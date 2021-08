Encontronazo morenista

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Quizá para algunos el reclamo del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, podría ser procedente.

Y es que en verdad los juegos extraños en el Congreso para al final no ejecutar los desafueros de los diputados Mauricio Toledo y el poblano morenista Saúl Huerta resultaron no sólo incomprensibles, sino verdaderamente deleznables.

Lo que sea que haya habido detrás de todo ese proceso, la verdad es que el reciente periodo extraordinario legislativo pasó y no se aprobó el desafuero ni de uno ni de otro.

En el caso de Saúl Huerta, las cosas son más que incomprensibles porque al legislador lo señaló firmemente su víctima momentos después de los hechos, y la policía lo detuvo casi en paños menores y en una habitación de un hotel que al parecer utilizaba frecuentemente para sus violaciones.

Pero una cosa -dice el dicho- la magnesia y otra muy distinta, la gimnasia.

Y esa confusión parece que le ocurrió ayer a Encinas. A menos que ya esté operando abiertamente el choque entre grupos pre-presidenciales en Morena.

Lo que sea que haya -insisto-, debajo de lo ocurrido ayer, el caso es que de ninguna manera se puede alegar que a Alejandro Encinas se le haya chispoteado su reclamo.

El ex jefe de Gobierno y ex diputado federal, ex perredista, tiene suficientes tablas y experiencia para saber perfectamente que ni lo del incumplimiento del desafuero de Toledo ni el de Huerta son atribuibles a Ricardo Monreal.

Por eso el haberle reprochado en público al zacatecano el excluir del periodo extraordinario de sesiones el desafuero de los legisladores de la 4T, evidenció otra cosa.

Haber dicho:

“Se lo digo con todo respeto, senador Monreal, lamentamos mucho el que se haya excluido del periodo extraordinario de sesiones el asunto del desafuero del diputado Saúl Huerta Corona, acusado de violación y abuso sexual, lo cual envía una señal contradictoria muy negativa… nosotros debemos ser los principales interesados en erradicar este tipo de prácticas ilícitas, y más en el servicio público o en la representación popular”.

Fue abiertamente un golpe bajo, yo digo, preelectoral

Encinas participaba en la inauguración de los trabajos del foro Hacia los Diez años de la Ley Contra la Trata de Personas, desafíos, retos y perspectivas, organizado en la vieja sede del Senado de la República.

Todo lo demás fue ya irrelevante. El subsecretario estaba absolutamente consciente que había aprovechado que estaba en la casa del senador Monreal para asestarle un gancho al hígado

Pero otro dicho dice que para que la cuña apriete debe ser del mismo palo y Encinas no fue lejos por la respuesta.

El presidente de la Junta de Coordinación Política le indicó ahí mismo que el período extraordinario para retirar el fuero a ese diputado y para solucionar otros asuntos, está por realizarse.

“… pero (todo eso) se hace en los tiempos del Congreso de la Unión… (y) no, no le acepto su reclamo, licenciado Alejandro Encinas. Son tiempos del Congreso. Le pediría simplemente su respeto. No vamos a permitir ninguna impunidad”.

Monreal explicó que, “mañana (hoy) se reúne la Comisión; luego, va a plantear un nuevo Periodo Extraordinario, para tratarlo en la Permanente el próximo lunes o martes, y luego se convocará a un Periodo Extraordinario, inmediatamente. Es decir, tardaremos ocho, nueve días, para tratar este tema… no se va a dar carpetazo al desafuero de nadie”.

Ya ocurrido el encontronazo, valdría la pena saber si Encinas actuó de motu-propio o por encargo superior…

Digo yo.

Porque, como dice ysq, “eso sí calienta”.

rvizcainoa@gmail.com

www.endirecto.mx

@_RVizcaino

facebook.com/rvizcainoa