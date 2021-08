Pánico en las carreteras

Siete muertos, 20 lesionados, 15 automóviles y dos trailers involucrados en aparatoso accidente provocado por una caravana de motociclistas que corría a 250 kilómetros por hora en la carretera México-Cuernavaca fue imposible de ser evitado por las autoridades federales que “no ven” no prevén este tipo de percances pese a que la rúa es ocupada los fines de semana para lo mismo.

Y no sólo muertes, heridos y cuantiosos daños materiales, sino lo que implica para miles de personas que transitan ésta y las múltiples carreteras del país, en donde tampoco las autoridades federales, estatales ni municipales, ven cómo ocurren todo tipo de accidentes y de asaltos sin que se enteren. Lo único que hacen es llegar a hacer el recuento de daños.

Intolerable y denunciable la omisión del gobierno federal que, pese a contar con las policías suficientes para prevenir, sancionar y evitar estos percances, siguen con la misma actitud irresponsable de no ver los asaltos en las más céntricas y transitadas carreteras como las de México-Puebla-Veracruz donde los asaltos están a la orden del día.

Motociclistas que no corren, sino vuelan en las carreteras, para irse a estrellar contra automóviles y vehículos pesados causando el pánico y zozobra, evitable, como el ocurrido el domingo. Lamentable la existencia o inexistencia de la Guardia Nacional y demás corporaciones policiacas o militares que no impiden el mal uso de tan importantes vías de comunicación.

Turbulencias

Reforma tajante en instituciones electorales

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una reforma electoral a fondo, tajante, en el INE y TEPJF al acusar a sus magistrados y consejeros electorales de no ser demócratas y sí muy corruptos al tomar decisiones sin respetar la voluntad popular. Ya no decide el pueblo en las urnas, sino las candidaturas están sujetas a las decisiones de escritorio de los integrantes de esas instituciones que deciden de acuerdo a las indicaciones del mejor postor. Al dar a conocer que enviará una propuesta de nueva reforma electoral, el presidente López Obrador tiene ya, desde luego, el modelo de nuevo árbitro electoral para los siguientes comicios… Un periodo extraordinario antes de que termine este mes verá todo lo relativo a la revocación del mandato, si se va o se queda el presidente López Obrador. Hay quienes, de nuevo, consideran ociosa esta consulta, pues el tabasqueño fue electo para un periodo de seis años y no tiene caso someter a consulta si termina o no el periodo. Sin embargo, la intención del Presidente es ejercitar a los electores, al pueblo, a someter a consulta decisiones importantes o si se van o se quedan las autoridades electas, bajo la premisa de que: “el pueblo da y quita”… Y siguen prófugos los ex diputados federales Mauricio Toledo y Saúl Huerta, ambos por Puebla, quienes se alistaban para continuar en San Lázaro aprovechando la reelección. Se debe terminar ya con la práctica de utilizar la política para solapar a verdaderos delincuentes ha afirmado la Fiscal Ernestina Godoy, quien, pese al allanamiento de morada en que ha incurrido la policía capitalina bajo el pretexto de contar con orden de aprehensión, no da con los delincuentes políticos… Los alcaldes de oposición de la Ciudad de México afirman ya en cinco ocasiones han solicitado, de manera institucional, audiencia con la jefa de Gobierno y aspirante presidencial, Claudia Sheinbaum, sin tener respuesta; además le han enviado dos oficios al respecto. Los alcaldes cuestionan el regreso a clases y la carta responsiva que, desde el punto de vista de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, pretenden las autoridades evadir su responsabilidad con los menores de edad. Los alcaldes exhiben a Sheinbaum como poco incluyente y sí más jefa de partido que de gobierno…

