ante la incertidumbre de propios y extraños declaró el mandatario que quienes se oponen al regreso a clases presenciales en el país no envíen a los menores a las escuelas.

Recalcó que “no hay marcha atrás” en la postura para este retorno que se dará en agosto.

Surgen las preguntas: ¿están las instalaciones escolares en condiciones óptimas para recibir al alumnado?

¿Existe la disciplina suficiente para enfrentar la Covid-19 con las medidas sanitarias correspondientes? Para nadie es un secreto que innumerables fueron abandonadas por las autoridades, en varias de ellas se registraron saqueos de equipo y mobiliario.

Las instalaciones sanitarias no son un ejemplo de higiene.

Y lo más complejo del asunto, el virus Delta continúa con su devastadora acción, que implica el incremento de la enfermedad y mayor rapidez para contagiarse.

Y mientras la mayoría de la población no sea vacunada, la pandemia seguirá nadie sabe hasta cuándo.

Por cierto, además de vacunadas, las personas tendrán que seguir con las medidas sanitarias; pues las vacunas no brindan una protección al 100%.

En el asunto del regreso a las aulas, de hacerlo, será muy importante que las instalaciones cuenten con ventilación adecuada y aire puro. Claro, también debe incluirse el uso del cubrebocas con el uso correcto.

Ya instalados los alumnos, se deben guardar las distancias debidas. ¿Cuál será el horario de clases y cómo se manejará para atender a millones de niños?

¿Quiénes se encargarán de vigilar el cumplimiento de las reglas sanitarias?

Los expertos sugieren que no se abran las escuelas aún y prepararse mejor para no arriesgar la vida de los niños y sus familiares en estos meses. Entre otras cosas, esperar que sea mayor el porcentaje de personas vacunadas y que la incidencia de contagios sea menore a 5 casos nuevos por cada 100 mil habitantes. La Secretaria de Salud (SSa) reportó más de 19 mil nuevos casos de Covid-19 en las últimas horas, para llegar a un total de dos millones 829 mil 443 de personas contagiadas.

La suma total de decesos es de 240 mil 456.

La alcaldía capitalina Alvaro Obregón se convirtió en el municipio que concentra el mayor número de contagios por el coronavirus.

Barrio Norte, el pueblo de San Bartolo Ameyalco y el Olivar del Conde son las tres colonias que la alcaldía tiene identificadas como de alto riesgo por el Covid-19.

México sigue como el cuarto país en el mundo con más muertes por coronavirus, detrás de Estados Unidos, Brasil y la India; y es décimo sexto en número de contagios confirmados.

¿Usted qué opina amable lector?

PUNTOS SUSPENSIVOS… Las autoridades capitalinas difícilmente previenen las situaciones difíciles. Ya se volvió costumbre que los asuntos les truenen en las manos. Tenemos que los jóvenes agotaron la dosis de Sputnik V que tenían destinadas para los jóvenes. No contempló el gobierno que podían acudir a vacunarse personas de los municipios del Estado de México, como ocurrió en la alcaldía Gustavo A. Madero. ¿Cuándo terminarán las improvisaciones? Enfrentar el coronavirus no es cosa de juego… El aún gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, es muy respetuoso de la tradición política. A dos meses de cumplir su mandato decretó la creación de 12 nuevas notarias en 10 municipios para regalárselas a sus amigos. Esos mandatarios no pierden ni un minuto para realizar acciones de beneficio personal… En el tablero olímpico, China lleva 24 medallas de oro, México ni una. ¿No habrá algún funcionario que le pida a Ana Gabriela Guevara su renuncia a la titularidad de la Comisión del Deporte (Conade), debido a sus pobres resultados?