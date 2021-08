A pesar de amenazas de la 4T, el Tribunal Electoral no flaquea

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Al gobierno de la la llamada Cuarta Transformación y al partido oficial, Morena, les urge sacar asuntos pendientes en periodos extraordinarios porque cada vez pierden más sitios en la venidera Cámara de Diputados y con ello se reduce su capacidad de realizar reformas constitucionales para anular definitivamente a los “conservadores” y “neoliberales”.

Ya escuchamos, el viernes pasado y ayer, las intenciones del presidente Andrés Manuel López Obrador de modificar prácticamente todo lo relacionado con el Poder Judicial y los organismos electorales.

Esta actitud no es nueva. Desde hace tiempo el primer mandatario ha condenado a jueces, magistrados y hasta ministros de la Suprema Corte de Justicia, ya sea por corruptos o por estar al servicio o congeniar con los principios de sus aborrrecidos gobiernos anteriores. Lo que llama la atención es la llamada de atención a sus legisladores “morenos y asociados” de acelerar las acciones para “depurar” el Poder Judicial y, de plano, desaparecer a los actuales organismo electorales, ya sea el INE o el TEPJF.

El viernes, en La Laguna, en relación a problemas con la asignación del agua, López Obrador se desató contra el Poder Judicial:

“Y si ya empezaron los amparos, entonces no vamos a poder terminar la obra. ¿Ustedes creen que yo voy a confiar en el Poder Judicial? No me estoy chupando el dedo. Desgraciadamente, el Poder Judicial está podrido. Hay honrosas excepciones, para no generalizar, pero jueces, magistrados, ministros, están al servicio de los grupos de intereses creados y tienen una mentalidad muy conservadora, ultraconservadora. Si tuviésemos un Poder Judicial confiable, yo diría no hay problema, vamos al litigio, vamos a demostrar que no hay afectaciones, pero no. Nos metemos en eso, nos entrampamos, nos presentan una denuncia y luego otra, y otra y otra y se nos va el tiempo, y es una táctica dilatoria y no se hace la obra, ya hay hasta licitaciones en este caso”.

En confirmación de que es una persona de ideas fijas, en su conferencia mañanera de ayer, lunes, el jefe del Ejecutivo reinició su perorata.

Insistió en la necesidad de un cambio completo y una renovación tajante tanto en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) como en el Instituto Nacional Electoral (INE) porque sus integrantes no son demócratas y no respetan la voluntad del pueblo.

En su conferencia en Palacio Nacional, el primer mandatario dijo que los partidos crearon el TEPJF como un Frankenstein a imagen y semejanza de sus intereses, pues son completamente independientes y ni siquiera puede ser regulado por el Poder Judicial.

En consecuencia, se manifestó a favor de un cambio completo, renovación tajante. “No se puede con lo mismo, no son demócratas, no respetan la voluntad del pueblo, no actúan con rectitud, no aplican al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Entonces no pueden estar ahí, tiene que haber un cambio, no es un asunto personal, es que no han estado a la altura de las circunstancias y tenemos que dar establecida una auténtica democracia en el país”.

En respuesta a una pregunta a modo, el titular del Ejecutivo confirmó que presentará una iniciativa de reforma tanto del INE como del Tribunal Electoral.

– En la reforma, por ejemplo, ¿usted plantearía el retiro de todos tanto el INE como del tribunal?

– Sí, sí, cambio, respondió López Obrador.

– ¿De todos?, dijo el interlocutor.

– Completo, sí, cambio completo, renovación tajante, reafirmó el presidente, quien añadió:

“No se puede con lo mismo. No son demócratas, no respetan la voluntad del pueblo, no actúan con rectitud, no aplican que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Entonces, no pueden estar ahí, tiene que haber un cambio. No es un asunto personal, es que no han estado a la altura de las circunstancias.

“Y tenemos que dejar establecida una auténtica democracia en el país, nosotros tenemos ese compromiso. Si luchamos durante años para hacer valer la democracia ¿cómo es que llegamos y dejamos lo mismo, aceptamos que el tribunal esté al servicio de la partidocracia, de los que pusieron, de los que nombraron a sus integrantes? ¿Cómo?

Luego insistió en que el Tribunal actúa de modo faccioso, “manejando la ley a su antojo, ni siquiera dependen del Poder Judicial, eso es una pantalla”.

“No es del Poder Judicial, no es del Poder Judicial”, dijo el presidente al recordar el reciente conflicto para destituir al presidente del TEPJF, José Luis Vargas. “Cuando se generó la polémica quedó claro, a mí me explicaron de que no tienen que ver los ministros, no tiene que ver el Poder Judicial, es más, creo que ni quisiera el Consejo de la Judicatura. Los partidos crearon esto, este Frankenstein, a imagen y semejanza de sus intereses.

“Entonces, son completamente autónomos, independientes, pueden hacer lo que quieran, no dependen del Poder Judicial en estricto sentido, en la formalidad sí. Entonces, hay que cambiar. Si los partidos no quieren, pues que la gente – aquí lo vamos a estar informando – sepa quiénes se oponen a la reforma.

El primer mandatario aseguró que esto va a cambiar con la reforma que prepara.

Morena pierde tres diputados

Además de acciones anteriores, como la cancelación del registro de los candidatos de Morena a los gobiernos de Guerrero, Félix Salgado, y de Michoacán, Raúl Morón, el rencor en las filas de la la llamada Cuarta Transformación contra el Tribunal Electoral se fortaleció el pasado fin de semana, cuando se dio a conocer que la Sala Superior determinó quitar tres diputaciones federales al partido Morena, una en la Ciudad de México, una en Baja California Sur y otra en Nuevo León.

Por lo pronto, la pérdida de esas tres posiciones, resta al partido oficial la capacidad de emprender cambios a la Constitución como los que requieren algunos de los cambios que pretende el presidente de la República, incluidos las desapariciones del propio TEPJF y el INE.

Con los anunciados cambios, el número de diputados federales del PAN a la LXV Legislatura que entra en funciones el 1 de septiembre pasa de 113 a 116. Por contrapartida, Morena verá reducida su participación de 203 a sólo 200.

Esto porque el TEPJF validó las victorias de Wendy Cordero, en el distrito 3 de Nuevo León; Marco Antonio Almendáriz Puppo, en el 1 de Baja California Sur; y Wendy González, en 3 de Azcapotzalco, en la Ciudad de México, en respuesta a denuncias de la Coalición Va por México y por el PAN en las elecciones federales del pasado 6 de junio, la Sala Superior del TEPJF determinó revocar las victorias de la Coalición Juntos Haremos Historia en dichos distritos electorales.

El PAN se fortalece con su triunfo ¡Muchas Felicidades!, escribió el dirigente nacional panista, Marko Cortés en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el presidente de Morena, Mario Delgado, descalificó la determinación del TEPJF y retomó la propuesta del presidente López Obrador de separar de sus cargos a todos los magistrados el tribunal electoral.

“¿Quién gana con el conflicto interno del Tribunal Electoral? Hoy acaban de quitarle tres diputaciones federales a nuestra coalición. El caso de Azcapotzalco, un verdadero robo ¿Cuántos veremos en estos días? Que se vayan todos ¡Urge una reforma electoral!”, indicó Delgado en sus redes sociales.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum trató de justificar su condición de precandidata presidencial de Morena al descalificar la decisión de los magistrados electorales.

Durante un encuentro con reporteros, Sheinbaum calificó de “robo” la resolución del TEPJF, por la cual la “morena” Gabriela Jiménez perdió una diputación y esa curul se otorgó a la alianza Va por México, conformada por PAN, PRI y PRD.

A cambio, en comisiones, a pesar del voto en contra del PT, PRI y MC y la abstención del PAN y PRD, la mayoría de Morena y el PES aprobó, en lo general, la Ley Federal de Revocación de Mandato, que tanto le interesa al presidente López Obrador para tratar de reactivar la simpatía popular para su proyecto.

Morena y PES rechazaron la propuesta del bloque opositor de posponer el análisis de la ley e instalar una mesa de trabajo.

Lo notable fue la reacción en contra del PT, otrora aliado de Morena, pero que se distanció a partir del desafuero de su diputado Mauricio Toledo. La petista Nancy de la Sierra señaló que el proyecto de dictamen no es claro, pues no hay un texto terminado.

