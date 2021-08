Huerta-Toledo, la delincuencia política

La Fiscal General de Justicia de la ciudad de México, Ernestina Godoy, felicitó a la Cámara de Diputados por aceptar la solicitud de desafuero y llevar a la justicia a los ahora ex diputados Mauricio Toledo y Saúl Huerta e indicó que no se tolerarán más abusos de quienes utilizan la política para cometer ilícitos.

Y no es nada más los responsables directos de los ilícitos, sino sus cómplices también, los dirigente de los partidos políticos que sirvieron o sirven de instrumentos para cometer sus fechorías, sus jefes inmediatos, los de más arriba que, sabiendo de sus conductas inapropiadas, los protegieron hasta que fueron denunciados.

Y no sólo cuando fueron denunciados, sino que aún con los testimonios de sus abusos fueron encubiertos, solapados y aún protegidos para que burlaran la justicia, como es el caso del chileno Mauricio Toledo que llegó a México para saquear y luego retornar a su país diciendo que todo mundo sabía que era hijo de padres chilenos.

El mismo Saúl Huerta, violador serial, protegido por sus jefes, quien pese a ello todavía buscó la reelección como diputado y lo hubiera logrado de no ser por la presión de la sociedad y de la familia del niño afectado lo cual demuestra que, como lo afirma la misma fiscal capitalina, la política es utilizada por delincuentes para cometer sus fechorías.

Turbulencias

Diputado migrante en el Congreso de Oaxaca

El Congreso de Oaxaca acordó hacer modificaciones a su integración para aceptar a un paisano migrante en la representación popular, como reconocimiento a la aportación de la comunidad migrante en el extranjero al desarrollo económico de la entidad, fortaleciendo de esa manera la relación bilateral México-Estados Unidos y dándole voz y voto a los connacionales que tuvieron que abandonar su lugar de origen en busca de mejores condiciones de vida… La titular de la SEP, Delfina Gómez, presentó un plan de 10 puntos para el regreso a clases, pese a que facciones del magisterio y padres de familia se oponen al considerar que no están dadas las condiciones para el reinicio de clases presenciales y que con esa medida se pone en riesgo no sólo la salud de los pequeños, sino de la familia y de la comunidad en general. Habrá que ver cuál es la decisión final a unas semanas de que venza el plazo para esa medida… Y pese a las opiniones en contra de las máximas autoridades del país en materia de salud, es evidente que hace falta iniciar un programa de vacunación para niños, niñas y jóvenes que ahora constituyen el sector más vulnerable ante la pandemia. Habrá que reflexionar y reconocer también que la estrategia de vacunación implementada desde el inicio de la pandemia no fue la adecuada. En el combate a la pandemia y en materia deportiva, como en otros rubros, se evidencia que no somos un país con pleno desarrollo. La encargada del deporte, Ana Guevara, se justifica diciendo que ella ni compitió, ni se comprometió a traer medallas en la justa olímpica de Tokio. El mismo mensaje que dio Florencia Serranía, malograda directora del Metro, que dijo que ella sólo era directora, que nada tenía que ver con el mantenimiento del sistema de transporte colectivo, es decir, ocupan los cargos sin responsabilizarse de nada. Es la máxima expresión de cinismo en la que incurren nuestros irresponsables funcionarios.

