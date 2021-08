El PRI busca revivir

Centro..!

Arturo Ríos Ruiz

Usan la autocrítica sin propuestas

Suenan Del Mazo y De la Madrid

El PRI quiere revivir, varios grupos salieron a la opinión pública con posiciones bañadas de autocríticas y las viejas ideas de renovarlo, acercarse al ciudadano y luchar por recuperar el espacio perdido en el escenario nacional. Nada nuevo.

Las voces de Dulce María Sauri, Fernando Lerdo de Tejada y Enrique de la Madrid Cordero se dejaron escuchar en el programa de Carlos Alazraki con un baño de reproches por las fallas cometidas a lo largo de la vida casi centenaria del tricolor. Aderezaron con que el partido aun patalea.

En tanto, por la libre, ya “destaparon” al mexiquense Alfredo del Mazo, actual gobernador, perteneciente al llamado Grupo Atlacomulco del que se dice fue creado en 1915 en los años de la Revolución por Maximino Montiel Olmos, alcalde de Atlacomulco en 1924, 1927, 1930, 1931 y 1942 por Ministerio de Ley.

Heredó el control de la agrupación a Isidro Fabela, político, diplomático, jurista y ex gobernador del Estado de México entre 1942 y 1945, inundó su gabinete con personajes de Atlacomulco, que marcó al nuevo grupo en el poder.

Dicho grupo político, ha generado los siguientes gobernadores en la entidad cargada de nepotismo, pues casi todos son familiares: Isidro Fabela, Alfredo del Mazo Vélez, su hijo Alfredo del Mazo González y el hijo de éste, Alfredo del Mazo Maza; Salvador Sánchez Colín, Arturo Montiel Rojas y su sobrino Enrique Peña Nieto, que llegó a la Presidencia de la República.

El político de 45 años de edad, Del Mazo Maza, carga losas muy pesadas: fue muy cercano colaborador al fallecido Gerardo Ruiz Esparza, al que su deceso lo salvó de ir a la cárcel por corrupción.

Es primo de Enrique Peña Nieto, que le representa todo un estigma, pues gracias a sus desmanes acompañado por sus colaboradores, le dio fuerza al señalamiento del actual Presidente en su mensaje reiterado en campaña sobre la corrupción y ganó de manera exponencial.

Hay otros en el tricolor que se han manifestado pero no vale la pena mencionarlos porque con su puro nombre están descartados y no deben ni figurar.

Otro que suena y que no canta mal es Enrique de la Madrid, aunque de su parte no hay anuncio, en el priismo sí es bien visto, aunque es hijo de un ex presidente, él ha construido su propia imagen desde muy joven; está bien preparado y sus ideas son nuevas y evolucionadas.

No obstante, su partido está en bancarrota política y ese será su mayor escollo en caso de ser candidato, sería un buen prospecto, pero un pésimo órgano político, que en los años no ha mejorado con sus derrotas y se mantienen en el viejo estilo ya totalmente decadente.

Por ahora, los grupos de poder en el tricolor, se pelean por dirigirlo y ello conlleva desorden y críticas públicas.

rrrart2000@hotmail.com