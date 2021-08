La vacuna es menos efectiva en personas con obesidad

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Fue otorgado el premio conmemorativo Odile Bain 2021

Un análisis realizado por especialistas de Laboratorios de micro y macronutrición, Ysonut, afirma que es posible que las vacunas no sean tan efectivas en personas con obesidad, pues las afectaciones causadas por el virus incrementan debido a las alteraciones que impiden la reparación celular en dichos pacientes. La docotora Samaria Barba, médico especialista en Medicina Intensiva y Unidad Coronaria, de dichos laboratorios, sostiene que la obesidad provoca un estado de hipercoagulabilidad, asociado a un mayor riesgo tromboembólico; muy frecuente y grave en la Covid-19, ya que, el paciente obeso no cuenta con mecanismos suficientes de reparación celular, lo que provoca severas lesiones que alteran la elasticidad y la distensibilidad pulmonar. De acuerdo con el estudio “Acciones e intervenciones para la pérdida de peso”, elaborado por la consultora internacional Ipsos, la población mexicana es la que más peso ha ganado a lo largo de la pandemia, a nivel global. Dicho reporte resalta que, en promedio, los mexicanos han aumentado 8,5 kilos, problema al que se suman situaciones de riesgo como el estrés y la depresión causada por la pérdida de seres queridos o de fuentes de ingresos. Diversos estudios han detectado la incidencia que tiene la obesidad en el deterioro y gravedad que sufren los pacientes que se infectan de Covid-19. Sumado a esto, existe la posibilidad de que las vacunas no despierten una respuesta inmune suficientemente efectiva para proteger a pacientes con obesidad frente a la enfermedad . En México, el 75,2% de los adultos sufren sobrepeso y obesidad, de acuerdo con la Encuesta de Nacional de Salud y Nutrición. Según la Secretaría de Salud, al corte del 1 de agosto del presente año, en México, se han aplicado más de 67 millones 355 mil de vacunas lo que representa el 53% de la población en edades a partir de los 18 años. Sin embargo, la doctora Samaria Barba, hace un llamado a la población para alertar sobre la relación tóxica entre la Covid-19 y la obesidad, una enfermedad crónica, que cursa con un estado inflamatorio sistémico y que provoca enfermedades como la hipertensión, la diabetes y la dislipemia, que constituyen el síndrome metabólico. En obesidad existe un desbalance entre interleucinas proinflamatorias (IL6) y las adiponectinas antiinflamatorias. Esto supone un desequilibrio entre los factores inflamatorios y antiinflamatorios y provocan un déficit en el sistema inmune, no solo humoral sino también celular.”Por lo tanto, el paciente obeso no cuenta con mecanismos suficientes de reparación celular, lo que provoca lesiones muy severas que alteran la elasticidad y la distensibilidad pulmonar”, también provoca un estado de hipercoagulabilidad que se asocia con un mayor riesgo tromboembólico muy frecuentes y graves en la Covid.

Con el objetivo de reconocer las contribuciones en el campo de la parasitología al principio de sus carreras científicas, fueron galardonadas con el premio conmemorativo Odile Bain 2021, la doctora Goylette Chami de la Universidad de Oxford, Reino Unido, y la doctota Barbora Pafčo de la Academia Checa de Ciencias y de la Universidad de Ciencias Veterinarias de Brno. Estge premio se otorga anualmente bajo el patrocinio de Boehringer Ingelheim Animal Health y la editorial científica Parasites & Vectors, desde el año 2014.”El premio tiene como finalidad, resaltar a los jóvenes parasitólogos, así como perpetuar la memoria de Odile Bain, una pionera en el campo de la parasitología”, explicó el profesor Domenico Otranto, Presidente de la Asociación Mundial para el Avance de la Parasitología Veterinaria (WAAVP, World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology), durante la ceremonia virtual del congreso de 2021 de la WAAVP en Dublin del 20 de julio.nos Cada una de las ganadoras recibieron un premio en efectivo. Además, pueden participar sin costo en el congreso de la WAAVP 2021 en Dublín para beneficiarse de las oportunidades de aprendizaje y establecer contactos. Las ganadoras reciben además una exención de los cargos por la publicación de un artículo en Parasites & Vectors. Marielle Servonnet, Directora Técnica Mundial de Parasiticidas para Mascotas de Boehringer Ingelheim, agrega: “Estamos emocionados de ver lo que Goylette Chami y Barbora Pafčo harán en un futuro y nos enorgullece de contribuir al apoyo de su investigación a través de este premio”.

