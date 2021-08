Sucesión adelantada y los golpes bajos

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

EL VERDADERO DÍA DEL BARRENDERO SE FESTEJABA EL DÍA 8 DE AGOSTO PORQUE ASÍ LO MARCÓ EL NACIMIENTO DE LA SECCIÓN UNO DE LIMPIA Y TRANSPORTE, PERO LO GRAVE ES QUE CUANDO LLEGAN LOS “ADORNADOS” Y LAMBISCONES AL PODER DEL SINDICATO Y EN VEZ DE AYUDAR A SUS AGREMIADOS SE AYUDABAN ELLOS Y SE ETERNIZABAN PARA CONTINUAR MEDRANDO DE LAS CUOTAS Y LOS ARREGLOS CON LOS FUNCIONARIOS CAMBIARON EL DÍA PARA DAR LAMBISCONEADA AL ANTERIOR JEFE DE GOBIERNO PORQUE SEGÚN ELLOS, ÉSTE HABÍA PRESENTADO LA “CONSTITUCIÓN DE LA CAPITAL” EN ESE DÍA. HOY, ANTE LA CERCANÌA DEL CAMBIO SINDICAL, LAS FUERZAS SE DIVIDEN Y EXISTEN DOS GRUPOS: UNO QUE LLAMA A CONTROLAR EL SINDICATO PARA PRESIONAR A LA JEFA DE GOBIERNO, ENCABEZADO POR HÉCTOR CARREÓN GARCÉS, PORQUE ESTÁN EN SU CONTRA Y LO MUESTRAN ABIERTAMENTE, RESPONDIENDO A LAS INSTRUCCIONES DE SUS JEFES EN LA LUCHA DE GOLPES BAJOS DE LA SUCESIÓN PRESIDENCIAL ADELANTADA Y EL OTRO GRUPO SOSTIENE QUE EL CAMBIO SE DEBE REALIZAR DESDE LAS BASES Y CAMBIAR O BARRER CON LA CORRUPCIÓN Y ELIMINAR ESAS VIEJAS PRÁCTICAS DE CORRUPTELAS Y DE MANEJO Y MANIPULACIÓN PARA CONFRONTAR A LAS AUTORIDADES EN EL JUEGO DEL PODER DE LA SUCESIÓN ADELANTADA, POR ELLO, EN MUCHOS SITIOS ESPECULAN QUE EN ESTE CAMBIO, ESE GRUPO DE MAFIOSOS CORRUPTOS PROVOCARÁN LA VIOLENCIA Y LA DIVISIÓN ENTRE EL SINDICATO Y LOS TRABAJADORES PARA CONFRONTAR A LA JEFA DE GOBIERNO Y TRATAR DE DIVIDIR MUCHAS ZONAS, PORQUE SI SE ACUMULA LA BASURA, ADEMÁS DE LOS GRAVES CONFLICTOS Y PROBLEMAS, AUMENTARÍA LA INSALUBRIDAD Y EL CAOS EN LA CAPITAL. TODO ESTO, PRODUCTO DE LA LUCHA POR EL PODER Y LOS GOLPES BAJOS DE LA SUCESIÓN ADELANTADA.

Así las cosas, Maximiliano García Arteaga, quien ya fuera dirigente de la Sección Uno: LIMPIA Y TRANSPORTES, mostró en la práctica que se puede acelerar el buen manejo honesto y en favor de los trabajadores y es por ello que encabeza el cambio para BARRER LA CORRUPCIÓN, que sostienen y quieren mantener el grupo de corruptos que se roba las cuotas y manipula las relaciones para sacar provecho financiero a su grupo y manipular a los miles de trabajadores de Limpia como un grupo para usarlo en los golpes bajos en contra de la jefa de Gobierno en esa lucha por el poder de la sucesión adelantada que se ha generado como un pretexto para continuar en el poder. Por esas y otras graves razones Héctor Carreón Garcés que encabeza a los corruptos, fue destituido como administrador del Deportivo 18 de Marzo, perteneciente al SUTGCDMX, no solamente por las prácticas corruptas sino por sus ligas con los grupos mafiosos que destruyen la seguridad y la salud de los ciudadanos del corazón del país y es el que encabeza la lucha en contra de la jefa de Gobierno, pretextando que su lucha es contra AMLO y el cambio que se propone, por ello no solucionan los conflictos y demandas de los trabajadores y siguen robando las cuotas y cobrando a sus agremiados por los trámites que requieren para su beneficio y que han sido conquista de ellos y no dádivas ni del gobierno ni de esos “dirigentes corruptos”.

Con el criterio de la manipulación y confrontación han dejado pendientes la incorporación a las bases sindicales y de trabajo a más de diez mil barrenderos que se encuentran bajo la clave 469 y que les daría los mismos derechos que los trabajadores de base, a los que siguen haciendo préstamos con intereses y transas de usureros que lesionan la economía de los trabajadores y como en la realidad política, cuando el famoso desafuero en contra de AMLO, uno de los pocos dirigentes sindicales que le brindó apoyo fuera Maximiliano García Arteaga, esos pillos, ahora, lo enfocan para que no pueda llegar a la dirigencia haciendo trácalas en las reglas del cambio sindical que lesiona a los trabajadores y por esa razón tendría que ser investigada por los dirigentes sindicales que están en favor de la democratización del sindicalismo y de las autoridades responsables de garantizar el cambio de los viejos sindicatos de control que no benefician a los trabajadores y es la fuente de corrupción y enriquecimiento de los viejos líderes del “charrismo” sindical.

En este proceso es vital que se sostenga el buen camino sin confrontaciones ni violencias como los tratan de generar los viejos corruptos, que para cubrir sus tranzas, negocios y saqueos de los bienes y fondos sindicales tratan de generar la violencia y parar los trabajos normales en la limpia de calles y de basura de las casas y empresas, y si logran eso, provocaría una enorme crisis que afectaría la salud de millones de ciudadanos de la capital y aumentaría las graves consecuencias que deja en vidas y salud la pandemia y podría ser considerada un verdadero crimen de lesa humanidad, y es por ello que las autoridades federales y de la capital deben investigar y evitar esa violencia y manipulación que tratan de realizar la gente encabezadas por Héctor Carreón Garcés y para ello hay videos y documentos que demuestran sus ligas violentas con los grupos mafiosos que fuera del ámbito sindical mantienen para seguir robando y manipulando a los trabajadores de la capital. Los golpes bajos por el poder son una realidad.

