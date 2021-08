El CJNG amenaza a medios de comunicación por cobertura en región conflictiva de Michoacán

Arremeten contra Azucena Uresti

Condena generalizada; se tomarán las medidas pertinentes, dice Presidencia

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en un video que circula en redes sociales, amenazó directamente a la periodista Azucena Uresti y a otros medios de comunicación como Televisa y El Universal por la supuesta cobertura “imparcial” que realizan en la región de Tierra Caliente en Michoacán, en donde esta organización delictiva genera violencia en su disputa por la plaza.

En la grabación de apenas unos minutos de duración, un hombre escoltado por otras personas fuertemente armadas arremete contra medios de comunicación: “Mis respetos para los noticiarios que hacen valer la libertad de expresión”, pero exige que “no protejan en sus noticias” y que “sean parejos, porque yo no estoy en contra de la libertad de expresión”.

En la grabación se amenaza directamente a la periodista Azucena Uresti: “Azucena Uresti donde sea que estés doy contigo y te haré que te comas tus palabras aunque me acusen de feminicidio, porque no me conocen a mí, Rubén Oseguera Cervantes, yo no soy cobracuotas ni extorsiono”.

El supuesto integrante del cartel acusa a Juan Farías Álvarez, El Abuelo, líder del Cártel de Tepalcatepec, e Hipólito Mora y al grupo criminal Los Viagras de ser secuestradores, de cobrar cuotas y de ser narcotraficantes disfrazados de autodefensas. El hombre precisa que los presuntos integrantes de Cárteles Unidos (CU) se presentan como autodefensas cuando en realidad son narcotraficantes y añade que estos grupos están entregando dinero a distintos medios de comunicación.

Respuesta de Presidencia

Sobre el video, el vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez, aseguró que “ante las amenazas a medios de comunicación por parte del CJNG, el gobierno federal tomará medidas pertinentes para proteger a periodistas y medios de comunicación amenazados. Las libertades democráticas están garantizadas junto con el derecho a la información para los ciudadanos”.

Tras las amenazas en contra de Azucena Uresti, quien colabora en Radio Fórmula y Multimedios, periodistas de todos los medios de comunicación le expresaron su solidaridad y condenaron el hecho.

Los periodistas Carlos Loret de Mola y Héctor de Mauleón, fueron uno de ellos. “Solidaridad y condena enérgica a cualquier tipo de amenaza que ponga en riesgo a periodistas y medios”, expresó Loret de Mola. Por ningún motivo se puede dejar pasar esta amenaza, expuso De Mauleón.

La advertencia contra la periodista también fue condenada por políticos de varios partidos.

¿Quién es “El Mencho”?

El CJNG, liderado por Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho, es señalado como una de las organizaciones criminales transnacionales más peligrosas del mundo por el gobierno de Estados Unidos. El grupo criminal, que opera en Jalisco y Michoacán, principalmente, ha venido ocupando el espacio que una vez ocuparon Los Zetas. Su capacidad de fuerza es tal que no sólo se han infiltrado o tienen a sueldo funcionarios en diferentes puestos del gobierno, según la agencia antidrogas estadounidense (DEA), sino que incluso, se ha atrevido a atentar contra el jefe de la policía de la Ciudad de México, Omar García-Harfuch.

Los videos propagandísticos donde hacen gala de su fuerza de armamento y en los que desafían al gobierno han sido una constante en este grupo criminal que, junto al Cartel de Sinaloa, se ha convertido en uno de los cárteles más poderosos del país.

El mes pasado, el cártel liderado por El Mencho, uno de los narcotraficantes más buscados, realizó una marcha en pleno día en Aguililla, Michoacán, con vehículos pesados de guerra y camuflaje militar.