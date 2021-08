Tiempos duros y sucesión adelantada

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

EN LOS ESTADOS DEL SUR, LOS VOTANTES DE LA CONSULTA CONTRA LOS EX PRESIDENTES FUERON LOS QUE MÁS VOTARON, EL CENTRO, POCO Y EL NORTE, MUY POCO…

Sin duda cerca de siete millones de votantes en su inmensa mayoría por el “SÍ”, no son pocos y esto indica que la mayor fuerza no se encuentra en el partido de Morena, sino que la fuerza está en la confianza y respeto que le tienen al presidente López Obrador, para marzo del próximo años se tomará la consulta de la REVOCACIÓN DE MANDATO y sin duda la “oposición” se unificará para hacer fuerza en este asunto y dar un buen golpe al Presidente, por desgracia Morena no tiene la capacidad para entrar en la contienda con organización y valor porque ahora está encaminada a la sucesión presidencial y los grupos y tribus están empeñados en conservar sus puestos y presupuestos y en hacer los acuerdos y compromisos con Marcelo Ebrard, quién sin duda alguna es el que ha sido señalado por el dedito orientador, pero las pasiones y las ambiciones no queda ahí conformes, también veremos intensas oposiciones en contra del “candidato oficial” de AMLO y saldrán muchas filtraciones, incluyendo las que tratan de involucrarlo en actos deshonestos y negocios turbios incluso llegando a los temas personales y familiares.

CLARO ESTÁ QUE LA DESAPARICIÓN Y EL DESPRESTIGIO DE LOS LLAMADOS PARTIDOS DE OPOSICIÓN ES TAN GRANDE QUE POCO O NADA PODRÁN INFLUIR EN EL TEMA Y SE TOPARÁN CON UN CANDIDATO EXPERIMENTADO QUE SABE QUE TIENE ELEMENTOS EN SU CONTRA Y PUEDE NEGOCIAR PRESIONANDO CON LOS DATOS QUE DESENMASCARARÁN A LOS “OPOSITORES” ,Y ASÍ, ELLOS, EN VEZ DE CONFRONTARSE, SE ALIARÁN CON NEGOCIACIONES Y COMPROMISOS, DE LO QUE NO HAY DUDA, SOBRE TODO, CUANDO Carlos Slim, para ocultar muchas temas desagradables en la sucesión, oferta arreglar los tramos de la Línea 12 del Metro por “su cuenta”, pero claro que pensamos que es parte para conservar los muchos contratos y negocios que mantienen en la actualidad.

Y como siempre hay “fichas y corcholatas consentidas” que para el que manda serían ideales en los procesos de sucesión, pero en ello influyen muchas cosas y sobre todo los canales de votación y los aliados reales que pueden traer votos y no enojos y malestares, seguro que para AMLO, la lealtad y las convicciones son indispensables para los que le sucedan, en el caso de Claudia, esos temas son claros, pero no tiene la experiencia ni cuenta con los compromisos que Marcelo arrastra con AMLO desde los tiempos de Salinas y de la protección que les brindaron con todo el poder para fortalecerlo y protegerlo como líder en Tabasco, y eso tiene un precio y una lealtad, sin duda alguna.

Ahí, dicen que contaban mucho las opiniones de Córdova Montoya, quien aparentemente desaparece, pero como el “sancho,” todos dicen que existe, pero no se ve… Seguramente, será el mejor consejero para Marcelo y explican que durante su “exilio” en París, tuvo y contó con las opiniones y consejos de Córdova por lo que pudo sortear tan malos tiempos y retornar a México como un alto funcionario a nivel de Secretario de Relaciones Exteriores lo que no es poca cosa y cumpliendo tareas encomendadas directamente por el Presidente, aunque no fueran de su secretaría. Y tendremos que valorar que en realidad, a nivel de las relaciones exteriores ha sido el que representa al Presidente en todos los actos y eventos donde se supone debe estar, y como no le gusta andar por el extranjero, pues deja la responsabilidad en manos de su gente de confianza, de mucha confianza… Claro que esto en vez de ayudar en algunos casos genera envidias y conflictos y manda enemigos gratuitos a confrontarse con el “elegido”. No vaya a suceder lo que sucedió con Moya Palencia cuando todos en el final de Echeverría, daban por bueno al entonces Secretario de Gobernación y de pronto aparece López Portillo cuando nadie sospechaba que podía ser el bueno para la sucesión… Y en este caso, también se repite el tema cuando todos creían que el bueno para sucederlo era García Paniagua y de pronto cambian las fichas desde los Estados Unidos y dejan en el poder a Miguel de la Madrid para que se iniciara el tiempo del neoliberalismo en el país.

La única realidad es que en materia de sucesión el que ordena hacerla y planearla es el mero mero en el poder, y desde hace años no se puede negar que la opinión y mandato desde los Estados Unidos vale en el tema mexicano a pesar de que AMLO dice que no tomará en cuenta lo que ordenen o sugieran desde los Estados Unidos, pero ya veremos las reacciones y los movimientos que desatan esas acciones o pasiones del juego de la sucesión adelantada, por tales motivos, dicen que se adelanta con tanto tiempo, porque les permite a los “honrados en la sucesión” poder negociar con todos los actores políticos a nivel nacional e internacional sobre todo cuando los tiempos que vienen son de carencias, hambrunas, desocupación y violencia extrema en el mundo.

El productor más grande de alimentos del mundo, Nestlé, considera que en este semestre seguirá el aumento de precios de los alimentos porque los insumos impactan mucho en su valor, pero la realidad es que además, la producción de autoconsumo se ha bajado por la pandemia y esto impacta también en el aumento de consumo y de precios, el asunto es que cuando aumentan los alimentos no se puede aumentar la producción de los mismos y las hambrunas asoman las narices en muchos sitios, por ello, los tiempos serán duros y se requieren dirigentes políticos con visión, valor y que gocen de confianza y credibilidad con las mayorías, sino, tendremos además de los tiempos duros las protestas sociales que no se podrán controlar con facilidad.

