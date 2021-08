El cambio ideológico

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

EL FAMOSO “JEFE DE JEFES”, MIGUEL FÉLIX GALLARDO, RECLUIDO EN UN PENAL DE ALTA SEGURIDAD CONCEDE POR VEZ PRIMERA UNA ENTREVISTA, MÁS QUE PARA EXPLICAR, PARA EXPONER QUE YA LE LLEGÓ LA HORA, ESTÁ VIEJO, DESESPERADO, CIEGO, EN SILLA DE RUEDAS Y TOTALMENTE ACABADO.

EL PRESIDENTE SE “ASOMBRA” DE QUE EN MÉXICO ESTEMOS LLENOS DE PERSONAS QUE TIENEN UN PENSAMIENTO SALIDO DEL NEOLIBERALISMO. LA REALIDAD ES QUE SON MUCHOS AÑOS DE VIVIRLO Y NO HAY POR QUÉ RAZÓN PENSAR EN QUE SE PODRÍA TENER OTRA FORMA DE PENSAR, POR ESA RAZÓN, EL CAMBIO PROPUESTO POR EL PRESIDENTE PARA INICIAR LA TRANSFORMACIÓN IDEOLÓGICA EN MÉXICO QUE CONTENGA LA DOCTRINA DE LA 4T NO SERÁ SENCILLA DE OPERAR PORQUE LA LUCHA IDEOLÓGICA NO ES SOLAMENTE RESPONSABILIDAD DEL PRESIDENTE NI SE EXPLICA POR SUS HECHOS Y REALIDADES EN EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN Y EL GOBIERNO, LO TENDRÍAN QUE ACOMPAÑAR LOS MUCHOS GRUPOS QUE COMPONEN MORENA, PERO, PUES CADA TRIBU BAILA Y CHIFLA DE ACUERDO A LO QUE LE CONVIENE, NO A LO QUE SE REQUIERE EN LA POLÍTICA DEL CAMBIO, no hay avances…. Y ASÍ, LOS RESULTADOS SERÁN MEDIOCRES Y LAS LUCHAS CONSTANTES.

Cada día, algunos manifiestan que el Presidente anda cansado, aburrido, desesperado y no sé cuántas cosas más, la realidad es que tiene la fuerza suficiente para mantener una lucha donde deje, al final de cuentas su paso a la “eternidad”, total, para andar en los recuerdos políticos lo que se requiere es constancia y dejar hacer y dejar pasar para que se pueda hacer, lo increíble es que cuando observamos los cambios propuestos en la ideología y en las acciones para imponer las rutas del cambio ideológico vemos que el principal factor de freno no está en la “competencia”, sino en la incompetencia de su grupo conformado por las muchas tribus que solamente andan en la ambición y en el control de sus puestos con presupuestos, valiéndoles madre lo demás…

Es cierto que los grupos de la oposición en realidad son tan mediocres y ambiciosos que solamente se llegan a morder la cola y su actividad no es la organización de bases, sino la política de la pulga, que no mata, pero bien que chinga y de lo que en verdad se quiere por parte de los mafiosos que controlan las siglas de los “llamados partidos políticos” que son solamente mafias y grupitos para controlar los recursos y repartirse los puestos con presupuestos.

En este proceso electoral, donde AMLO alcanza el poder, es claro que se deja sentir en todo el país una enorme molestia en contra de los partidos políticos tradicionales y esto es aprovechado por AMLO, de tal suerte que unifica el encabronamiento y la molestia por las corruptelas y el entreguismo que se sueltan los tigres, y cuando menos tendríamos que agradecer que el Presidente ha logrado sostener el control de los grupos del infeliciaje nacional para que no se desborden las pasiones y que todo quede en la manipulación de la comunicación dejando que por las benditas redes sociales, el infelizaje saque su enojo y resentimiento en palabras e insultos a los demás, pero no se desbordan en las protestas populares y los enfrentamientos violentos entre los grupos sociales y lo grupos políticos, así se garantiza como quiera una paz social debilitada y frágil, pero al final, paz social, y esto es bueno en los momentos actuales porque de otra manera entraríamos a un conflicto y enfrentamiento anárquico que no nos dejaría buenos resultados y en cambio desataría las pasiones y la inseguridad política y social en todo el país.

Existe en el resentimiento social y político los enojos manifestados en los insultos y descalificaciones viscerales de cualquier propuesta o acto político generado por el Presidente o sus aliados, y esto en vez de servir para la reflexión y el análisis violenta las pasiones y genera descontrol y desata los enojos en esos grupos a los que el Presidente define como los del pensamiento neoliberal o aspiracionistas con una reacción que también en vez de servir para la discusión genera mayores pasiones y violencia verbal que se puede traducir en la violencia política. Si el Presidente ha logrado “domesticar” o mantener en control a los viejos MAFIOSOS DEL PODER, hoy convertidos en los apoyos del poder, es claro que tiene, cuando menos, aliados que le permiten construir los caminos del diálogo y la conciliación a nivel nacional y si no lo logra o lo hace es que la cosa viene distinta y el cambio es radical con lo que se insiste en un cambio de sistema y esto podría generar salida de capitales e invasiones de intereses internacionales a los que no convencen esos cambios, sobre todo cuando somos los vecinos que podríamos ser incómodos y buscamos mejores condiciones de manejo y arreglo entre los grupos.

Sin duda, se acercan los tiempos de las definiciones políticas e ideológicas que marcarán el cambio de sistema dejando a un lado el simple cambio administrativo y esto podrá alentar en algunos grupos las confrontaciones y los enojos que pueden generar conflictos y problemas que pueden llegar a la violencia tratando de desestabilizar AL GOBIERNO Y AL PAÍS…Y ESTO, NO SÉ A QUIÉN BENEFICIARÁ.

socrates_campos8@yahoo.com.mx