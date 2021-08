Revocación de mandato

Como una oportunidad para sus adversarios consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador la segunda consulta nacional constitucional a efectuarse en ocho meses, en marzo del 2022, sobre la revocación del mandato, si el pueblo bueno y sabio quiere que continúe o no en la Presidencia de la República.

Esta consulta, en su opinión, será un reto; además porque en el INE habrá interés y colocarán más casillas y harán más promoción, no como ocurrió sobre la consulta si se enjuicia o no a los ex presidentes, que careció de difusión y de mesas receptoras de votos suficientes para recibir la opinión de los ciudadanos.

Se trata de instrumentos legales, civilizados, que constituyen herramientas de la sociedad para canalizar sus inquietudes y hacer llegar a las autoridades su sentir y su opinión, para corregir el rumbo. Hoy la sociedad se muestra decepcionada, apática, indiferente, al ser defraudada una y otra vez por políticos y dirigentes sociales que los han esquilmado.

La consulta apenas empieza y se habrá de perfeccionar para consolidar la democracia participativa, señala el presidente López Obrador, lo cual es cierto y plausible. La sociedad debe ser cada vez más exigente y participar en decisiones públicas que afecten o beneficien a la sociedad, para acabar con imposiciones y autoritarismos.

Turbulencias

Bloqueos y secuestros, armas de presión

Luego de un bloqueo de una semana y la retención de la diputada local Yarith Tannos, las autoridades y el pueblo de San Juan Mazatlán, en los límites entre la zona mixe y el Istmo de Tehuantepec, rumbo a la cuenca del Papaloapan, recibieron recursos federales retenidos para sus tres agencias municipales y se liberó la carretera y a la legisladora. La medida funcionó y el secretario de Gobierno, Francisco García Sánchez, hizo un llamado al resto de los 570 municipios a no seguir el ejemplo, porque en varias regiones ya se han detectado esos movimientos para conseguir sus demandas. La cultura de la presión en Oaxaca ha funcionado desde hace décadas. Si efectivamente había ese adeudo con el municipio, el gobierno federal debió entregarlos en tiempo y forma para evitar cuantiosos daños materiales y familiares a miles de personas que se vieron afectados por el cierre de la carretera transístmica. Lo que sí aclaró el funcionario es que no son recursos del gobierno del estado, sino federales. Esto porque se difundió la especie del pago de 10 millones de pesos como rescate… En tanto, sigue la disputa por el Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca, bandera que es tomada por grupos civiles como oportunidad para obtener ganancias personales o facciosas, cuando el problema del ambulantaje abarca ya el primer cuadro de la ciudad. Se despejó el Centro Histórico, que luce a todo su esplendor, pero los vendedores informales se refugiaron en calles aledañas afectando los mercados y el comercio de la periferia, levantando una nueva ola de protestas. Es decir, las autoridades solamente trasladaron el problema de un lugar a otro, sin darle solución a fondo. Eso demuestra la poca capacidad de nuestras autoridades… Pese a la participación del 7% de los ciudadanos, el presidente Andrés Manuel López Obrador no descartó la posibilidad de que los ex presidentes vivos sean llevados a juicio, siempre y cuando haya pruebas y las autoridades judiciales realicen su cometido. La consulta fue eso, una consulta, que de ninguna manera evita la aplicación de la Ley. Esto es importante porque se cree que los ex jefes de Estado quedarán ya impunes y seguirán gozando de sus amplios privilegios. No es así.

