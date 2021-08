Los nepotes de AMLO

Índice político

Francisco Rodríguez

En el Legislativo y en el Judicial – Su esposa cambia la historia

Don José López Portillo fue franco al señalar que su hijo José Ramón era en ese momento el orgullo de su nepotismo.

Desde la Presidencia de la República (1976-1982) y a insistencia de Miguel de la Madrid, quien fungía como titular de Programación y Presupuesto, lo hizo subsecretario de esa dependencia.

Con esa jugada, De la Madrid acumuló puntos para ganar la candidatura priísta a la Presidencia de la República.

La alcanzó porque don José intuyó que el problema económico de México se resolvería con un presidente economista que, ¡oh paradoja! -o parajoda, como bien dice Carlos Ferreyra-, ¡no era economista!

Así nos fue: la mayor inflación de la época, el mayor endeudamiento, la aniquilación de las clases medias, el enorme crecimiento de la pobreza…

Desde entonces los titulares del Ejecutivo federal se cuidaron de ejercer el nepotismo desde su cargo de alta responsabilidad.

¿Pero qué es el tal nepotismo?

Valga ilustrar a la chairiza que luego se queda lela si es que acaso alcanzó a leer hasta aquí.

De acuerdo con , el nepotismo es la preferencia que tienen algunos funcionarios públicos para dar empleos a algunos familiares o amigos, sin importar el mérito para ocupar el cargo, sino su lealtad o alianza.

¿Y de dónde proviene la palabreja?, preguntarán.

Nepote, en italiano, es el término que se usa para sobrino.

Y surge en la Edad Media, de acuerdo a la misma fuente, cuando algunos Papas y obispos católicos criaban sus hijos naturales como “sobrinos” y les daban preferencia.

Algunos Papas, incluso, son conocidos por haber elevado a sus parientes a cardenales de la Iglesia.

Así, el papa Calixto III, de la familia Borja, convirtió a dos de sus sobrinos en cardenales; uno de los cuales, Rodrigo, usó esta posición para finalmente llegar a ser pontífice (Alejandro VI).

El mismo Alejandro VI promovió al joven Alejandro Farnesio, hermano de su amante Julia Farnesio, como cardenal que llegaría a ser Papa con el nombre de Paulo III. Y Paulo III también practicó el nepotismo al promover como cardenales, a sus dos nietos (de catorce y dieciséis años).

Hijos y hermanos sin cargos, pero…

La 4T hace gala de nepotismo en el más alto nivel.

Hasta ahora, no son los hijos del Presidente de la República quienes abiertamente intervienen en asuntos de gobierno.

José Ramón, el mayor, se autoexilió en Houston donde disfruta il dolce far niente que, para aquellos que non parlano italiano, quiere decir el dulce hacer nada.

Pero lo que son los casos de Andy y Gonzalo, pintan distinto.

Ambos influyen, recomiendan, solicitan, ¡están en todo!

No necesitan cargo público, como tampoco lo necesitó Raúl Salinas de Gortari para convertirse en Míster Ten Per Cent en el sexenio de su hermano menor.

Aunque ahora los porcentajes están indexados a la muy alta inflación.

Los hermanos… sólo reciben sobres con dinero.

Pobres montos.

Pobres ellos.

El sobrino que quería ser juez

Sí, el nepotismo de la 4T está en el nivel más alto.

Nos cuenta Vianca Centeno, desde el portal tijuanense , que el sobrino del adalid del “no robar, no mentir, no traicionar” Sergio Alberto Sigales Obrador Garrido, hijo de una prima de AMLO, intentó en 2015 pasar de secretario de juzgado a juez primero de distrito, pero en el concurso para el nombramiento de nuevos jueces no logró aprobar todos los exámenes.

Sigales Obrador impugnó la resolución en la Corta de Justicia de la Nación y durante cuatro años la revisión administrativa no se movió hasta que su tío llegó al Poder Ejecutivo y, el 22 de mayo de 2019, la Primera Sala votó unánimemente a su favor y ordenó al Consejo de la Judicatura Federal que le dieran el puesto de juez de distrito.

Un año después, en septiembre del 2020, el ministro presidente Arturo Zaldívar -¿querrá emular a Miguel de la Madrid?- tomó protesta por videollamada a nueve nuevos jueces y juezas, entre ellos Sigales Obrador Garrido.

Hoy, el sobrino del primer mandatario es juez primero de distrito en el estado de Colima con un sueldo mensual neto de 131 mil 258 pesos, así como un aguinaldo de 215 mil 515 pesos y un bono anual “por riesgo” de 405 mil 341 pesos.

La sobrina queva para arriba

Luisa Alejandra Guadalupe Obrador Garrido Cuesta, sobrina del presidente, trabajaba para Banco Azteca hasta noviembre de 2018.

Al inicio de la administración de López Obrador, fue contratada en la Secretaría de Gobernación a cargo de Olga Sánchez Cordero como directora general y en un año ascendió a titular de unidad. Carrera meteórica.

Luego, tuvo otro ascenso. En plena pandemia fue contratada por Zoé Robledo -¿querrá emular a Miguel de la Madrid?- como jefa de Unidad de Evaluación de Delegaciones en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El sueldo bruto mensual de Luisa Alejandra es de 149 mil 407 pesos, con un grado máximo de estudios de licenciatura en Sociología por la UNAM. Los Obrador Garrido son familiares de AMLO por parte del tío abuelo, Manuel Obrador Revuelta, hermano del abuelo del mandatario, quien se casó con Jacinta Garrido García.

Líder cameral ¿habemus?

Más sobrinas y sobrinos del presidente se han visto beneficiados: José Braña Mojica, hijo de Lucía Mojica Obrador, prima de Andrés Manuel López Obrador, es otro de ellos.

Braña Mojica pasó de credencializar a simpatizantes de Morena a ganar una candidatura a diputado local por Morena en su natal Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Contendió por el distrito 14 local y ganó con 2 mil 341 votos.

Pese a no tener experiencia como legislador, José Braña Mojica ya suena para ser el próximo presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tamaulipas.

Una sobrina será diputada local

Además, quien también será próxima diputada local en Tamaulipas es Úrsula Patricia Salazar Mojica, hija de Úrsula Mojica Obrador, prima del presidente.

Úrsula Patricia tiene apartada una curul para la próxima legislatura estatal que ganó sin recorrer las calles; su nombre estaba en las candidaturas plurinominales que Morena entregó al Instituto Electoral de Tamaulipas.

José y Úrsula, tendrán cada uno un sueldo neto de 76 mil 481 pesos mensuales, además de gratificaciones, prestaciones y un fondo para apoyo legislativo (sic).

Y otra que seguirá siendo federal

También, Manuela del Carmen Obrador Narváez, prima del Presidente, fue elegida por Morena para contender este 2021 por la reelección de su puesto como legisladora en la Cámara de Diputados; ganó en las elecciones y volverá a ser diputada federal por el distrito 1 de Palenque, Chiapas.

Vuelve a incumplir compromisos

Vianca Centeno nos recuerda que el 13 de junio de 2019, el Presidente comentó en su conferencia matutina el tema de sus familiares dentro del gobierno y mostró una carta firmada por él y enviada a los servidores públicos de su Administración. “Me dirijo a ustedes con la instrucción clara y precisa de no permitir, bajo ninguna circunstancia, la corrupción, el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política del antiguo régimen. No acepto, bajo ninguna circunstancia, que miembros de mi familia hagan gestiones, trámites o lleven a cabo negocios con el gobierno en su beneficio o a favor de sus recomendados”, expresó.

La prohibición, se extendía hasta su esposa, hijos, hermanos, hermana, primos, tíos, cuñados, nueras, concuños y demás familia cercana o distante.

“No tienen la obligación de escuchar propuestas indecorosas de nadie. Y en el caso de mis familiares, ni siquiera de recibirlos en sus oficinas o contestarles el teléfono. Nada de nada”, sentenció.

Pero…

Indicios

La influencia de Beatriz Gutiérrez Müller en la vida pública de México es innegable. De ella surgieron las ideas –llevadas a la práctica por su esposo, Andrés Manuel López Obrador- de demandar y exigir que el reino de España presente disculpas a México por los “atropellos” que se cometieron hace cinco siglos durante la conquista del territorio mexica. De ella, también, la iniciativa de cambiar el nombre histórico de “La noche triste” por el de “La noche victoriosa” en una plazuela donde languidece un enfermo ahuehuete. Y también la de los muy adelantados festejos de los 500 años de la caída de Tenochtitlan –deberían festejarse hasta 2027-, aunque el colmo ha sido comparar a AMLO con Quetzalcóatl en un reel que se distribuye en redes por estas fechas. Influyente reescribe la historia de la señora que se niega a ser llamada Primera Dama, pero actúa tal cual lo hicieron las que aún llamábamos 030así. Peor aún, pues ninguna de las anteriores esposas de un presidente cambió la historia nacional. * * * Y aún faltan por ver los renovados Libros de Texto Gratuitos. Recuérdese que el controvertido Ma(r)x Arriaga, encargado de cambiar sus contenidos, es protégé de la señora Gutiérrez. * * * Y por hoy es todo. Como siempre, le deseo que haya ¡buenas gracias y muchas, muchas noches!

www.indicepolitico.com

indicepolitico@gmail.com

@IndicePolitico

@pacorodriguez