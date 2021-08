El riesgo del retorno a las aulas

Punto por punto

Augusto Corro

En este espacio señalamos los inconvenientes del regreso presencial a las aulas, pues surgen cada vez nuevos obstáculos que deben llevarnos a reflexionar sobre esta compleja decisión de las autoridades. Por ejemplo, en Estados Unidos, uno de los países con más empeño en la lucha contra la pandemia de la Covid-19 en días recientes se incrementó la cifra de contagios y hospitalizaciones de niños.

Ante esa situación se endurecen las medidas para enfrentar la pandemia, que incluyen la posibilidad de suspender el regreso a clases presenciales. En Nueva York, los maestros deben asistir vacunados y someterse a pruebas para detectar el contagio. En Los Ángeles, el personal docente y los alumnos tendrán que hacerse análisis cada semana.

En México, sigue firme la idea de las autoridades de que regresen millones de niños a las escuelas el próximo 30 de agosto, en medio de la tercera ola de la Covid-19 con su variante Delta que multiplica los contagios aceleradamente. Ahora será importante conocer los protocolos de regreso a clases y el por qué de la prisa de las autoridades, poco o nada flexibles, para esperar un tiempo considerable, a fin tomar determinaciones que no pongan en riesgo a la población.

Por supuesto no se trata de un simple regreso a clases, ya que los centros escolares deberán estar en condiciones perfectas en materia de higiene y seguridad. No debe tratarse de un experimento que afecte la salud de los niños. Nadie niega que la educación es básica para el desarrollo de los pueblos, pero se debe entender que vivimos tiempos complejos en los que los más débiles son los más afectados.

¿Qué piensan hacer las autoridades sanitarias para contrarrestar el avance de la Covid-19 y sus variantes? El viernes se informó que fueron registrados 24 mil nuevos infectados en el país; cifra más que preocupante para aplicar medidas efectivas para contener el avance de la pandemia. Repetimos que una de las defensas contra el virus es la vacuna; pero en México aún no podemos cantar victoria.

Las autoridades de diferentes dependencias no se cansan de repetir a cada rato que nuestro país recibe millones de vacunas. ¿Si se cuenta con ese número de dosis contra virus, por qué no se acelera la campaña de tivacunación? ¿Qué esperan? Si los últimos informes, el número total de casos positivos confirmados en México es de 3 millones 91 mil 971; y el total de defunciones llegó a 248 mil 167.

Ojalá y las autoridades sanitarias actúen con la seriedad necesaria para contener la tercera ola, la más agresiva de la pandemia que nos coloca en un futuro lleno de incertidumbre. Claro que serán las responsables de que los niños que regresen a las aulas se encuentren protegidos totalmente contra el virus. Por cierto, no tiene sentido la carta responsiva que se plantea a los padres para que asuman la responsabilidad de posibles contagios.

Reiteramos que es responsabilidad y obligación del gobierno cuidar la salud de los niños. Para nadie es un secreto que un sinnúmero de escuelas fue abandonado por los directores y los maestros. Además, las saquearon. Con el paso de los días y sin mantenimiento alguno, las instalaciones se deterioraron. Los centros escolares no son un ejemplo de higiene y ventilación. Por su parte los expertos sugieren que todavía no se abran las escuelas con el fin de prepararse en todos sentidos para no arriesgar la salud de los niños y sus familiares.

Mientras, nosotros vamos a continuar con la aplicación de medidas sanitarias: lavarse las manos, uso adecuado del cubrebocas, sana distancia y los que puedan aislarse. ¿Usted qué opina amable lector?

aco2742@hotmail.com