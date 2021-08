Autoridad electoral cuestionada

Desde el portal

Ángel Soriano

La destitución del presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas, demuestra cómo los hombres le fallan a las instituciones creadas para la normatividad de la sociedad, para la sana convivencia mediante reglas civilizadas, las cuales se ven distorsionadas con la conducta hacia acciones ilícitas de las personas a las que se les ha confiado.

Porque resulta que tales instituciones -como el aparato administrativo en sus tres niveles-, son utilizados como instrumentos de poder para el enriquecimiento personal, familiar o faccioso, al margen de los intereses superiores de los electores que confía en que las autoridades electorales tienen la autoridad moral suficiente para avalar los procesos electorales para elegir autoridades.

Independientemente de si el magistrado es responsable o no, aunque sobran testimonios de su conducta torcida, sí es ejemplo de que la ambición personal puede tergiversar los fines de los organismos creados -unos sobre otros-, para la vigilancia y cumplimiento del mandato popular, en este caso, los procesos electorales.

Pueden realizarse no una, sino varias reformas electorales, y crear, no uno, sino varios mecanismos de control y de arbitraje, pero mientras persista el afán de enriquecimiento de las personas a las que se les confía, sin ética ni escrúpulos, ocurrirá lo que vemos ahora: una riña por el control del máximo organismo electoral, no para el perfeccionamiento de la democracia, sino como fin de lucro.

Turbulencias

Amnistía y pacificación en Oaxaca

En reunión con la UBISORT, una de las tres organizaciones que controlan la región mixe, el gobernador Alejandro Murat anunció que promoverá una ley de amnistía en beneficio de las personas inocentes que se encuentran injustamente encarceladas y para ir construyendo la paz en las regiones en conflicto, lo cual es esperado por los líderes sociales encarcelados. Esto representa un paso importante para enderezar el rumbo que, como ocurre siempre, los jueces utilizan su poder y sus decisiones para irse en contra de los enemigos de unos y otros, sin impartir realmente justicia… Sobran las evidencias de los abusos de los concesionarios y distribuidores de gas, que han encontrado en la comercialización del energético una fuente de enriquecimiento. Algunos de ellos cuentan hasta con flotillas de aviones que ponen a disposición de los hombres de poder para seguir en el rentable negocio. Ahora que se les reglamentará y el Estado les pondrá competencia, amenazan con medidas de presión y boicot para seguir en el productivo negocio… El tráfico de armas de EU hacia México hace también milagros: el senador Ricardo Monreal felicitó al canciller Marcelo Ebrard por salir en contra de los fabricantes de armas de la Unión Americana. Y aunque los armeros alegan que no son los responsables de las conductas criminales de sus clientes, y que es uno de los más redituables y protegidos negocios del vecino país del norte, éste sirvió para la unidad de fotografía de dos de los más importantes aspirantes a la presidencia de la República de México, porque nadie duda que Monreal y Ebrard tienen tablas suficientes para aspirar a la sucesión del tabasqueño… Escala la tercera ola de Covid en México y pronto sólo se permitirá el acceso a lugares cerrados mediante la exhibición del certificado de vacunación en esquema completo, e incluso para viajes; la medida, adoptada ya en algunas ciudades estadounidenses y en Europa, pronto estará en vigor en nuestro país; en tanto, la saturación de hospitales amenaza con rebasar la capacidad hospitalaria del país.

