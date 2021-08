TEPJF e INE, la lucha legal y política

Desde el portal

Ángel Soriano

Las máximas autoridades electorales del país —INE y TEPJF—, enfrentan hoy un severo cuestionamiento de las fuerzas políticas que disputan el poder o pretenden retenerlo, luego de fallos adversos que echa a perder sus planes de predominio y por lo cual pretenden ser sustituidos, desde luego, por autoridades afines.

Y si ambas instituciones sirvieron con eficacia a los regímenes que las impulsaron y protegieron, hoy la realidad es diferente y, en consecuencia, tienen que cambiar. Es válido que pretendan la continuidad de sus funciones o utilicen sus recursos para ir en contra o a favor de las resoluciones, pero los que mandan ahora desean el control total.

Por ello habrá qué ver si las facultades con las que cuentan con suficientes para librar la embestida y mantenerse vigentes de aquí a la renovación de poderes y acomodarse a las nuevas circunstancias, lo cual se ve difícil si es que se observa que el poder está bien concentrado y con absoluta disposición de acaparar todo.

Se trata de una lucha legal y política; puede ser que le legalidad se imponga, pero el recurso político es más eficaz, por lo que es previsible que, antes de los nuevos comicios de 2024, se avance en la creación de nuevos organismos y nuevos actores para enfrentar la nueva realidad del país que, seguramente, se dará en las urnas.

Turbulencias

Malos manejos en los estados

Ante la crisis financiera que enfrentan varias entidades del país -el ejemplo más dramático sería el de Colima, en donde el gobernador Ignacio Peralta no puede cubrir la nómina-, a consecuencia de los recortes presupuestales, la pandemia y otros desastres naturales, el presidente Andrés Manuel López Obrador salió al paso al decir que nada se les debe a los estados y que las participaciones se han entregado con regularidad. Hay casos como el de Oaxaca, por ejemplo, que tiene 570 municipios y más de 2000 comunidades que habitan en una complicada orografía y que requieren de los recursos públicos para sobrevivir, contrariamente a entidades pujantes como las del norte del país, donde se dan el lujo de retar al gobierno Federal e incluso de promover movimientos separatistas, aunque ya no con el auge que en el pasado, pero sí con razones suficientes de autonomía. Debe el Congreso de la Unión revisar las relaciones Federación-estados para establecer una nueva normatividad, asegurar el gasto racional del presupuesto y favorecer a los que menos tienen y requieren sí, del apoyo federal… Los gobernadores de Durango, José Rosas Aispuro; y de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, ofrecieron todo su apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador para echar a caminar el programa “Agua saludable para La Laguna”, que favorecerá a nueve municipios de la región con un millón 600 mil habitantes, pero contra el que hay amparos con el pretexto de que dañan el medio ambiente. El tabasqueño fijó para el 3 de octubre una nueva reunión con las fuerzas vivas de la comarca, fecha en la que esos amparos deberán de quedar sin efecto o, de lo contrario, señaló, no se podrá echar a caminar el proyecto y no le dará tiempo terminarla y no desea dejar obras inconclusas. Con el visto bueno de los gobernadores -aunque el Presidente dijo que algunos dicen que sí apoyan, pero cuchichean fomentando la oposición-, seguramente se realizará el proyecto para cerrar cuando menos 160 pozos que actualmente abastecen las actividades domésticas, agrícolas e industriales, con agua con arsénico…

asorianocarrasco@yahoo.com

www.revistabrecha.com

@BrechaRevista