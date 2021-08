Confusos y difusos

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

SIN DUDA, MUCHOS SE OPONEN Y CRITICAN AL PRESIDENTE POR SUS CONCEPTOS SOBRE LA CONQUISTA O LA RESISTENCIA INDÍGENA EN LA CAPITAL, PERO LO LÓGICO ES REFLEXIONAR SOBRE LO QUE DICE, QUE NO ANDA TAN PERDIDO Y NOS PUEDE DAR LA IDEA DE DONDE ESTAMOS Y A DÓNDE VAMOS EN LA REFORMA IDEOLÓGICA DE LA 4T, A TODOS NOS AFECTA PORQUE AL FINAL DE CUENTAS ESTEMOS O NO DE ACUERDO VIVIMOS EN ESTE TERRITORIO QUE ES MÉXICO. Y CIERTAMENTE, NO NOS HA ENGAÑADO CUANDO EXPLICABA QUE NO ANDABA EN EL CAMBIO ADMINISTRATIVO, SINO EN EL CAMBIO DE SISTEMA Y EN ESTE PROCESO SE INICIA EL CAMBIO IDEOLÓGICO QUE FORTALECE ESA IDEA.

EL EJÉRCITO, MARINA Y FUERZA AÉREA SON LOS PILARES Y LOS CANALES DE LA FUERZA Y FORTALEZA AL PRESIDENTE Y A LAS INSTITUCIONES. Esto no es nuevo, el EJÉRCITO MEXICANO, desde que se ha constituido ha sido el factor de sostén de las instituciones y el que ha evitado los golpes militares y ha fomentado el apoyo social a la población. Hoy, se inicia una modificación importante al crearse la figura de la COMANDANCIA DEL EJÉRCITO MEXICANO, SIENDO EL PRIMER COMANDANTE UN BRILLANTE MILITAR ORIGINARIO DE TLAXIACO, EN EL CORAZÓN DE LA MIXTECA OAXAQUEÑA: GENERAL DE DIVISIÓN, Eufemio Alberto Ibarra Flores, y bueno, los cambios son cambios profundos que calarán en el presente y futuro del país, así que en vez de andarse quejando cuando menos debemos o tienen que reflexionar para poder entender lo que viene y a dónde vamos, por ello, también hay que estar pendientes de las famosas brigadas de apoyo que extenderá Morena, por instrucciones de su dirigente para apoyar la votación en la renovación del mandato en favor de AMLO, quieren una votación grande que muestre la fuerza social y la confianza del infelizaje nacional en su líder; el presidente López Obrador. Así que en el marco de la resistencia en Tenochtitlán se inician los cambios que se han anunciado y que hoy se verán en la realidad del cambio de sistema en la concepción de la 4T. Sería bueno que muchos comenzaran a leer esa magnífica obra de Antonio Velasco Piña: TLACAÉLEL…

SIN DUDA, MUCHOS YA NO ENTIENDEN SI SOMOS MESTIZOS O INDÍGENAS, para el caso es vital que entendiendo lo que en verdad somos porque entendemos la verdad de dónde venimos y a dónde vamos podremos entender que todos somos mexicanos y que nuestras raíces culturales son tan variadas y diferentes que podremos tener una amplia gama para colocarnos en la realidad y poder vislumbrar el presente y el futuro con una visión completa que nos permita tener la solidaridad y la destreza para imponer el diálogo y la conciliación en vez de los conflictos a los que nos generan los grupos de intereses específicos que buscan mantenernos divididos en vez de fomentar la unidad y la solidaridad social.

Recuperar los valores supremos de la sociedad que se han perdido por los intereses de muchos grupitos es necesario para que en vez de perder el tiempo discutiendo ocupemos el tiempo para hacer y construir lo que se debe para garantizar mejores condiciones de vida, salud, empleo y seguridad social y política en el país. Los números mostrados por el Presidente en la destrucción de vidas en la famosa “Conquista” son reales y nos muestran la otra cara de la moneda que se mantenía oculta porque era necesario no mostrarla y dejar que el imaginario mexicano pensara en que éramos simplemente esclavizados y derrotados porque no teníamos ni el valor ni a los grupos sociales en nuestro favor para luchar contra los españoles y los grupos indígenas que debían derrotar al imperio azteca, con el fin de tomar venganzas y ocupar posiciones dentro de ese esquema que ni siquiera ellos entendían. La venganza por la venganza y el resentimiento fueron la base de la unidad en la conquista y factor claro en la derrota de los indios de la capital.

A lo mejor necesitamos mayor penetración en los datos y mejores elementos para entender la realidad en las circunstancias y tiempos donde los indígenas de la capital no tuvieron ni la visión ni entendieron la táctica y la estrategia de los oponentes tal como Cortés logro entenderlo para unificar a los demás grupos y que ellos fueran los que lucharan a su favor a pesar de que serían esclavizados y explotados, pero como desde aquello tiempos la visión era de que: “me cogieron pero…” y así a pesar de la derrota y la tragedia dejamos salir antes el resentimiento a la reflexión y a tener el mejor camino que nos permitiera tener un mejor sistema que diera la derrota a los dirigentes que ya no servían y levantar a los nuevos con una visión clara de lo que en verdad necesitamos en vez de permitirles la explotación y la discriminación, porque los “enemigos” eran los indios que les dominaron y explotaron y no veían a los españoles como tales. sino como mensajeros de nuevos tiempos y libertadores que confrontaban al poderoso imperio azteca.

En los tiempos actuales las reacciones viscerales indican que la respuesta de algunos grupos reaccionarios no son más que acciones donde ellos buscan venganzas y espacios porque sí, porque creen que por tener un nivel están llamados a mantener el poder y no se dan cuenta que el poder lo han perdido porque sus errores han sido brutales y las corruptelas enormes y el entreguismo generó la indignación de las mayorías nacionales y tan es así que la votación enorme que se volcó en favor del Presidente nos muestra que también somos capaces de mantenernos unidos para alcanzar nuevos tiempos y espacios en el México que hoy necesitamos para garantizar el presente y el futuro y no perdamos tiempos en luchas estériles e inútiles que sólo muestran el resentimiento y las ambiciones de algunos grupos…incluidos a los radicales que andan rondando como nuevos buitres al presidente para garantizar sus puestos y presupuestos…Total, seguimos en el desmadre… confusos y difusos, sin saber para donde tomar el rumbo.

