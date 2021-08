“Caballeros Cantan” y se reactivan para cautivar a su público en vivo

Ya buscan fechas para conciertos

Actualmente están muy activos promoviendo su concepto en redes sociales

Ya planean ir de Gira a Estados Unidos, donde tienen un gran séquito de fans

Agustín Arana, Manuel Landeta, Lisardo y Chao conforman el cuarteto vocal “Caballeros cantan” concepto con el que han recorrido grandes escenarios mostrando su faceta como intérpretes musicales, ya que generalmente la mayoría los conoce por su trabajo como actores. No obstante, han demostrado que con este proyecto de covers, exitosos de distintos géneros musicales, transportan al público en el tiempo, en medio de un ambiente de fiesta, nostalgia y alegría.

Aunque de momento no tienen fechas confirmadas, Manuel Landeta platicó en entrevista exclusiva con DIARIO IMAGEN para adelantar un poco de qué se trata su proyecto. “Nos estamos reactivando y nos programamos para ir de gira a los Estados Unidos, le avisamos a la gente que estamos vivos, felices de seguir cantando, hemos estado subiendo temas a nuestras redes sociales, covers, y estamos a la espera que nos confirmen las fechas para un video y tenerlo arriba para la gente que nos conoce sepa que seguimos juntos y quienes no nos conocen, pues lo hagan a través de la música”.

Explica que su concepto se basa en “un ensamble de voces y hemos adquirido con los ensayos, con el tiempo, un toque particular, no nos parecemos a otro grupo, suenan muy bien las armonías, están bien estructuradas y si a eso le sumas que lo disfrutamos mucho pues ya estamos del otro lado. El concepto lo echa a andar Agustín Arana, nos convoca a los demás para formar este grupo de caballeros, donde abordamos ensamble vocal con partes solistas de cada uno en baladas, canciones rítmicas, románticas, hasta reggaetón, pero con forma musical que no identifica ante el público”.

Reconoce que la gente lo ubica por su trabajo actoral, pero la invita a darle la oportunidad de que lo conozcan cantando “Chao llegó a México como cantante hace 30 años, Lisardo llega también para cantar en ‘Los Miserables’ y en mi caso, tengo toda la vida con la intención de dedicarme a la ópera, pero mi inquietud y lo nervioso que soy me llevó a otro lado, haciendo musicales, por ahí hice un disco que no me gustó y no quise promover hace como 25 años, pero hemos estado cercanos a la música los cuatro, siempre”.

Añade que “Chao es compositor y aunque nos conoce más la gente como actores, que como cantantes o por lo menos a mi y a Agustín; les pedimos la oportunidad de que nos escuchen y vean que es un trabajo profesional, les va a gustar. Es importante dejar claro que la música que hacemos es para entretener, pasarla bien, pero también para acariciar el oído, el alma y el corazón de las personas que nos van a ver. En todas las presentaciones que hemos tenido son muchas mujeres, pero es un show totalmente familiar, hemos estado en escenarios con 4 mil personas y hay gente de rodo tipo, el show gusta mucho, tiene estructura y balance musical agradable”.

En este marco, describe que “lo que van a ver es un escenario con hombres comprometidos con la música y su arte, para nosotros no hay manera de que salgas y te pares a cantar nada más, debe haber una propuesta, un acercamiento con el público, entonces sí, somos intérpretes de temas, que hablan de amor, desamor, tristeza, algunos son provocativos; el reggaetón, por ejemplo, tiene letras que te invitan al amor, pero musicalmente hablando son divertidas, a mi particularmente el reggaetón no es un genero que me guste, pero como lo hacemos nosotros suena bien, me gusta, en ensamble vocal suena muy distinto”.

Reconoce que sus facetas actorales les permiten darle un toque especial al concepto “Cada quien maneja su nivel de interpretación y le damos cachondearía con la actuación, tenemos muchos años arriba de los escenarios, todos aportamos en buena medida al espectáculo, para que la pasemos bien, primeramente nosotros y segundo el público, que se sientan a gusto, que nos vean relajados, no salimos con pretensión de impresionar a nadie, aunque la gente se queda gratamente sorprendida”.

Adelanta, que en su repertorio “tenemos temas de Alejandro Fernández, Alejandro Sanz Maluma, Selena, un popurrí grupero, pequeños fragmentos de The Beatles, Bee Gees Journey, son probaditas, tenemos por ahí algunas de Emmanuel, de momento puede cambiar el repertorio, pero lo que se anuncia es ‘Caballeros cantan’ y con varios temas montados que a los acomodamos según el gusto del publico, seguiremos montando temas porque la oferta musical es interminable, así que no nos pondremos limites”

Finalmente, nos confesó que próximamente lanzarán un tema inédito autoría de Agustín Arana, con el cual comenzarán a abrirse camino con canciones originales.

