“Renovación tajante” de integrantes de INE y TEPJF: López Obrador

Con su iniciativa de reforma electoral

La iniciativa de reforma electoral incluirá una “renovación tajante” de los integrantes del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), adelantó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Cambio completo de todos, renovación tajante, no se puede con lo mismo, no son demócratas, no respetan la voluntad del pueblo, no actúan con rectitud”, declaró en su conferencia mañanera.

El mandatario aseguró que los consejeros y los magistrados electorales no están a la altura de las circunstancias, no son demócratas y no respetan la voluntad del pueblo.

Luego de que TEPJF retirara diputaciones a la coalición Juntos Haremos Historia, de la cual forma parte Morena, López Obrador dijo que tanto el INE como el Tribunal están muy mal.

“No pueden estar ahí, tiene que haber un cambio, no es un asunto personal, es que no han estado a la altura de las circunstancias y tenemos que dejar establecida una auténtica democracia en el país. Nosotros tenemos este compromiso, si luchamos durante años para hacer valer la democracia cómo es que llegamos y dejamos lo mismo”, indicó.

El Presidente señaló que el Tribunal Electoral está al servicio “de la partidocracia, de los que los pusieron”, ya que ni siquiera dependen del Poder Judicial porque “es una pantalla”.

“Como es Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no es el Poder Judicial, no es el Poder Judicial, cuando se generó la polémica quedó claro, a mí me explicaron de que no tienen que ver los ministros, no tienen que ver el Poder Judicial, creo que ni al Consejo de la Judicatura.

“Los partidos crearon esto, este Frankenstein a imagen de semejanza de sus intereses, entonces son completamente autónomos, independientes como pueden hacer lo que quieran, no dependen del Poder Judicial en estricto sentido, en la formalidad si, entonces hay que cambiar”, declaró.

AMLO recomienda a gobernadores entrantes hacer auditorías

En otro tema, el Presidente propuso a los gobernadores electos auditar a los gobiernos salientes para deslindar responsabilidades y, en caso de que se encuentren irregularidades, presentar denuncias ante la fiscalía. Explicó que si no hacen este tipo de procedimientos se corre el riesgo de que no quede sentado un precedente y se arrastre una crisis como ha ocurrido en administraciones anteriores.

“Yo les recomendaría eso, claro que es decisión de cada quien, que se hagan auditorías y se deslinden responsabilidades, sin afán de venganzas, sino nada más para que la ciudadanía esté informada de cómo entregan, cómo está la situación de la deuda, no sólo la deuda formal contratada con bancos, sino la deuda a proveedores, los sueldos, el pago a los trabajadores, todo un informe completo. Y si hay irregularidades, a la fiscalía”, puntualizó.

López Obrador acotó que este planteamiento es solo una propuesta porque los gobiernos estatales son autónomos y soberanos. Sin embargo, dejó en claro que la federación no ha dejado de entregar participaciones a los estados e incluso se han adelantado recursos en las entidades que lo necesitan.

“Es una recomendación buena que hagan las cuentas. Nosotros queremos ayudar a los cierres pero he puesto como condición, que el primero sea el pago de la nómina de los trabajadores,. Hay quienes me han dicho de los que van a entrar, nada más eso, porque es con cargo a las participaciones federales, no le hace que me dejen las deudas, dicen, porque si se entrega ahora yo no voy a saber, me dicen algunos, entonces nada más que se les ayude con el pago de la nómina, lo demás nosotros nos encargamos porque hay una situación complicada”, agregó.

El Presidente dijo que tuvo un desacuerdo con funcionarios de la Secretaría de Hacienda porque querían modificar la legislación actual sobre las deudas estatales a corto plazo.

Por tanto, aseguró que él como jefe del Ejecutivo se negó a cualquier cambio porque está convencido que primero se debe desterrar la corrupción.

“Son arreglos que se llevan a cabo arriba, los de Hacienda siendo autocríticos sí estaban de acuerdo en la modificación, nada más que cuando me lo plantearon dije, lo que diga mi dedito. Es parte de lo que se tiene que estar, aunque moleste, ventilando, para que no se repita”, señaló.