La oposición debe despertar

Punto por punto

Augusto Corro

Son innumerables los motivos que tuvo el electorado para no participar el domingo en la consulta popular para juzgar o no a los ex presidentes de la República.

De la lista nominal de registrados, alrededor de 93 millones, solo el 7.11 por ciento acudió a votar. El resto decidió quedarse en casa.

Se deduce que la consulta no tuvo los suficientes estímulos para llevar a la ciudadanía a emitir un sí o un no para enjuiciar a los ex mandatarios.

Claro que la mayoría de los siete millones de votantes se pronunció por el sí, pero no fue suficiente.

De todas maneras, el presidente López Obrador dijo que es posible que las autoridades correspondientes realicen juicios en contra de exfuncionarios y expresidentes, pese al resultado del domingo no fue vinculatoria.

Esa declaración del mandatario no convenció al electorado que prefiere los hechos a las palabras.

Desde que inició su campaña política el tabasqueño lleva en su discurso la lucha contra la corrupción. Diario repite lo mismo.

Sólo que ningún pez gordo corrupto se encuentra en la cárcel. Los juicios a los saqueadores de México no avanzan.

Tampoco se han resuelto casos en los que las autoridades se involucraron en actividades criminales. No olvidar el incendio de la Guardería ABC y el secuestro y desaparición de normalistas de Ayotzinapa.

La ciudadanía no ve que el gobierno federal actúe con interés y entusiasmo en contra de las acciones criminales del pasado y del presente.

El electorado está pendiente del momento que se vive en México, no sólo en lo relacionado con la violencia, sino también en la lucha contra la pandemia del Covid-19 y la crisis de la economía.

Son renglones que tienen postrada a la gente que no encuentra salidas reales a sus problemas.

Si bien es cierto que en materia de política social, el gobierno actual alcanzó algunos logros, en lo general la pobreza sigue siendo permanente en la sociedad mexicana.

Son problemas que no desaparecen de la noche a la mañana, pero en tres años del nuevo gobierno casi todo sigue igual.

Quizá en un futuro próximo se empiecen a ver resultados positivos del gobierno obradorista, pero en el presente no se contemplan.

Tal vez esa visión del país que planteamos fue decisiva para que el electorado no votara el domingo y se quedara en casa.

Que se trató de una experiencia democrática nadie lo duda, pero la consulta popular estuvo mal planteada.

Como que al surgir la idea, todo fue aplausos y vivas; pero ya llevada a la práctica, hasta los propios promotores perdieron el entusiasmo.

La consulta quedó en un intento democrático de regular alcance. Como señalamos ayer, el abstencionismo fue el ganador, sin darle vueltas al asunto.

Ojalá y lo ocurrido el domingo le abra los ojos a la oposición que tiene ya varios años de encontrarse dormida.

Sin embargo, en las organizaciones políticas se libra una lucha por las migajas, los líderes sí es que hay, no alcanzan a mirar hacia adelante.

Es posible que el fracaso de la consulta popular lleve a los partidos de oposición a marcar nuevas rutas.

Entre otras cosas, se demostró que el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) no tiene el poder de convocatoria que se le atribuye.

Desde las elecciones del 6 de junio, el partido en el poder no tuvo la votación esperada.

Esos hechos mostraron que Morena sigue dormida en sus laureles. Los dirigentes se dieron cuenta que de nada les vale ser el partido en el poder.

En un tuit, el controvertido líder morenista, Porfirio Muñoz Ledo, escribió sobre la consulta popular lo siguiente:

“Noche triste de ayer domingo por las derrotas en futbol y democracia que se ganan con goles y con votos. La consulta popular fue un fracaso, la historia no se vota ni se bota, la justicia se aplica, no se somete a la opinión popular. El desaire de la ciudadanía es una lección. No volvamos a banalizar el sufragio popular ni a gastar la pólvora en infiernitos”.

En fin, el PAN, PRI Y PRD tienen la oportunidad de enfrentar a Morena, que en las últimas jornadas cívicas lució débil y sin rumbo.

Y ya que estamos con el tema de la democracia, le comunicamos que el próximo 6 de marzo de 2022 se preguntará a la ciudadanía sobre la revocación o no del mandato del presidente López Obrador.

Por distractores no pararemos. ¿Usted qué opina amable lector?

