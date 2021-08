En la espiral de la violencia

Punto por punto

Augusto Corro

La espiral de violencia en México aumenta ante la pasividad de las autoridades para erradicarla.

Son varios estados donde las acciones criminales tienen a la sociedad sumida en el terror.

Y la realidad que se vive nos refleja que la inseguridad reinará por tiempo indefinido.

A algunas autoridades estatales se les olvidó que su obligación primordial es brindar seguridad a la población. No lo hacen,

Los gobernadores argumentan un sinnúmero de motivos para justificar su fracasada lucha contra la delincuencia. Tenemos el caso de Guanajuato, en donde de 2018 a mayo de 2021, mil 42 mujeres fueron asesinadas, la mayoría con armas de fuego.

Además, se perpetraron 74 feminicidios, según datos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

La citada entidad empezó a ser azotada por la criminalidad a partir del robo de combustible en los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Continuó con los enfrentamientos entre los cárteles de la droga y el huachicoleo: el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel Santa Rosa de Lima.

El número elevado de muertes, secuestros, etc., colocó a Guanajuato entre las entidades más peligrosas del país, con más de 7 mil homicidios dolosos.

Los gobernadores ya se conformaron con la presencia de funcionarios corruptos o incapaces en los diferentes cargos de impartición de justicia.

Ahí tenemos, por ejemplo, a Carlos Zamarripa Aguirre, quien fungió como procurador de Justicia del Estado durante 10 años, y desde febrero de 2019, es el fiscal general por un periodo de 9 años más.

Por supuesto, Zamarripa Agurre recibe el respaldo total del gobernador panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

En los años al frente de la Procuraduría Estatal y luego de la Fiscalía del tal Zamarripa, la delincuencia se incrementó, sin control alguno; y ahora ocupa el primer lugar en asesinatos dolosos.

Sin embargo, Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que investiga al fiscal general de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, y a su círculo cercano por transacciones bancarias irregulares.

¿Empezará ya el derrumbe del imperio de Zamarripa Aguirre?

Por otra parte, las agresiones a las mujeres continuarán porque vivimos en una sociedad machista, con un patriarcado que permanece apoyado desde el hogar, por los propios padres de familia.

Se trata se un problema social que nadie quiere atender. Prefieren darle la vuelta.

¿Usted qué opina amable lector?

PUNTOS SUSPENSIVOS… Salud y economía, dos de los renglones más importantes afectados por la pandemia de la Covid-19. Así lo demuestran los números elevados de muertes y contagios; así como la crisis económica que incrementa la pobreza. Según el Inegi, en 5.5 millones de casas, algún adulto padeció hambre… A propósito de la pandemia, se informó que los hospitales vuelven a llenarse de personas infectadas por el coronavirus. En la mayoría se trata de gente que no se vacunó. Es importante no relajar las medidas sanitarias. Son de las pocas acciones que tenemos para evitar contagios. Ante la agresión de la variante Delta, debemos continuar con el cubrebocas, lavarse las manos y guardar la sana distancia. Por supuesto vacunarse… La tendencia al alza en los contagios de Covid-19 en México es sostenida. Anteayer, se confirmaron 18 mil 911 casos más que el lunes, para un total de 2 millones 880 mil 409, mientras que los decesos registrados fueron 657, para un acumulado de 241 mil 936… No deja de llover en la milpa del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo. Tras su fallida y quejosa expedición a EU para denunciar que las elecciones en su entidad contaron con la participación del “narco”, ahora el mandatario enfrenta a miles de profesores michoacanos protestan porque el gobierno estatal no les quiere pagar salarios y prestaciones rezagadas que suman un adeudo de 3 mil 500 millones de pesos… Seguimos en espera del informe sobre el accidente ocurrido en la estación Olivos del Metro, en el que perdieron la vida 26 personas, hace tres meses.

aco2742@hotmail.com