Regresa la Liga de Colectivos, la competencia de Stand Up Comedy más hilarante

A partir de este 5 de agosto y hasta el 23 de septiembre

Todos los jueves a las 10:30 en el Foro Principal del Foro Shakespeare

Después de que la pandemia hiciera imposible su realización durante 2020, a partir de este 5 de agosto y hasta el 23 de septiembre, los mejores colectivos de Stand Up Comedy se enfrentarán en una batalla sin contemplaciones para elegir al más creativo y chistoso de la CDMX.

La Liga de Colectivos 2021 está de regreso y contará con la participación de ocho equipos de comediantes que se enfrentarán en eliminatorias todos los jueves a las 10:30 en el Foro Principal del Foro Shakespeare.

La producción correrá por cuenta de Alejandro Elizondo, Alan Muro e Iván Juárez a través de Comediatrópolis y Círculo Rojo.

La dinámica es la siguiente: los colectivos se enfrentarán en eliminatorias directas que tendrán lugar todos los jueves. Son shows exclusivamente presenciales que no se transmitirán online, como en años anteriores.

No importa cuántos integrantes tenga cada equipo, siempre y cuando sólo 4 participen en cada fecha y el resto se quede en la banca.

Existe un capitán por cada colectivo, que siempre competirá y cada integrante realiza una rutina de 5 minutos, además de 5 chistes de roast.

Este es la parte más llamativa, pues se trata de ofender, ridiculizar y exhibir a los contrincantes del otro equipo. Entre los jueces estarán Iván Juárez y Leo Rodríguez, ambos productores reconocidos por su trabajo en Comedy Central durante 9 años, además de un juez sorpresa que pudiera ser un comediante consagrado como Nicho Peñavera, Ana Julia Yeyé y Kike Vázquez, además de managers destacados de la escena mexicana de comedia.

El colectivo ganador se hará acreedor al 10% de la venta recaudada en cada una de las eliminatorias mas de 100% de la taquilla de la gran final el 23 de septiembre.

Cabe señalar que cada show contará con las medidas sanitarias recomendadas por las autoridades, por lo que la diversión no se verá comprometida por las precauciones que los tiempos actuales nos exigen. Los boletos ya están disponibles en https://boletos.shakespeareycia.com/LigadeColectivos y existe un paquete All In, que incluye un boleto para cada show de eliminatoria, un repechaje, cuatro shows de cuartos de final, dos shows de semifinal y uno para la gran final.

Los colectivos que tomarán parte en la Liga de Colectivos este año son: Roomies de Comedia, Pastes de Suadero, Malas Amistades, Instituto Mexiquense de la Comedia, Fresas, Cholos y Chundos, Testigos de Jahjá, Plan Dental, Virgin Comedy, Cilantro con Tokio y Chorisquad.

En total serán más de 50 comediantes contando más de 300 chistes de roast.