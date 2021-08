Realizarán segunda edición del encuentro “Hempresarios”

En el Foro Shakespeare los días 29 y 30 de septiembre

Exitoso evento cannábico informativo, comercial y lúdico

Arturo Arellano

Tras una exitosa primera edición, Hempresarios, regresará como el más importante evento cannábico informativo, comercial y lúdico de la capital mexicana con más proyectos, expositores y participantes.

Se pretende que Hempresarios en su segunda edición tenga una mayor repercusión económica y publicitaria, todo con la intención de generar más impacto social y visual para impulsar y desarrollar negocios prósperos en la industria cannábica a nivel nacional e internacional con apoyo, asesoría y consultoría de quienes intervienen en el ámbito legislativo mexicano.

Paco OG, representante y organizador de esta plataforma, concedió una entrevista para DIARIO IMAGEN, en la que comentó “se calcula que, durante el primer año de legalización de la mariguana en México, se logre una recaudación de 18 mil millones de dólares, lo cual debe despertar el interés de aquellos que quieran empezar un negocio en torno al cannabis o bien, encaminar el negocio que ya tengan hacia algo relacionado con la misma”

Para efecto de lo anterior, explica que “hay que reunir la información para llevar a la gente que quiere hacer negocio dentro del cannabis por el buen camino. Por ejemplo, alguien que hace pinturas, tazas u otro tipo de cosas, puede encaminar su trabajo ahora al cannabis. Nosotros como Hempresarios tenemos misión y visión de unir a inversionistas y hemprendedores que quieran ser hempresarios, siguiendo los lineamientos en el país para estar a la vanguardia con un cannabis seguro y legal”.

Explica, que en México “no tenemos realmente aun un reglamento o lineamiento que nos haga valer nuestro derechos en cuanto a la producción de cannabis, se habla de autocultivo y se dio un paso donde la Suprema Corte falló a favor del derecho constitucional para que pudiéramos hacer autocultivo, pero en mi caso siempre he defendido el mercado y me he preguntado ¿cuántos limones, naranjas, peras te has comido en tu vida?, seguramente la respuesta es que muchos, pero de todos esos, ¿cuantos has cultivado?, seguramente ninguno. Es decir que los consumidores de cannabis no están preparados para cultivar y esa es la finalidad de nosotros ampliar el mercado para que todos ellos tengan la cannabis a su alcance”.

Aclara que no se trata solo de un tipo de cannabis, sino de todo lo que se pueda ofertar a los consumidores en diferentes formatos. “No solo cannabis de las flores, ni de cáñamo o cualquier otro tipo de componente medicinal o lúdico, sino también puedes hacer charolas de plástico, usarla como materia prima, es y será toda una industria”.

Para saber cómo va el proceso de legalización en el país, nos cuenta que “estamos a un 70% de la legislación, se ha tardado mucho, ha habido trabas, incluso se declaró inconstitucional, pero de nuevo va avanzando. Hay sobrepoblación de gente que consume cannabis, pero el gobierno y la sociedad deben voltear a ver que es algo que nos puede ayudar de forma económica, sustentable y de salud”.

De tal manera que con la presencia de varios expertos en el tema, se llevará a cabo esta segunda edición del encuentro, que está dirigido a cualquier persona, porque la industria está en pañales y todos están a tiempo de involucrarse en este nuevo negocio.