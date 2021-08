“Nunca dejes de creer en el amor”

Con su nueva obra literaria

El libro de Alejandro Ordóñez desmenuza la apariencia del amor, en un texto optimista y lleno de esperanza

Arturo Arellano

A través de sus escritos, Alejandro Ordóñez explora las intimidades del amor y del desamor y nos abre la puerta del autodescubrimiento. En este libro, nos muestra las profundidades de cada una de las fases de una relación: desde el primer destello de posibilidad hasta la estabilidad romántica, explorando también qué sucede cuando una relación no puede dar más de sí y se decide separar los caminos, sin perder la fe en que llegará la persona correcta.

Con “Nunca dejes de creer en el amor” descubriremos, a través del característico estilo de prosa poética del autor, como este sentimiento, tan persistente, se abre paso a través de la reticencia y el dolor de cicatrices viejas para encontrar un nuevo corazón donde anidar y, quizá, madurar… y nos permite saber que, si ese corazón no se logra convertir en un buen puerto, hay paz en dejarlo ir para seguir esa búsqueda en otro lugar.

Lleno de optimismo y confianza, Alejandro Ordóñez nos cuenta en entrevista para DIARIO IMAGEN, que lo estemos buscando o no, el amor siempre encuentra la manera de entrar en nuestras vidas, “Es mi quinto libro, de prosa poemática, textos de amor, desamor, motivación. Se divide en 5 partes, que es atracción, relación, crisis, balance, rompimiento y reconstrucción, además de un epílogo, trato de hablar del ciclo del amor, desde que te gusta alguien, hasta que se acaba el amor y hay que reconstruirse”.

De la construcción del libro dijo “es un proceso muy íntimo, siempre escribo para mí y luego lo comparto con los demás, por eso tengo una conexión con mis lectores, porque saben que esto es real y seguramente lo han sentido, al menos algo parecido a lo que estoy escribiendo. Es increíble la respuesta de la gente, desde mi primer libro ha sido una locura, las firmas de libros, se siente irreal a veces, porque esto lo escribo para mí y ahora le gusta a mucha gente, más. En cuanto a este nuevo libro, la preventa se agotó muy pronto, después al llegar a las librerías también la gente lo ha acogido muy bien”.

De su primer libro a “Nunca dejes de creer en el amor”, destaca “no cambia mi forma de trabajar, cambia la expectativa al momento de publicar el libro porque al principio ya con que una persona lo leyera era increíble, pero ahora espero que se vayan sumando más, que lo nuevo este al nivel de los anteriores. Por otra parte, este libro ahora es ilustrado, es un añadido, un extra, cada texto lleva una ilustración, lo que impulsa las palabras”.

Las ilustraciones, dijo, están a cargo de su hermana Claudia Ordóñez “la pobre me ha tenido que aguantar muchísimo, porque estuve muy encima de lo que hacía, aunque ella es increíble, es muy talentosa, si hace un retrato de una persona, no sabes cuál es el dibujo y cuál es la fotografía. Es la primera vez que acepta ilustrar un libro, el proceso es largo, porque ella está en la universidad, pero la ventaja es que es mi hermana, de modo que tenemos comunicación todo el tiempo, mucha confianza, por lo que estoy muy agradecido con ella, es un trabajo muy en equipo, pero ella tenía la libertad de crear.

En cuanto a los pensamientos y textos plasmados, destaca que “lo que hago es prosa poética de diferentes temas, a veces pasa que saco un texto en mis redes y a nadie le gusta, aunque yo creo que será muy exitoso, pero también a veces pasa lo contrario, textos que no creo que gusten y terminan explotando. ‘El día que ojalá te enamores’ fue el primer texto que se hizo viral y le da título a mi primer libro, ese texto es el antes y después en mi carrera como escritor, mucha gente me conoció por ese texto y comenzaron a seguirme”.

Su próximo libro será una novela romántica

Lamentó que pese al crecimiento en el número de lectores durante la pandemia, la industria del libro cayó hasta en un 30% “las ventas de libros cayeron en ventas a nivel mundial, comparado con años anteriores, no obstante a nivel redes sociales aumentó el consumo de nuestro contenido. El tema es que el contenido en redes es gratis, de modo que no comes igual de bien, nuestros ingresos son mucho menores, lo bueno que pasa es que la gente se acerca a la lectura y seguramente buscarán los libros, se les quedará como un hábito”.

Del título del mas reciente libro dijo “lleva mucho tiempo en mi mente, pero no encajaba con ninguno de mis anteriores trabajos, el único era ‘Ojalá que te enamores’, pero fue el primero, ya tenía su nombre, luego el segundo fue de amor propio ‘Amarse es de valientes’, el tercero es ‘Nadie sale ileso del amor’ que es desamor, después el libro agenda ‘En el cielo de tus labios’, y nada encajaba, bueno hasta ahora este libro más positivo, con estas etapas del amor, este contenido encaja perfecto con el nombre ‘Nunca dejes de creer en el amor’ es un título potente con un mensaje muy importante, para esa gente que dice ‘Ya no creo en el amor, me han lastimado bastante’, pero el problema no es el amor, es la persona de la que te enamoras, que es la incorrecta, no por eso debemos limitar el futuro”.

Finalmente, adelantó que ya está trabajando en su siguiente proyecto “va a ser un punto y aparte en lo que he escrito hasta ahora, siempre ha sido prosa poética, el siguiente va a ser una novela romántica, que es lo que hago cosas de romance, pasaré de textos de una o dos páginas a un libro de 200 o 300 páginas con personajes, historia, nudo, desenlace, es el momento oportuno. Es una historia que me permitirá evolucionar”.

“Nunca dejes de creer en el amor” ya está disponible en todas las librerías de México.