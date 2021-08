Esperan otros 7 cruceros esta semana en Cozumel y más reportes de contagios

José Luis Montañez

En todas las embarcaciones que han arribado había casos positivos

A pesar de los contagios por Covid-19 registrados en cruceros, desde su reactivación, específicamente en el Carnival Vista con 26 enfermos entre su tripulación y un pasajero, parece ser que la reactivación de los hoteles flotantes en el estado no se detendrá, tan es así, que la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo) dio a conocer los nombres de las navieras y sus barcos que arribarán entre el 18 y el 20 de agosto a la isla de Cozumel.

La Apiqroo indicó que serán siete cruceros que llegarán a Cozumel esta semana, por lo que se espera una derrama económica importante en la ínsula, que ve con buenos ojos su llegada de las embarcaciones para iniciar la recuperación económica.

Los cruceros cuya llegada se estima para esta semana son los siguientes:

Syphony Of The Seas: Trasatlántico de 361 mil 011 metros de eslora, propiedad de la naviera Royal Caribbean, y que atracará en el Puerto SSA México el miércoles 18 de agosto. Se tiene programada que su llegada ocurra a las 6:00 de la mañana y eleve anclas a las 5:00 de la tarde; tiene una capacidad de seis mil 680 pasajeros en total.

Adventure Of The Seas: Barco con capacidad máxima de 3 mil 807 pasajeros que inauguró el retorno del turismo de crucero a Cozumel, regresa por cuarta vez a isla desde que se retomaron las actividades del sector, como parte de su ruta internacional. Su arribo está programado para el jueves 19 de agosto, se prevé que el atraque del hotel flotante ocurra a las 6:00 de la mañana en el Puerto SSA México y zarpe a las 5:00 de la tarde.

Allure Of The Seas: Mega embarcación que forma parte de la Clase Oasis de Royal Caribbean tiene programada su llegada a Cozumel el 19 de agosto; este crucero tiene como capacidad 7 mil 400 turistas, atracará en el Puerto SSA México a las 7:00 de la mañana, y le hará compañía a su hermano, el Adventure Of The Seas.

Carnival Breeze: La naviera Carnival enviará dos cruceros a la ínsula quintanarroense el jueves 19 de agosto, el primero será el Carnival Breeze, que ya visitó en días pasados el Puerto de Progreso en Yucatán y ahora visitará Cozumel, donde atracará en Puerta Maya, propiedad de la compañía marítima, a las 7:00 de la mañana y se irá a las 5:00 de la tarde.

Carnival Vista: Segundo navío de la Carnival Cruises que regresará a Quintana Roo a pesar de que ya estuvo en Cozumel y reportó un brote de Covid-19 en su interior. Llegará el 19 de agosto, atracando a las 7:00 de la mañana y zarpando a las 4:00 de la tarde del Puerto Puerta Maya en Cozumel.

Independence Of The Seas: Se espera la llegada del Independence Of The Seas para el viernes 20 de agosto, crucero propiedad de la Royal Caribbean. Llegará a las 6:30 de la mañana al Puerto SSA México y se irá a las 5:00 de la tarde de Cozumel.

Norwegian Gem: Realizará su primera visita a Cozumel, el crucero de la Clase Jewel de la naviera Norwegian Cruise Line atracará en el Puerto de Punta Langosta en la ínsula alrededor de las 7:30 de la mañana y se marchará a las 5:00 de la tarde.

Todos los cruceros que han arribado reportan contagios Covid-19

La reactivación del sector de los cruceros arrancó casi dos meses atrás, sin embargo su retorno a los puertos quintanarroenses podría estar en riesgo, luego de que autoridades sanitarias, han confirmado que todas las mega embarcaciones que han atracado hasta ahora en el estado, han reportado posteriormente contagios de Covid-19 entre sus tripulantes.

Servicios Estatales de Salud informó que el caso más reciente es el del crucero de Carnival Vista, que reportó entre su tripulación un total de 27 personas contagiadas por el virus al menos hasta el cierre de esta edición, puesto que conforme avancen los días podrían ser más los pasajeros que adquirieron la enfermedad y que aún no presenten síntomas o que sea muy pronto para que sus pruebas den positivas.

A través de un comunicado de prensa, señalaron que los responsables de cada una de las embarcaciones deben notificar este tipo de situaciones a las autoridades sanitarias a fin de tener un control de más posibles infectados, es decir, que después de cada reporte se realizan los protocolos para evitar que las personas enfermas desembarquen y toquen tierra, especialmente en la isla de Cozumel, donde pudieran tener contacto con otras personas y propagar el virus.

“En dos meses de reactivación, en prácticamente todos los cruceros se han reportado entre uno y dos casos” detallaron los servicios de Salud en el comunicado, siendo hasta ahora el caso más grave el del Carnival Vista.

Hay que recordar que el jueves pasado, Quintana Roo registró un nuevo récord de contagios desde que inició la pandemia con un total de 585 en sólo 24 horas, es decir, que los contagios siguen avanzando, mientras que la recuperación turística no se ha dado en un marco de completa seguridad sanitaria.

El viernes 13 de agosto, autoridades de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (Asur) informaron que la terminal aérea de Cancún es la de mayor conexión de vuelos internacionales en el país, lo que significa, que continúan entrando miles de turistas procedentes de todas partes del mundo, haciendo de Quintana Roo, un potencial foco de riesgo de contagio a Covid-19.

Los 27 contagiados estaban vacunados

El crucero Carnival Vista que reportó 27 casos positivos de Covid a bordo de su mega embarcación, informó que del total de personas enfermas 26 son miembros de la tripulación y sólo un pasajero, esto según la Junta de Turismo de Belice.

El barco, que transportaba a más de 1.400 tripulantes y casi 3.000 pasajeros, atracó en su recorrido en los puertos de Belice y Cozumel y el pasado jueves regresó a su punto de partida: un puerto de Texas, lastimosamente detectaron a los enfermos, encendiendo las alertas de los responsables del crucero, quienes además informaron que los 27 casos positivos estaban vacunados.

Asimismo, se indicó que todos tenían síntomas leves o nulos y que ya habían sido puestos en aislamiento. También puntualizaron que del total de la tripulación del barco, el 99,98% estaban vacunados, así como el 96,5% de sus pasajeros.

Esto sucedió muy a pesar de que la naviera exige que los pasajeros se vacunen. La línea de cruceros dijo en un comunicado que los pasajeros deben usar tapabocas en ciertas áreas interiores y proporcionar una prueba negativa de Covid dentro de los tres días posteriores al embarque de los cruceros, sin embargo, aún así se coló el virus.

Fueron 18 arribos entre junio y julio

De acuerdo con la Secretaría de Turismo, del 16 de junio al 31 de julio de este año, Cozumel recibió un total de 18 cruceros, esto tras 15 meses consecutivos de parálisis total de esta industria.

La reactivación ocurrió el 16 de junio, con la llegada del Adventure of the Seas de Royal Caribbean, con 2,000 pasajeros y un nuevo itinerario zarpando desde Nassau, Bahamas, pocos días antes de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) permitieran la salida de barcos desde puertos estadounidenses. El mismo mes, Cozumel recibió dos veces más la visita del Adventure of the Seas, así como el Celebrity Edge, de la naviera Celebrity Cruises.

10 de los 14 cruceros programados en julio provenían de puertos estadounidenses y el resto de las Bahamas. Recordemos que las embarcaciones llegan con capacidad limitada en cuanto a número de pasajeros, en promedio una tercera parte de la capacidad de los barcos, asimismo, está el establecimiento de escáneres de temperatura en los filtros de ascenso y descenso de pasajeros, desinfección de equipaje de mano, limpieza de áreas comunes bajo estándares internacionales, entre otros. Tan sólo en junio, el número de cruceristas que por los cuatro navíos que atracaron en sus muelles ascendió a sólo 4,227, sin contar con la tripulación.

En 2019, Cozumel cerró con 4.5 millones de cruceristas; este volumen de viajeros es poco más de la mitad de los 8.9 millones de turistas que llegaron al resto de los 27 puertos de todo el país que también reciben estos hoteles flotantes.

Mientras los puertos de Ensenada, San Carlos, Cabo San Lucas, La Paz, Pichilingüe, Puerto Escondido, Loreto, Santa Rosalía, Guaymas, Topolobambo, Mazatlán, Puerto Vallarta, Manzanillo, Zihuatanejo, Acapulco, Huatulco y Puerto Chiapas recibieron en su conjunto 950 barcos a lo largo de 2019, Cozumel llegó a los 1,366 atraques.

Esto significa que desde el inicio de la pandemia, las pérdidas se concentraron en Cozumel y Mahahual, destinos que en conjunto han dejado de recibir 1.6 millones de cruceristas, es decir, más de dos terceras partes de las pérdidas a nivel nacional, entre enero y junio de 2020.

Mientras en la primera mitad de 2019 Cozumel había recibido 723 cruceros y 2.4 millones de cruceristas, para enero-junio de 2020 registró apenas 1.1 millones de turistas, cifra que se mantuvo estancada y que se espera con la reactivación del sector, en 2021 se puedan recuperar las cifras previas a la pandemia, eso claro está, si las condiciones pandémicas lo permiten.

