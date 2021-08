“No fue mi culpa” está inspirada en casos reales de trágicos feminicidios

Invita al televidente a reflexionar

El estreno de la serie protagonizada por Raúl Méndez, Gonzalo Vega Jr., Giovanna Utrilla, Vicky Araico, Paulina Gaitán y Damián Alcázar se realizará en exclusiva en Star+ a partir del próximo 31 de agosto

Isabel Violeta

“No fue mi culpa” es una producción que se realizó en tres diferentes versiones: la colombiana, la brasileña y la mexicana, narrando historias sobre feminicidios, inspiradas en hechos reales de mujeres de diversas edades, clases sociales y países de origen.

La versión mexicana será protagonizada por los actores mexicanos Raúl Méndez, Gonzalo Vega Jr., Giovanna Utrilla, Vicky Araico, Paulina Gaitán y Damián Alcázar, está filmada en la Ciudad de México y realizada por BTF Media, relata la historia de Mariana (Paulina Gaitán), una mujer que tiene que enfrentar la peor tragedia de su vida cuando su hermana menor, Lily (Giovanna Utrilla), a quién educó como una hija desde que quedaron huérfanas, desaparece misteriosamente una noche sin dejar rastro. Dos años más tarde, Mariana encuentra el cadáver de su hermana y, desde ese momento, no descansará hasta encontrar la verdad: quién mató a su hermana y qué pasó con ella durante esos dos años.

En entrevista los actores nos contaron lo retos que implica este proyecto al tratar un tema tan trágico como lo son los feminicidios.

Primero, Giovanna expresó que: “fue un reto grandísimo, más que un reto, un miedo de saber que eso me puede pasar a mi, a cualquier mujer que conozco, el miedo de meterme en lo mas obscuro de la violencia. Fue difícil sentir que a mi persona la estaban violentando de la manera más horrible posible”; y mientras se podría pensar que solo sintió la violencia del personaje la joven actriz nos compartió que “es un miedo constante el salir diario a la calle sola, sin que estén diciéndome cosas o recordar que en la secundaria tuve un incidente de acoso, uno puede pensar que es algo que nunca te pasará, y pasa, te quedas pensando en qué tan mal estamos”

Mientras que Gonzalo Vega Jr. añade “todo se vuelve un reto, primero como actor, poder darle justa voz a la historia de estas mujeres y contarlas como se deben contar y estar a la altura de la historia que contamos. Como hombre es durísimo ver lo que somos capaces de hacer, y ver tan cerca lo mal que estamos, fue muy importante hacerme responsable de lo que hago mal y reeducarme como hombre joven e intentar hacer un cambio desde mi rincón, alejándome de la gente que tiene esas conductas o de reírnos como hombres de ese tipo de cosas, se vuelve un reto gratificante y bonito”

Por su parte, Vicky Araico reconoce que su reto más grande fue, “el tamaño de la historia, el sentir como actriz el ¿podré estar a la altura de lo que requiere una historia de esta naturaleza? Sabiendo que, en este instante, hay madres que les lloran a sus hijos porque no saben donde están, o no les han podido dar sepultura, en esta realidad que está latente.

Me gustaría que el espectador se lleve la reflexión de que en un feminicidio, claro, la víctima es la mujer, pero el victimario también está herido, no lo logramos ver, pero hay otra manera de ser varón. La sociedad los ha obligado a ir a este paradigma en donde tienen que dominar, donde no pueden expresar sus emociones, deberíamos crear una sociedad en donde hombres y mujeres podamos ser libres, donde no haya necesidad de control, amarnos desde la serenidad.”

Se trata, según declaraciones de Raúl Méndez de “hacerle justicia a tantas personas que están sin poder dormir, que esto no se vea como una serie de ficción, que se vea como algo que está pasando en el país, donde todos somos de alguna manera corresponsables y que tenemos una tarea compartida, que es poder cambiar esto que cada vez crece más. Es una serie que nos invita reflexionar por donde podemos erradicar este problema tan grande”.

De igual manera, reconoce el machismo, con el que lo mexicanos son educados “La serie nos invita a ver desde dónde estamos partiendo, sobre todo los hombres, con esta cruz que cargamos llamada ‘machismo’, con la cual nacemos, crecemos, nos educan; desde el ‘los hombres no lloran’, ‘ser hombre implica tener muchas mujeres’, son cosas que desde el nacimiento de nuestros hijos debemos erradicar, enseñarles que es un tema de igualad y sobre todo que los hombres aceptemos y le demos un lugar a nuestra parte femenina, por que no tiene nada de malo, entre más la aceptemos, más empatía y más admiración tendrémos hacia las mujeres, culturalmente no nos enseñan a aceptar ese mundo, pero con esta serie podemos empezar a generar un camino”.

Al finalizar los actores nos invitan a no quedarnos calladas ante la violencia y a reflexionar en que hacemos mal; Giovanna dijo “Las mujeres no estamos solas, aprendamos a identificar la violencia y salir de ahí, siempre hay un rayito de luz”, a lo que Gonzalo agregó “hagámonos responsables y dejemos de echar culpas donde no hay, el error está en nosotros, en nuestra educación y la que le damos a nuestros hijos, respetemos y reeduquémonos, nos ayuda a todos.”

Vicky, por su parte señala “no están solas, hay muchos grupos de ayuda, hay que hablar y pedirla, la violencia no es normal. Por la juventud y la que viene estamos haciendo esto, quisiera que todas las mujeres de nuestro país salgan y se sientan libres de vestir lo que quieran, disfrutar su feminidad, que encuentren una pareja que las ame y las acompañe creando familias felices, México puede cambiar en ese sentido”.

Finalmente, Raúl dijo “La serie se hizo con todo el respeto del mundo y toda la admiración y dolor que conlleva estar en esta situación, y con ese mismo respeto esperemos así lo reciban y que su voz sea escuchada por medio de esta serie.”

Esta serie estará disponible en forma completa en Star+ que llegará a Latinoamérica el 31 de agosto de 2021.