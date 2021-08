El orden no es un lujo, el orden te simplifica la vida: Las Organizers

Reír… Llorar… Sentir…

Gloria Carpio

Bárbara de Regil, Eugenio Derbez,

entre otros famosos, figuran entre sus clientes

Laiza Tawil y Viviana Pérez se conocieron en el 2018 cuando tomaban un café con una amiga en común, su amiga les dijo que ambas eran organizadas y ella tenía un problema con su despensa y las invitaba a que compraran sus víveres, los organizaran y le cobraran por eso.

Lo anterior fue lo que las motivó para empezar con su primer proyecto y al instante se dieron cuenta que eran perfectas la una para la otra y que el ayudar a otros a organizar sus alacenas, bodegas, cocinas, closets, recámaras, entre otros más y a la vez ampliar sus espacios, se iba a convertir en un negocio.

Sin embargo, su fama comenzó a crecer cuando se presentaron en la quinta temporada del famoso programa Shark Tank, el reality show de negocios producido en más de 28 países alrededor del mundo con los magnates Arturo Elías Ayub, Rodrigo Herrera Aspra, Ana Victoria García, Carlos Bremer, Patricia Armendáriz y Marcus Dantus.

Fue así que Las Organizers Laiza Tawil y Viviana Pérez se presentaron ante “los tiburones” para decirles que ellas no iban solo por una inversión monetaria, sino que pretendían adquirir dinero inteligente, por lo que ofrecían el 10 por ciento de su compañía.

Su participación en el reality de negocios Shark Tank, (programa del cual no pueden hablar absolutamente nada) causó gran polémica, pero su fama fue aumentando.

La Organizers fueron creadas para darle una nueva visión a la organización, fresca y con mucho estilo, dejan espacios limpios, con un sistema que no solo te ayude a hacer orden, si no lo más importante, mantenerlo.

El crecimiento en su cuenta de Instagram, actualmente tienen más de 239 mil seguidores en dicha red social, las llevó a crear la página web www.lasorganizers.com en donde encontrarás los contenedores, cajas, canastas, etiquetas y organizadores de accesorios que ellas mismas utilizan, asimismo podrás tomar cursos en línea y encontrar diversas ofertas.

Bárbara de Regil, Eugenio Derbez, Pam Allier y Ricardo O´Farril han confiado en estas expertas en decirle adiós al desorden y crear grandes espacios llenos de armonía.

Todo lo que les he contado sobre Las Organizers Laiza Tawil y Viviana Pérez, ni ellas mismas se lo imaginaron. “Nadie creyó, ni nosotras mismas, lo que íbamos a lograr. Yo estudié Administración de Empresas, después me dediqué a mis hijos; cuando mi hija más pequeña empezó a crecer dije ‘necesito hacer algo más que no sea nada más estar en la casa’ y ahí fue cuando surgió el negocio de Las Organizers. Estamos muy contentas y orgullosas por todo el proceso, lo hemos disfrutado, nos divertimos, compartimos, aprendemos todos los días y conocemos gente increíble, creo que ha sido más que un negocio una experiencia increíble”, dice Viviana Pérez, acompañada de Laiza Tawil, ambas en entrevista con DIARIO IMAGEN.

“A Viviana y a mí nos encanta el orden, somos muy visuales, yo soy fotógrafa, pero al principio no teníamos idea que esto se fuera a convertir en un negocio. Cuando organizamos la primera alacena y vimos el antes y el después, saltamos de emoción, no podíamos creer lo que habíamos hecho y dijimos si somos buenas en eso, pero nunca pensamos vamos a emprender un negocio. Abrimos nuestra cuenta de Instagram, comenzamos a emprender este negocio el cual nos costó dinero y muchísimo tiempo. Al ir compartiendo en nuestra cuenta de Instagram lo que hacemos, la gente comenzó a buscarnos, al igual que las celebridades”, señala con una gran sonrisa Laiza Tawil.

Al principio, Las Organizers iban de tienda en tienda buscando los contenedores, cuatro días se tardaban en encontrar los contenedores para organizar una despensa, por ello a Viviana se le ocurrió crear una tienda online y ellas mismas importar los contenedores, incluso, una de sus marcas favoritas las invitó a ser sus embajadoras debido a la fama que han ido adquiriendo entre el público de diversas partes del mundo.

—¿Cómo nació su pasión para ser tan organizadas?

Laiza: Toda mi vida he estudiado fotografía, arte visual, he educado mucho el ojo, aparte tengo un problema de atención, es decir, se me olvida dónde dejé las llaves, entonces he tenido que compensar mi distracción porque si no perdía mucho tiempo olvidando dónde dejé las cosas, soy tan distraída que he tenido que crear sistemas. El orden ayuda muchísimo.

Viviana: En mi caso, soy muy controladora y de ahí nació mi gusto por el orden.

—¿Que sintieron cuando Eugenio Derbez y Bárbara de Regil, se acercaron a ustedes para que les ayudaran a organizar sus casas, respectivamente?

Viviana: Con Bárbara de Regil fue toda una experiencia; empecé a ver la serie de “Rosario Tijeras” y desayunando con unas amigas recibí un mensaje que decía: “Hola, las necesito, me urge Jajaja” y era Bárbara de Regil, por lo que empecé a saltar de emoción en el restaurante.

Con Eugenio Derbez y su familia fue una experiencia increíble, nos dieron hospitalidad en su casa, la pasamos padrísimo, lo disfrutamos al máximo, estamos impresionadas de cómo nuestros clientes nos tratan como si fuéramos parte de la familia.

Eugenio Derbez es sumamente ordenado y quiso estar en todo el proceso.

Cuando nuestros clientes nos contratan nos dan ese voto de confianza de decir “ustedes son las expertas, hagan lo que tengan que hacer” y sobre todo que nos permitan entrar en sus hogares es un privilegio; para nosotras no es trabajo, es divertirnos en todo el proceso de organización.

—¿Cuánto tiempo tardan en organizar una despensa?, seguro depende el tamaño.

Laiza: Yo soy muy visual y todo tiene que quedar muy bien, hasta la cuchara debe quedar derecha. Por ejemplo, en una cocina primero necesitamos que ya esté la limpieza, es decir, no podemos llegar y decidir qué se queda y qué se desecha.

Organizar una cocina tamaño estándar nos lleva una mañana entera, cada vez somos más rápidas y tenemos más equipo. Organizar el closet de una persona nos lleva entre 8 y 12 horas seguidas con 5 personas trabajando.

No podemos terminar un trabajo hasta que el cliente esté feliz con el proceso porque no es solamente que se vea bonito, sino que sea funcional.

—El orden siempre atrae energía positiva, además, hay personas que no tienen tiempo de organizar sus actividades y qué mejor que ustedes que son las expertas.

Laiza: Algunas personas les llegan a llamar flojos a quienes nos contratan para organizar los espacios de sus casas, pero de verdad hay gente que no sabe por dónde empezar, les damos tips y entonces les cambia la cara, nos dicen “es que me quitaron 20 kilos de encima”, es una emoción ver su espacio terminado.

Viviana: Tuvimos una cliente que acumulaba muchísimas cosas y nos tomó todo un proceso para convencerla de depurar y ella misma sintió esa satisfacción cuando en realidad pudo ver todo lo que tenía porque cuando tienen tanto que ni siquiera sabe lo que tiene, hay gente que encuentra documentos que llevaba buscando mucho tiempo, fotos o no sabían que tenían cosas ahí y todo eso nos da mucha satisfacción, no sólo generamos orden generamos paz en el cliente.

—¿Cuáles son sus costos?

Laiza: Nuestro servicio es a partir de 8 mil pesos y la gente decide cuánto se quiere gastar en accesorios. Hay gente que quiere gastar 5 mil o 10 mil pesos en contenedores, eso depende de lo que el cliente quiera echar al carrito, nunca podemos dar un presupuesto al momento, pero nos vamos adaptando, hay contenedores de diferentes precios.

—Si solo quiero comprar los productos que venden y yo misma organizar mi espacio, ¿se puede?

Viviana: Sí, tenemos un servicio de layout (diseño), me hablas y me dices que tienes un plano, nosotros tenemos una arquitecta que te regresa el plano con todo acomodado, con una lista de compras, si no te gustan mis contenedores o no me quieres pagar lo que cuesta, los compras donde quieras, pero ya sabes cómo va exactamente y cuántos necesitas.

También tenemos el servicio online para quienes no son de México o bien pueden ir a la tienda de forma física, que está en Avenida Stim 39, colonia Lomas del Chamizal, en la Ciudad de México.

—¿Podrían ir a otros países a organizar los espacios de las casas?

Laiza: Por el momento no, si fuéramos tendrían que pagar nuestros viáticos entonces es demasiado. Somos súper meticulosas en entregar todo, como si fuera de revista. y no podemos decirle a un cliente “me voy a tardar un día” si a lo mejor necesito cuatro días y como tenemos niños nos costaría mucho trabajo dejarlos.

—¿Los envases donde se guarda la comida son especiales para que no se eche a perder?

Viviana: Tenemos muchos tipos de contenedores, lo que siempre les decimos es que no importa si los compras en nuestra tienda o en otro lugar, pero tienes que asegurarte que el contenedor sea hermético y por ejemplo, no tener el arroz en una bolsa de plástico, además de que el arroz comienza a tirarse por toda la alacena.

También tenemos contenedores especiales para el refrigerador, unos son especiales para las frutas que necesitan respirar, ya que la fruta necesita menos humedad que la verdura.

Laiza: También damos cursos y les enseñamos cómo guardar mejor sus alimentos en el refrigerador, lo que intentamos es fomentar el orden, lo que queremos es compartir lo que nosotros sabemos y que puedan organizar su casa con lo que tengan.

—¿Pueden ayudar a organizar una tienda antes de que se inaugure?

Laiza: Claro, estaría súper padre armarlo desde el principio. Nos ha pasado en las cocinas que no caben ciertas cosas, no cabe el cucharón en el cajón, entonces tenemos el servicio de que les ayudamos con los planos para decir “esto te sobra, esto te falta”.

Los contenedores de comida podemos personalizarlos en nuestra tienda online, se pueden escoger viniles, así como la tipografía y ponemos la fecha de caducidad abajo con un plumón y no se vacía nada encima hasta que se acabe por completo, se lava bien y se vuelve a llenar con su nueva fecha de caducidad.

—Platiquen sobre sus cursos online.

Viviana: Me encanta dar los cursos online, creo que es de lo que más disfruto porque puedo conocer a los clientes. Al final del curso dejamos una sección de preguntas y respuestas con la intención de resolver y ayudarles a aclarar todas las dudas.

Los cursos se compran en la página online, en nuestra cuenta de Instagram siempre avisamos de las fechas de inscripción. Nuestra página es www.lasorganizers.com.

Por lo pronto, nuestros productos sólo se pueden adquirir en la República Mexicana, esperamos pronto poder mandar a otros lugares ya que de Sudamérica tenemos varias peticiones.

—¿Qué contenedores sugieren para los zapatos y el clóset?

Laiza: Para los zapatos y el tema del clóset recomendamos limpiar bien todo, cajas transparentes para ubicar los zapatos que no se llenan de polvo y que me facilite limpiar. Nunca hay que guardar los zapatos sucios.

Siempre buscamos que se vea lo más homogéneamente posible, sugerimos que los contenedores sean todos iguales para que siga siendo visual, algo importante para la ropa es no usar ganchos de metal porque oxidan la ropa.

Tenemos unas bolsas organizadoras para las sábanas, ropa de cama y también bolsas al vacío que recomiendo, pero lo primero que necesitas hacer para saber qué contenedores comprar, es medir tu espacio. La casa es para vivirla, para disfrutarla porque al final todo se arregla

—¿Cómo reaccionan si una visita que llegue a su casa les desacomoda sus cosas?

Viviana: Con el paso de los años y las experiencias entendí que la casa es para vivirla, para disfrutarla porque al final todo se arregla, todo regresa a su lugar. Me encanta ver disfrutar a mis hijos.

Laiza: Algo que nos pasa mucho es que hay amigas que dicen “no quiero que entres a mi casa porque tengo un relajo” y la verdad es que no nos fijamos, no estamos viendo lo que hacen los demás.

—Algo que deseen agregar:

Viviana: El orden es para toda la vida, el orden no e s un lujo es una virtud.

Liza: Estamos siempre muy agradecidas de compartir con ustedes. Los esperamos en nuestra tienda, nos encantaría conocerlos. Nuestra única red social es en Instagram @lasorganizers y nuestra página web es www.lasorganizers.com