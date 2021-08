Iniciativa de Monreal no pone en riesgo autonomía del INE ni del TEPJF

En los Conalep ponen en riesgo salud de alumnos y maestros

Muy probablemente, este anuncio podría causar cierta tranquilidad, habrá qué ver. El caso es que el coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, dejó en claro que la reforma político-electoral, que trabaja desde hace seis meses, no pondrá en riesgo la autonomía del Instituto Nacional Electoral, (INE) ni del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En entrevista, el legislador zacatecano dio a conocer que hasta el momento el documento, que aún no se ha formalizado como una iniciativa, sin embargo, incluye cambios a 19 artículos de la Constitución y puntualizó que en ninguno de ellos está la intención de restarle al INE o al TEPJF la autonomía o su naturaleza jurídica como órganos autónomos.

No obstante, el senador Monreal insistió en que algunos integrantes de los órganos electorales se han excedido en el uso de sus facultades y se supone que de ahí la necesidad de que se lleve a cabo una sustitución escalonada de funcionarios. Asimismo adelantó que la primera fase del documento está prácticamente concluida, por lo que se lo envió a algunos expertos en materia electoral como consejeros, magistrados del Tribunal y académicos pero, “alguno lo filtró porque lo envié vía electrónica y eso fue lo que salió la semana pasada como una filtración no autorizada, aunque sí es un reflejo fiel de parte de la propuesta”.

No obstante, Monreal Avila ha conseguido una retroalimentación para construir una reforma político-electoral amplia, que incorpore el voto electrónico, austeridad, reducción de legisladores plurinominales, hasta temas relacionados con el TEPJF, Organismos Públicos Locales en materia electoral y tribunales locales.

Subrayó que su documento no incluye “restarle autonomía al INE, como institución, ni menos al Tribunal Electoral, como integrante del Poder Judicial Federal”. ¿Será que no se cumplirá con la “línea” de Palacio Nacional?, quién sabe porque el coordinador morenista recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció que presentará tres iniciativas para reformar la Constitución sobre la Guardia Nacional, el sistema eléctrico y la reforma político-electoral y en cuanto a la reforma electoral, señaló: “Pero yo no he escuchado al Presidente que quiera que el gobierno organice las elecciones, ni creo que lo haga, ni creo que esté en su cabeza, ni creo que esté en la cabeza de nadie, de ningún demócrata, el que de nuevo la Secretaría de Gobernación vuelva a organizar las elecciones para renovar los poderes”.

Esto último, que la Segob retomará el control de la organización de comicios, sin duda representaría un retroceso muy grave, pero de acuerdo a lo que se inclina el inquilino de Palacio Nacional en el sentido de que quiere regresar a la década de los setenta, pues todo puede pasar.

*** El ex regidor del PRD en Tlalnepantla, José Luis Cortés Trejo, denunció ante el Organo Superior de Fiscalización, al alcalde de esta localidad, Raciel Pérez Cruz por autorizar pagos indebidos por 33 millones de pesos a la empresa Tandem Ride, encargada de la operación del relleno sanitario. El perredista precisó que la empresa ha estado prestando el servicio de compactación y manejo de basura sin tener la infraestructura para ello y usando la maquinaria de la empresa a la que se le retiró la concesión. En conferencia, Cortés Trejo dijo que el presidente municipal entregó la concesión del servicio de relleno sanitario a Tandem Ride y le autorizó la renta de maquinaria por 31 millones de pesos. Cortés Trejo agregó que el representante legal de la empresa, Víctor “N”, es sobrino del actual tesorero, Ricardo Santos Arreola. Asimismo, José Luis Cortés anunció su visita a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, para denunciar por vía penal al alcalde Pérez Cruz y a seis de sus más cercanos colaboradores.

*** Hablando de educación gratuita y protocolos para evitar contagios en esta tercera ola de la Covid en la población estudiantil que aún no está vacunada en la CDMX, Enrique Ku Herrera, Director general de Conalep, debería poner atención en las instrucciones que giran los encargados de los planteles en esta ciudad y su organización, ya que hoy, en lo que parecería una “ocurrencia” la coordinadora Diana Cupido y el director del plantel en Aragón, Francisco López Montoya, citaron vía WhatsApp, a los alumnos de nuevo ingreso y de reinscripción a un desordenado evento estudiantil, el cual puso en riesgo la salud de los estudiantes y personal del plantel. Por razones obvias, muchos padres inconformes preguntaron las medidas de prevención, así como cuál era el propósito de reunir a centenares de adolescentes que hacen uso de transporte público y que en días anteriores también fueron citados en las instalaciones del Conalep para inscribirse, en trámites burocráticos que se hacen por línea y que duraron horas de manera presencial, sin protocolos de seguridad sanitaria, ni sana distancia y en desorden, que se hizo evidente también hoy provocando aglomeraciones en dicho plantel.

*** Además, en este inicio de clases, alumnos y padres de familia recordaron que en el Conalep ubicado en la alcaldía de Gustavo A. Madero, las autoridades encabezadas por Sonia Moreno, ex directora del plantel, hoy coordinadora académica en las oficinas de Conalep CDMX, obligó igualmente en plena pandemia el año pasado, a que los alumnos fueran a comprar los uniformes y materiales, en lo que parece un negocio orquestado desde las oficinas capitalinas. Estas “decisiones”, de Miguel Angel Núñez, director en la CDMX, Sonia Moreno, Francisco López Montoya y Diana Cupido, deberían ser verificadas por las autoridades de las oficinas centrales del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, quienes ya tienen antecedentes del abuso de sus cargos al encarecer la educación gratuita obligando a pagar “cuotas voluntarias” de 500 a mil 300 pesos, según el plantel, así como la compra de uniformes del diario a su único y propio proveedor “Uniformes General”, desde hace tres años.

*** En el puente de Matamoros-Brownsville, fue entregado a autoridades mexicanas uno de los capos más importantes, Eduardo Arellano Félix, conocido también como “El doctor”, líder del Cártel de Tijuana y ahí se le cumplimentó una orden de aprehensión por delincuencia organizada, delitos contra la salud y será ingresado al penal de máxima seguridad de El Altiplano. En EU fue condenado a 15 años de cárcel, pero como cooperó con las autoridades de aquel país, sólo se le culpó por 2 de 7 delitos en su contra. Y ahora que el de Tepetitán se ha mostrado tan condescendiente y amable con otros capos como quien fuera el líder del Cártel de Guadalajara, Miguel Ángel Felix Gallardo, que calificó a López Obrador como un hombre de “buena voluntad”, pues todo puede pasar, ¿o no?

