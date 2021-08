Rosul se suma al combate de la violencia de género con “Eres mala”

El sencillo se grabó en dos versiones

La cantante sostiene la bandera del empoderamiento femenino

Arturo Arellano

Rosul es una cantante de regional mexicano, quien se levanta todos los días con la bandera del empoderamiento femenino, no obstante, afirma que la violencia no tiene género, por lo que debe erradicarse en todas sus formas.

Una de las maneras en que Rosul se suma al combate de la violencia es con música y para muestra su sencillo “Eres mala”, una versión gemela del tema “Eres malo” en el que hace evidente que las agresiones pueden generarse en todo tipo de relaciones humanas.

En entrevista para DIARIO IMAGEN comentó “las estadísticas de violencia doméstica han crecido mucho en la pandemia y yo quise ponerme en la piel de las mujeres que han sido violentadas de forma verbal, mental o física, por lo que lancé ‘Eres malo’, pero después quise ser inclusiva y tener la versión gemela ‘Eres mala’, porque la violencia no es exclusiva de las mujeres, es un panorama general, independiente del género, sea hombre contra hombre, mujer contra mujer, hombre contra mujer, trans, no binarios, lo que sea, por eso llega este tema”.

En ese sentido destaca que “hay que erradicar la violencia, independientemente del género hay que erradicar la violencia. Hay muchas cosas que faltan por decir, a mí me gusta decir las cosas como son, quiero colocar a la mujer en el lugar que merece en un género que generalmente era encabezado por los hombres”.

Celebró que la acotación de su tema ha sido muy buena “estoy sorprendida porque sacamos ‘Eres malo’ y nos cobijaron muy bonito, pero cuando sale ‘Eres mala’ los números suben mas rápido, porque la perspectiva de las cosas cambia, aunque sean canciones y videos gemelos. De esto se trata, de hacer que algo haga click en la cabeza de la gente, reeducarnos y juntos erradicar la violencia”.

Recuerda que cuando compuso la canción “primero nació en formato femenino, porque hace años una amiga, casi hermana me hizo fraude, pero uno tan fuerte que acabe en números rojos, me enfrenté a esa cuestión de la decepción, que te ven la cara, que a través del control o manipulación obtienen lo que quieren, en este caso se trataba de algo económico. Salió el tema en 50 minutos, directo de la entraña y vi que eso le podía pasar a cualquiera”.

A esto agrega “eso que me pasó también era violencia, en una relación, laboral, pero donde te amedrentan constantemente hay violencia, puede ser no solo en relaciones sentimentales, eso nos pasa a todos en diferentes sentidos. Hay microviolencia desde una actitud, una frase, con la agresión exacta. Cuando veo eso me da interés por visibilizarlo, no solo la violencia doméstica, también, toda la violencia en otras relaciones. Al momento de incluir todas las relaciones también me entero de violencia ejercida de mujeres a los hombres, entonces hay que ser parejos en derechos, obligaciones y en el momento de decir las cosas como son, por eso nace ‘Eres mala’ también, porque vengo con la bandera del empoderamiento femenino, pero no por eso dejaré de ver otras cosas”.

Adelanta que la estrategia es sacar sencillo, pero “finalmente los temas van a formar parte de un disco, en noviembre lanzaré el sexto sencillo y cerraremos los lanzamientos para sacar un disco y un show. Las canciones necesitan su espacio para ser sonadas y luego sumarlas en un disco completo”.

De los conciertos dijo “tenemos unas fechas para octubre, ojalá las cosas avancen a favor y que nos sigamos cuidando para que se venza la pandemia, tenemos un festival en Querétaro y otro en el Estado de México, pero todo depende de la pandemia. El show incluye todos mis temas y algunos covers, asimismo unos temas adaptados al género y canciones de series de televisión donde he cantado o compuesto”, concluye la talentosa Rosul.