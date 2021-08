Logra una figura de 10 con la “Técnica del Estalle”

Gloria Carpio

Su creador es Alex Fitbox, reconocido coach de Kate del Castillo, Gaby Espino, Eva Longoria, Mike Tyson, entre otras celebridades

El también entrenador de las estrellas de Telemundo se encuentra en México en un proyecto con la joven actriz Samantha Toreto impulsando una nueva tendencia de entrenamiento con los jóvenes que se tienen que preparar física y mentalmente para obtener éxito en lo que hagan

¿Te gustaría tener el cuerpo de Kate del Castillo, Gaby Espino, Eva Longoria, Mike Tyson, logrando una figura de 10 en tiempo record y sin poner en riesgo tu salud?, pues lo puedes lograr gracias a Alex Fitbox, reconocido coach a nivel internacional, creador de la “Técnica del Estalle”, que es una preparación física de alto nivel, que involucra diversas disciplinas deportivas combinadas para lograr resultados increíbles en tu cuerpo y estilo de vida.

Con su “Técnica Estalle”, el colombiano Alex Fitbox, literalmente estalla tu cuerpo y mente, testigos de ella son muchas celebridades que se enamoran del entrenamiento porque vieron en la “Técnica del Estalle” la salida para ver resultados rápidos y no solo la parte estética sino también la parte mental, “la preparación para sus escenas de acción, el estalle es dinámica, es cardio, es agilidad, rapidez mental, tono muscular, el estalle ha causado sensación y esperamos que sigamos avanzando”, dice con gran energía Alex Fitbox, en entrevista exclusiva con DIARIOIMAGEN.

¿A qué se le llama tiempo récord con la “Técnica de Estalle” de Alex Fitbox?, a que el trabajo que se realiza en 40 minutos equivale a dos horas de ejercicio en cualquier lugar de acondicionamiento físico. “Estalla lo que tienes en tu mente para entrenar. Es algo que te deja feliz con resultados rápidos, te deja estallado en todo, pero positivamente.

Alex Fitbox entrenador de Telemundo nos revela que literalmente la “Técnica Estalle” es estallar tu resistencia física, estallar tu cuerpo, llegar al límite. Estallar lo que tienes en tu mente para entrenar. Estallar te deja feliz con resultados rápidos, te hace estallar positivamente.

Desde hace 19 años, Alex Peña, su nombre real, comenzó una carrera con altibajos, pero con mucha dedicación y esfuerzo ha logrado cumplir sus sueños. Con el paso de los años ha traspasado fronteras, pues de Colombia llegó a Hollywood, y de Hollywood a Europa; actualmente vive en Miami, Florida. “Desde el inicio de mi carrera tuve sed de triunfo sin hacerle daño a nadie, sin ser un obstáculo para mis colegas, pero siempre soñé con el triunfo en mi carrera y lo estamos logrando, me falta camino, pero siento que vamos con el correcto”, afirma muy conmovido Alex.

LA TÉCNICA DEL ESTALLE PARA PERSONAS DE 13 A 70 AÑOS DE EDAD

El entrenamiento de Alex Fitbox es uno de los más reconocidos y aplaudidos a nivel mundial, en donde trabajas con el peso de tu cuerpo, de tres a cuatro movimientos en un solo ejercicio y todo el tiempo haces trabajos de boxing, en fin, es un entrenamiento que no sólo te pone estéticamente bien, sino que te ayuda mucho a la salud y con el que pueden ejercitarse personas de 13 a 70 años de edad.

—¿Cuál es la diferencia entre la “Técnica del Estalle” y entrenar con peso integrado?

El Estalle es más agilidad, más reacción, más creatividad; el Estalle es más peso del cuerpo, más trabajo de box, entonces tiene una diferencia grandísima. El Estalle es más cardio, es más ágil, más rápido y mental.

—¿Cuáles son los beneficios de la “Técnica del Estalle”?

Se pierde peso y se gana definición, tonicidad, hay reducción de medidas, el Estalle es muy completo. Cuando trabajas con el peso de tu cuerpo y con movimientos urbanos siempre va a existir mas definición.

—¿Cuándo estarás en México, piensas dar cursos ya sea virtuales o presenciales masivos?

Tengo deseos de tener una escuela de entrenamiento para los jóvenes que quieren prepararse con el Estalle, que deseen ser nuevos entrenadores, eso está en mi mente y no solo en México ahora estamos de manera virtual y presencial.

Pueden inscribirse en mi página de Instagram @alexfitbox, me pueden escribir por mensaje, y contarme si tienen alguna patología para hacerles una valoración y asimismo un entrenamiento.

—¿Qué costo tiene?

El costo varía, por eso es importante la valoración, nos basamos en peso, medidas, pero no hay un costo específico.

UN ENTRENAMIENTO CON MUCHOS CIRCUITOS QUE NO SE REPITEN

—¿De que forma también ayuda a tu espíritu la “Técnica del Estalle”?

Cuando trabajas con el peso de tu cuerpo y estás concentrado, alimentas la parte física, mental y espiritual. El entrenamiento tiene muchos circuitos, es muy creativo, entonces la mente juega un papel muy importante, por eso también me enfoco para que la gente se vea estéticamente bien, al igual que mental y espiritualmente.

—¿Cuánto tiempo duran estos circuitos, se puede realizar de forma diaria?, ¿das planes de nutrición?

La parte de la alimentación es algo muy profesional y delicado, pero sí recomiendo a un gran profesional; yo solo me encargo de la parte física, del Estalle y ya el nutricionista se encargará de lo demás.

Los circuitos están entre 45 y 50 min máximo, no repito ejercicios durante el entrenamiento, ya que cada circuito tiene ejercicios diferentes, logrando llegar al Estalle.

—¿En cuánto tiempo una persona disciplinada, que practique la “Técnica del Estalle” puede ver resultados?

Depende la edad que tengas por ejemplo tengo una niña actriz, de 15 años de edad, que conocí en Miami. Florida, Samanta Toreto, es una niña que no pensé que tuviera esa resistencia, esa cualidad del entrenamiento, ahí es donde me enfoqué en la preparación, pero no porque sea una niña va a tener mas energía que otra persona, pero si es una niña que se concientiza a preparar su carrera, a prepararse mentalmente, a preparar su carrera, entonces el mismo Estalle le va dando energía y resistencia.

EL ENTRENAMIENTO DA PAZ MENTAL

—A raíz de esta pandemia por Covid-19, algunas personas se preocuparon y ocuparon en llevar un mejor plan de alimentación y hacer ejercicio físico para fortalecer también su sistema inmune

Si a raíz de esto algunas personas comenzaron a comer bien, a entrenar, se concientizaron que no solo era la parte corporal, sino mental y en la pandemia necesitábamos paz mental, entonces optaron por el entrenamiento, la preparación física y la verdad que fue buena elección.

—¿Das técnicas de respiración?

No, las técnicas que se utilizan en los entrenamientos la inhalación la exhalación siempre teniendo las pulsaciones teniendo cuidado también con las patologías, y con eso no he tenido ningún problema en mi carrera

—¿Como fue que llegaste a Telemundo y quien fue tu primera celebridad a la que entrenaste?

En Telemundo fueron un grupo de actores de teatro que se enamoraron de mi trabajo y ahí empezó todo, ellos fueron quienes me llevaron a Telemundo Miami.

LA TÉCNICA DEL ESTALLE SE RENUEVA DÍA CON DÍA

—¿Continuamente renuevas la “Técnica del Estalle”?

Si, todos los días tenemos que ir renovando y estructurando cosas en el entrenamiento para impresionar a los clientes y que se sientan bien atendidos y no se aburran de hacer lo mismo. Para el Estalle necesitamos ganas, dedicación y disciplina con todo lo que tengas a la mano en la casa, en la oficina, en el parque puedes estar activo y puedes ejecutar el estalle sin problema, no necesitamos elementos ni máquina, con el peso de tu cuerpo puedes ser tu propia máquina.

—¿Cuántos días a la semana se puede hacer este tipo de entrenamiento?

Mínimo 2 veces, máximo 4 veces a la semana, sin problema.

—¿A parte del estalle practicas algún deporte?

Si, me gusta la natación, el running, salgo a correr, monto en bicicleta, ejecuto boxing.

“NINGUNA PARTE DEL CUERPO ES DIFÍCIL DE TONIFICAR”

—¿Cuál es la parte del cuerpo más difícil de tonificar?

Ninguna, hay gente que tiene sus mitos, que las piernas, que el abdomen, pero mientras tengas un buen plan de trabajo, de alimentación, y estés enfocando todas las partes del cuerpo, van a ser fáciles de trabajar.

— Cuando se tiene un buen entrenador como tú, se evitan lesiones físicas.

Invito a que se preparen con un profesional para que no sufran lesiones con el cuerpo.

—¿Cuáles son tus próximos proyectos?

Seguir de gira con Kate del Castillo. Estoy en México con la actriz Samantha Toreto porque estamos impulsando una nueva tendencia de entrenamiento con los jóvenes que se tienen que preparar física y mentalmente para obtener éxito en lo que hagan. Sé que este nuevo proyecto va a dar mucho de qué hablar.

“LAS CELEBRIDADES ME HAN ENSEÑADO EL RESPETO PROFESIONAL”

—Cuéntanos tu experiencia con Kate del Castillo, Eva Longoria, Gaby Espino.

Me han enseñado el respeto profesional.

—¿Qué admiras de ti?

Que he adquirido profesionalismo, responsabilidad, amor por lo que hago por mis alumnos, que siempre estoy obteniendo cosas nuevas de la gente que preparo.

¡Gracias Alexfitbox por esta charla!

SAMANTHA TORETO, DISCÍPULA DE ALEX FITBOX La jovencita Samantha Toreto, quien es una talentosa actriz y que junto a Alex Fitbox impulsa una nueva tendencia de entrenamiento con los jóvenes que se tienen que preparar física y mentalmente para obtener éxito, festejó su cumpleaños número 15 por Europa, aunque la bella actriz, dice que su mayor celebración, el éxito de su gira por México donde estuvo en diferentes eventos y fue galardonada por la Asociación Nacional de Locutores de México A.C., por su altruismo y preocupación por la juventud, ahí la acompañaron sus padres que la han impulsado y apoyado. A su paso por nuestro país, vimos una Samantha sencilla, guapa, pero con ideas claras de lo que quiere en su carrera, como el apoyar a que los niños tengan educación y salud, es por eso que parte de sus ganancias como actriz las reparte en instituciones, en México lo hizo para la Fundación Ser Humano para niños con VIH, cuya entrega del donativo se realizó en un evento en Galerías Plaza de las Estrellas, donde el público fue testigo de esta noble labor. Durante su visita a México, saludó a grandes actrices del teatro como Anahí Alluñe, el productor Sergio Gabriel y Gloria Aura, a quienes les pidió consejos ya que entre sus planes está incursionar en el mundo del teatro.