Insulsa consulta, sólo para intentar descalificar al INE

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Al final, el ejercicio inédito resultó un fracaso

Con todo y que sea un ejercicio inédito en el país, organizar una consulta popular, en este caso, sobre los ex presidentes para que el final, el flamante dirigente de Morena, Mario Martín Delgado, saliera con que de todas maneras, él y otros distinguidos militantes del partido oficial, organizarán una Comisión de la Verdad para llevar a juicio a los ex mandatarios, la hace todavía más insulsa e inservible y lo que se ha consignado en muchos espacios, se reitera y se subraya: 580 millones de pesos tirados a la basura que bien hubieran podido destinar a otras muchas necesidades que tiene México y no para una consulta que tuvo escasísima participación y a final de cuentas resultó un contundente fracaso.

Por lo visto, los fieles, leales y ciegos seguidores del presidente Andrés Manuel López Obrador pensaron igual que él, de tal suerte que ésta tan llevada y traída consulta se organizó con el único fin de -según ellos-, poner en entredicho al Instituto Nacional Electoral, (INE), que preside Lorenzo Córdova Vianello. O sea, en la misma dinámica del partido oficial de culpar a los demás de sus muchos y cotidianos dislates.

Ahí está que durante toda su “histórica” jornada, el dirigente morenista, su compadre y amigo, el gobernador, digamos, virtual de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, estuvieron como “cuchillitos de palo”, repitiendo que “gracias” al INE, su infructuoso ejercicio se fue a pique.

Desde la víspera, ambos personajes, Mario Delgado y Salgado Macedonio, empezaron con su retahíla en contra del Instituto porque, como se recordará, el padre de la ahora gobernadora Evelyn Salgado, fue bajado como candidato morenista al gobierno de dicho estado; incluso, el senador Salgado Macedonio, se dio el lujo de amenazar en un mitin teniendo al dirigente morenista apoyándolo, a los integrantes del Consejo General del INE. Pidió a sus huestes irlos a buscar a sus domicilios para agredirlos y ahora, por lo visto, no ha quitado “el dedo del renglón” pues volvió a la carga en contra del INE, para decir más o menos lo mismo que Delgado Carrillo: “Es urgente que cambiemos a la autoridad electoral. Nosotros nos vamos a defender, porque es como la Inquisición, que están muy ocupados por callar la boca a los diputados de Morena y a quienes están promoviendo la consulta”. No, pues sí.

Habría que recordarle al distinguido líder del partido oficial -porque parece que no lo puede digerir o comprender-, que el INE no trabaja a las órdenes del inquilino de Palacio Nacional; es un Instituto autónomo, sí, esos organismos de defensa ciudadana que tanto le molestan y le chocan a López Obrador.

Pésimos organizadores y convocantes resultaron ser los miembros la cúpula morenista, que por cierto, ya no hallaban ni cómo contentar a su líder máximo porque éste se molestó y muchísimo al no encontrar en Nayarit, a donde estaba de gira para visitar, entre otras actividades, no se sabe bien a quien, una casilla especial para votar en el contexto de su insulso ejercicio.

A su vez, Beatriz Gutiérrez publicó un mensaje en torno irónico, que de plano no le salió, en sus redes sociales porque tampoco pudo opinar en una “mesa receptora especial para ciudadanos en tránsito” para la consulta popular que se desarrolla este 1 de agosto. “Agradeció” de esta situación al INE a la voz de “¡que viva la democracia selectiva!”.

Así, más de uno de los militantes del partido oficial se llevará tremenda reprimenda en los siguientes días en Palacio Nacional. A lo mejor al presidente López Obrador y a su distinguidísima y afable esposa, se les olvidó que el INE dispuso que no habría casillas especiales, pero resulta sorprendente que de tantos seguidores y empleados que tienen, a nadie se les haya ocurrido avisarles. ¡Qué pena!

Para el anecdotario, en eso de los “jalones de orejas”. Resulta que el gobernador electo de Michoacán, el morenista Alfredo Ramírez Bedolla, tuvo la feliz idea de subir a las “ex benditas redes” un mensaje en el que felicitaba al INE por la buena organización de la consulta. Desafortunadamente el “twitt” sólo permaneció alrededor de 40 minutos. Se nota que alguien se comunicó con Bedolla para reconvenirlo o darle un buen jalón de orejas, pues los militantes de Morena se la pasaron durante toda su desairada jornada, culpando al INE, como ya se consignó, de su casi nulo poder de convocatoria. ¡Quién lo diría!

En la sede del INE, -que hizo su parte y muy bien-, la confrontación entre los representantes de los diversos partidos ante el organismo autónomo, estuvo a la orden del día y no podía ser de otra forma, el de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, no paró en seguir la misma tónica que otros correligionarios suyos y cuestionar al INE porque se supone que este organismo “saboteó” su fracasada consulta. Afortunadamente, el consejero-presidente del Instituto, el doctor Lorenzo Córdova, lo puso en su lugar con una contundente frase: “mentiras, a otro lado”.

Pero el diputado electo de Morena debería estar muy contento, pues está con un pie en la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, así que debería dejar su rijoso discurso para otra ocasión, sin embargo, en el Palacio Legislativo de San Lázaro se dicen tantas cosas de este personaje. En fin.

Municiones

*** Una vez aprobada la reforma constitucional para aplicar la revocación de mandato, es necesario tener una ley reglamentaria, que permita saber qué y cómo se va a aplicar, para ello, el senador Ricardo Monreal ha elaborado una iniciativa en ese sentido. En su exposición de motivos, el legislador de Morena que coordina a sus pares en la Cámara alta, plantea que es la revocación, de qué manera se regulará la revocación al Presidente de la República en funciones y que queda en manos de los congresos locales las normas para las revocaciones de los gobernadores y del jefe de gobierno. Lo más importante es que son los ciudadanos son los que pueden iniciar, solicitar, participar y votar la revocación del mandato del titular de la Presidencia de la República y que son las autoridades electorales (INE y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación) las que deben organizarla, revisar las firmas y vigilar que se realicen correctamente. Para la realización de este proceso de revocación, el senador Monreal Avila contempla en la nueva ley la verificación del apoyo ciudadano, misma que se llevará a cabo con el soporte de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del INE. “Si los resultados de la jornada de votación de la ciudadanía indican que procede la revocación de mandato, la persona titular de la Presidencia de la República se entenderá separada definitivamente del cargo, al momento de su notificación por parte de la Sala Superior”, señala el documento.

