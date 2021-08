“La Chilindrina” regresa junto a Luk Vegas con “Vamos a Jugar”

Después de 11 años de no grabar

Reconocieron a María Antonieta de las Nieves por sus 50 años de carrera

Además, presenta el video musical de este renovado hit infantil

Luk Vegas, mejor conocido como el ‘Rey del Country’, es un cantante originario de Chihuahua, quien ahora acompañado por uno de los personajes más famosos de México “La Chilindrina” estrenó el videoclip, de la canción ‘Vamos a jugar’, un éxito ochentero, que hiciera famoso a su propio autor, Lorenzo Antonio, pero ahora en una nueva y mágica versión, para las generaciones actuales.

En la presentación del video pudimos ver a la entrañable “Chilindrina”, bailando y cantando al ritmo del country con Luk Vegas, quien emocionado agradeció el apadrinamiento de María Antonieta. “Agradezco muy en especial a María Antonieta de las Nieves por apadrinarnos en este gran proyecto discográfico, gracias por todo tu apoyo, no puedo pensar en nadie mejor que tú para estar a mi lado” señaló e indicó que el videoclip ya se encuentra en plataformas digitales donde podremos disfrutarlo.

Al terminar la presentación de la canción, sorprendieron a La Chilindrina con un emotivo homenaje en video, con la historia de su exitosa carrera y felicitaciones por sus 50 años de trayectoria de parte de compañeros de trabajo como el italiano David Larible (Considerado el mejor payaso del mundo), Mario Filio (Con quien compartió créditos en el doblaje de la cinta animada “Ralph el demoledor”, asimismo, la felicitó su compañero en “El Chavo del Ocho”, el señor Edgar Vivar.

Entre otros, también aparecieron en el video: Yordi Rosado, Luis Manuel Ávila, así como sus hijos y nietas, que también asistieron al evento para entregar una placa de reconocimiento a la siempre querida “Chilindrina”.

Por su parte, la niña más querida de Latinoamérica, agradeció por tan linda sorpresa y recordó a su esposo, quien falleció recientemente. “He recibido varios homenajes en diferentes lugares, pero para mí este homenaje, donde acabo de escuchar la voz de Gabriel Fernández, me hizo recordar cuando me dijo ‘Siempre donde tú te presentes yo voy a estar ahí’ y hoy me lo cumplió, gracias, Gabriel”, dijo muy conmovida.

Asimismo, agradeció a Mauricio el productor del video y dijo estar muy emocionada por formar parte del disco de Luk “Ha sido un placer ser la madrina de tu disco, cuando me lo propusieron dije, un cantante de country, guapo, barbón, ¿qué tiene que hacer con ‘La Chilindrina’?, pero lo vi y dije claro que tiene que ser con ‘La Chilindrina’, porque estamos uniendo dos generaciones con este disco, mis hijos crecieron con la canción original y ahora queremos que sus hijos crezcan con este disco”.

Espera que en manos de Dios le siga yendo bien “no solo a mí, sino a todos, empezando de nuevo, después de esta pandemia que sigue aquí. El resto del año seguiré teniendo trabajo en el circo e iré a donde el circo me lleve, le doy gracias a Dios por el trabajo, estuve un año encerrada en mi casa y ahora que vi que en algunos lugares se calmó un poco la cosa y empezaron las vacunaciones, me atreví a hacer este proyecto”.

Aclaró que siempre tiene precauciones, “traigo mi cubrebocas en todo momento en cuanto me bajo del escenario me lo pongo y es que todos debemos seguir cuidándonos. Llevo tres años viuda y me siento sola, pero no voy a dejar de ser lo que siempre he sido, lo que soy y seguiré siendo: ‘La Chilindrina’, por mucho tiempo más”, finalizó la actriz.

El video musical de “Vamos a jugar” ya se encuentra disponible para descarga y escucha en todas las plataformas digitales, donde chicos y grandes podrán disfrutar de una canción que nos hace una invitación a seguir siendo niños, sin importar la edad que tengas, tal y como nuestra hermosa “Chilindrina” nos ha enseñado a tantas generaciones.