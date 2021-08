Si estaban tras él ¿cómo se le desapareció el diputado Huerta a la policía?

Casi nadie dudaba de que el diputado ex de Morena, Benjamín Saúl Huerta Corona sería desaforado y casi de inmediato sería presentado ante un juez para iniciar su juicio por violación y abuso sexual en agravio de jóvenes.

De hecho, el legislador (o ex, pues perdió el fuero que le concede su cargo de diputado) fue capturado, como se dice en lenguaje popular “con las manos en la masa”, pues fue detenido después de realizar una de sus fechorías en un hotel de la Ciudad de México, pero fue dejado en libertad cuando exhibió su “charola” de miembro del Congreso.

Sin embargo, desde ese momento y, sobre todo, a partir de que sus víctimas ratificaron las denuncias en su contra, se presuponía -en inclusive hubo filtraciones en ese sentido- que era seguido por agentes policiacos capitalinos para recapturarlo en cuanto perdiera la protección constitucional, algo que se daba por seguro que sería puesto a disposición de las autoridades judiciales.

Esta presunción se cumplió en la sesión en donde se decidió retirarle el fuero, misma en la cual también perdió esa protección el también diputado del PT, Mauricio Toledo Gutiérrez, quien fue defendido hasta el final por sus compañeros de bancada, quienes antes habían saboteado la posibilidad de convocar a un periodo extraordinario al negar sus votos en la Comisión Permanente del Congreso, en donde se debería aprobar la convocatoria para realizar el periodo extraordinario destinado al desafuero.

El fiscal capitalino especializado en perseguir la corrupción, Rafael Chong Flores, al presentarse ante el pleno de la Cámara de Diputados denunció que Toledo Gutiérrez había salido del país, al parecer para quedar fuera del alcance de las autoridades judiciales, aunque luego el mismo inculpado dijo que no había huido, sino que, efectivamente, viajó a Chile para cumplir compromisos personales, pero que está dispuesto a comparecer ante un juzgado para comprobar que no cometió ningún delito y que las acciones en su contra se deben a una persecución política, la cual se atribuye a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, por sabotajes a sus actos de campaña cuando buscaba el cargo que ahora tiene.

Pero en el caso de Huerta Corona no hay ningún indicio de que hubiese salido del país y por ello resulta extraño que ahora no pueda ser localizado por los “sabuesos” capitalinos ni aquí en la capital del país ni en la ciudad de Puebla, donde se presume que tiene su residencia principal. Esto resulta más extraño porque se supone que las autoridades de la CDMX ya estaban en contacto con sus contrapartes de Puebla para seguir los pasos del diputado que ya perdió la protección legal.

En abono de la Fiscalía General de la Ciudad de México y sus agentes, también circula la versión de que el desaforado legislador ha sido localizado y tal vez hasta arrestado, pero no se han dado informes al público para cuidar el “debido proceso” y esta situación será dada a conocer hasta que se cumplan los plazos constitucionales.

Ojalá sea esto último y no una lamentable falla de las autoridades judiciales capitalinas.

La oposición mantiene su posición de no

aprobar un tercer periodo extraordinario

Cuando se aprobó convocar al periodo extraordinario para el desafuero de los mencionados diputados Huerta Corona y Toledo Gutiérrez se quedó pendiente la convocatoria para subsanar la falta en que ha incurrido el Congreso de la Unión, al no cumplir con la aprobación de la ley reglamentaria de la consulta popular para la revocación del mandato, en este caso del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los mismos diputados y senadores se dieron un plazo de seis meses para discutir y aprobar esa ley reglamentaria, pero no cumplieron, al grado que les reclamó esa falta el propio presidente López Obrador.

Este regaño caló en especial en las filas del partido oficial, Morena, y sus rémoras o aliados de la llamada Cuarta Transformación, quienes han intentado quedar bien con su líder y guía, pero hasta ahora no han reunido suficientes votos para convocar a un periodo extraordinario con tal fin.

Los partidos de oposición, PAN, PRI, PRD y MC, no están de acuerdo con la supuesta urgencia, pues consideran que la revocación del mandato únicamente interesa al primer mandatario para tener motivos para extender su campaña política.

Esta negativa se volvió a expresar ayer en medios legislativos.

En particular, senadores del llamado bloque opositor, al que de momento se ha sumado el MC -que en otros asuntos ha procurado moverse fuera de alianzas- confirmaron que no apoyarán un periodo extraordinario para que se pueda aprobar el proceso de revocación de mandato el próximo año e indicaron que, por no ser urgente, ese tema se puede tratar con detenimiento en el periodo ordinario que se iniciará en el ya muy cercano 1 de septiembre.

Legisladores de todos los partidos políticos de oposición se negaron a respaldar una propuesta para el periodo extraordinario, a pesar de que el coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, ya tiene lista una iniciativa de ley reglamentaria sobre la cual podrían trabajas los legisladores.

La ley de revocación de mandato no se puede legislar al vapor, comentó la senadora y ex dirigente nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu, luego de una reunión con Monreal, en la que también estuvo el coordinador de MC, el también ex gobernador de Veracruz, Dante Delgado. Los dos reiteraron que la ley reglamentaria de la Revocación de Mandato se debe revisar, con detenimiento, en el periodo ordinario.

Lejos de desdeñar este tema, Ruiz Massieu admitió que la ley secundaria de la revocación de mandato es importante y, por lo mismo, “requiere de un amplio consenso político por la importancia que tiene”.

Agregó que su bancada pretende que este asunto se revise a partir de “un adecuado análisis técnico, jurídico y constitucional’’. No vamos a apoyar un extraordinario para este tema, no hace falta, pero tenemos toda la disposición para trabajar y que haya una ley en septiembre o en octubre con la concurrencia de todas las fuerzas políticas”.

Por su parte, Dante Delgado dijo que Movimiento Ciudadano está a favor de que el presidente de la República termine completo su mandato. “Fue electo para seis años y queremos que se desempeñe seis años (en) su encargo, hemos exigido que sea presidente de tiempo completo, que no sea líder partidista y que le da más importancia a las funciones de jefe de Estado que al conflicto con diferentes actores de la sociedad”, expresó el político veracruzano.

“Nosotros lo decimos con todas sus letras si faltan 15 días para que inicie el nuevo periodo en medio de esta pandemia ¿Qué necesidad tenemos de hacer un ejercicio que pueda lastimar y ha lastimado a muchos trabajadores del Senado?”, añadió el fundador y dirigente real de MC.

El coordinador de la reducida bancada del PRD, el ex jefe de Gobierno de la ahora Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Aguayo, señaló que no aprecia condiciones para un periodo extraordinario en el recinto legislativo para aprobar la ley secundaria de la revocación de mandato, al tiempo de reiterar que es un tema de interés para todos.

“Hemos platicado con todos los integrantes del bloque de contención y hemos reiterado un acuerdo que se tenía, de no ir con prisas en esta iniciativa”, indicó.

Inclusive Mancera planteó la posibilidad de que el tema de la revocación del mandato sea revisado en un parlamento abierto.

Esto porque se trata de un tema que a todos nos interesa, comentó Mancera, quien recordó que además de la propuesta de Monreal, también existe una iniciativa presentada precisamente por la senadora Ruiz Massieu, una tercera del senador del PAN Damián Zepeda y otra más de Movimiento Ciudadano. En consecuencia, estos proyectos no se pueden desahogar en una sola sesión, explicó Mancera. “

El mencionado senador panista Damián Zepeda advirtió que los integrantes de su bancada “no vamos a dar los votos” para el periodo extraordinario que busca Morena para aprobar la revocación de mandato.

“Es absurdo la verdad, estamos a escasos días (del inicio del periodo ordinario)”, reiteró Zepeda, quien igualmente dijo que la posibilidad de que se revoque el mandato de un presidente de la República es un asunto muy importante para ser discutido a la carrera y por eso debe de consultarse a los ciudadanos.

