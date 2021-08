A perfeccionar la consulta

La participación ciudadana en la consulta fue reducida, no porque haya desinterés en ello, sino porque el tema a consultar resultaba inicuo; sólo el 7% consideró que si el voto influiría en el castigo a los ex presidentes que saquearon o mal gobernaron a la nación y que, en consecuencia, deben ser sancionados. Un 90% considera que seguirán en la impunidad.

Y tanto ese como otros dos asuntos públicos sometidos a consideración de la ciudadanía, como el del aeropuerto, resultaron también un fiasco. La decisión estaba tomada y la consulta sólo fue para aparentar la legitimación de una orden ya tomada, pero que era necesario el aval de los ciudadanos, lo cual se hizo para aparentar apoyo popular.

No resultan ociosos ni con gastos excesivos estos mecanismos de consulta, se requiere de perfeccionamiento para que la ciudadanía participe en los asuntos públicos y su opinión sea tomada en cuenta. Un sí o no, debe ser considerado por las autoridades. Ahora se dice que la mayoría de este 7% se manifestó por el sí y los ex presidentes irán a juicio.

Desde luego que se tiene que cumplir con la Ley y si hay pruebas de los ilícitos que cometieron, sin duda que deberán ser castigados para dejar esa precedente y sentar las bases para que, efectivamente, los recursos públicos -aunque suene a utopía-, sean manejados con transparencia y quien haga mal uso de ellos, tendrán que asumir las consecuencias.

En el mundo, y en especial en el país, siguen al alza los contagios por Covid-19, siendo la población joven ahora la víctima, y esto amenaza con rebasar la capacidad hospitalaria que ya se había reconvertido para enfrentar la primera y segunda ola. Entre las víctimas de la pandemia se encuentra Maru Campos, la gobernadora electa de Chihuahua, del PAN, que fue al hospital. Los especialistas insisten en la necesidad de que el gobierno federal cambie la estrategia de vacunación y ésta sea más acelerada, aunque se han registrado casos de que también afecta a quienes han cumplido con la doble dosis y a quienes también no se les aplicó la vacuna. Y pese a que el fenómeno es mundial, las autoridades sanitarias deben enderezar el rumbo y aprender de los errores -que han causado miles de muertes-, y que, como la consulta, todos impugnan… El conflicto de San Juan Mazatlán, en la zona mixe, en los límites con el Istmo de Tehuantepec, pasando por la carretera que va a Tuxtepec, tiene décadas de existencia. Resulta que el municipio no entrega las participaciones que tienen derecho las agencias municipales, y éstas recurren a medidas de presión -como el bloque de la transitada carretera-, para la entrega de los mismos. La práctica ha sido tomada ya por otras comunidades que también causan desestabilización en sus regiones, reconoció el secretario de Gobierno, Francisco García Sánchez. Sólo que en el caso de San Juan Mazatlán el bloqueo duró diez días con una diputada retenida. No se debe llegar a extremos por falta de civilidad y voracidad para el mal manejo de los recursos públicos… La alcaldesa electa de Cuauhtémoc, Sandra está dispuesta a cambiar la imagen de la decadente zona rosa. Afirma que con la participación de los vecinos y de los prestadores de servicios, era área volverá a recobrar su esplendor y será uno de los principales atractivos de la ciudad de México, y no, como ocurre ahora, un refugio de malvivientes.

