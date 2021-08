Senadores del PAN denuncian una persecución política contra Anaya

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Al tiempo que se confirmaron las versiones de que el ex candidato presidencial Ricardo Anaya Cortés abandonó el país por una investigación penal en su contra, senadores de su partido, el PAN, expresaron su respaldo ante lo que consideran una persecución política de parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Los legisladores demandaron que la justicia se use para perseguir delincuentes y conseguir la paz en nuestro país, no para perseguir a opositores sólo por pensar distinto y ser críticos del gobierno.

“Es digno de gobiernos autoritarios perseguir a quien piensa diferente… jamás debe ser utilizada la justicia para perseguir políticamente a opositores”, indicaron los senadores panistas en un comunicado en el cual también expresaron:

“Exigimos al presidente López Obrador que se dedique a resolver los problemas que lastiman a los mexicanos: la violencia, la falta de atención médica, de tratamientos para niños con cáncer, la pobreza y la falta de empleos”.

Los legisladores subrayaron que el Ejecutivo federal debería dejar a un lado los distractores, las excusas y ponerse a trabajar.

“Si quiere combatir la corrupción el buen juez por su casa empieza” concluyeron.

En particular, la senadora Kenia López Rabadán -también panista, que se ha significado por las conferencias de prensa denominadas “contramañaneras”, en las cuales se dedica a desmentir y desvirtuar las afirmaciones del presidente López Obrador- indicó que el primer mandatario no sólo demuestra que es un Presidente mentiroso, sino también es vengativo, ya que este gobierno prefiere perseguir a Ricardo Anaya que ponerse a trabajar.

“Ahora lo vemos perseguir a Ricardo Anaya. Se nota que no ha olvidado aquél debate de 2018 y ante la inseguridad, la falta de empleo y una pandemia pésimamente administrada, lo que este gobierno decide no es ayudar a los mexicanos. No. Lo que resuelve es perseguir a la oposición, perseguir a Ricardo Anaya, perseguir a un ex candidato a la Presidencia de la República”, aseguró.

López Rabadán inclusive incursionó en el terreno la suposición, al sostener que el ex candidato presidencial y ex presidente nacional de su partido, Ricardo Anaya, habría sido, por mucho, un mejor presidente que López Obrador, que hubiera ayudado a México en medio de esta pandemia y, además dijo que si Walt Disney viviera y realizara una nueva versión de la película de Pinocho, sin duda seleccionaría como protagonista a López Obrador.

Sin atender a críticas de los panistas, el presidente López Obrador repitió en la mañanera de ayer su llamado al ex candidato de la desaparecida coalición Por México al Frente, integrada por el PAN, PRD y MC para que se presente ante las autoridades judiciales. Como es su inclinación, el jefe del Ejecutivo recurrió a una expresión popular: “El que nada debe, nada teme”.

El primer mandatario negó estar interesado en encarcelar a Ricardo Anaya y le recomendó enfrentar su situación legal porque aseguró que no afecta ir a la cárcel cuando uno es inocente.

“Yo respondo lo que yo creo que él debe hacer, no irse del país, sino enfrentar su situación porque el que nada debe nada teme, él debe presentar pruebas, hablar con la verdad, si tiene su conciencia tranquila, no afecta ir a la cárcel cuando uno es inocente”, dijo este lunes en conferencia de prensa.

A pesar de esas recomendaciones, Anaya prefiere poner tierra de por medio, ya que tiene el antecedente de haber sido perseguido por el anterior gobierno, que encabezó el priista Enrique Peña Nieto, que lo acusó de “lavar dinero” para financiar su campaña presidencial. Al final, no hubo acción penal en su contra, pero aquí se aplica otra expresión popular: “la mula no era arisca…”.

Por lo demás, otros conocedores de temas jurídicos recomiendan a Anaya y a sus abogados hacer frente a esta acusaciones, pues se basan en los dichos del ex director de Pemex Emilio Lozoya Austin, quien goza de la condición de testigo protegido o colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR), quien ha mencionado a varios políticos de haber participado en actos de corrupción, mediante reparto ilegal de dinero, parte del cual supuestamente aportó la empresa brasileña Odebrecht para conseguir contratos de obras de la petrolera mexicana y de otras dependencia oficiales.

A pesar de las denuncias atribuidas a Lozoya Austin, hasta ahora ninguno de los inculpados está en la cárcel o, por lo menos, bajo proceso. Todo ha quedado en escándalos mediáticos y sólo han servido para librar al mencionado ex director de Pemex de pisar la cárcel y mantenerse en supuesto arresto domiciliario, a pesar de haber confesado que recibió aportaciones ilegales, por las cuales el gobierno de España concedió su extradición.

Pemex sigue empeñado en incendiar al mar

No es ningún descubrimiento confirmar que muchas veces la realidad supera a la más creativa imaginación.

Esto viene al caso porque el pasado día 2 de julio fuimos impactados por la noticia de que se incendiaba el mar, muy cerca de las costas de Campeche. Las imágenes viajaron por todo el mundo y causaron sorpresa, pero también indignación, porque este inusual suceso fue consecuencia de una falla de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex).

En esa oportunidad, la empresa mexicana que atraviesa graves problemas financieros sumó a sus muchos problemas el tener que reparar el daño ocasionado.

Pemex informó que el incendio se generó a partir de daños en un gasoducto marino en la Sonda de Campeche, lo que provocó la fuga de gas natural y un incendio en la superficie del Golfo de México. La empresa aseguró que por estos hechos no hubo lesionados y que la operación en el complejo petrolero Ku-Maloob- Zaap no fue interrumpida ni afectada.

El incendio se originó por una fuga de gas en el ducto submarino de 12 pulgadas, a 150 metros de la plataforma satélite Ku-C, la cual en el momento de los hechos se encontraba deshabitada por lo que no fue necesario aplicar un protocolo de evacuación.

Para controlar el fuego fue necesaria la llegada de barcos cisterna para evitar que el incidente se saliera de control, por lo que el incendio pudo ser controlado el mismo día, según reportó la petrolera.

Entre las reacciones de indignación, la organización Greenpeace, defensora del medio ambiente, aseguró que la fuga de gas, suscitada en un ducto marino de la Sonda de Campeche, muestra la ineficiencia de seguir usando un modelo energético basado en combustibles fósiles.

Por ello urgió en la necesidad de retomar el desarrollo de las energías renovables que hasta ahora se han visto limitadas por las políticas que sigue el gobierno federal.

En tanto, Azul, una organización de justicia ambiental con sede en Estados Unidos, advirtió que la fuga y el incendio en la línea subterránea de Pemex en el Golfo de México provocará daños irreversibles al océano y a la fauna marina.

Además, este accidente puso se manifiesto que Pemex ha enfrentado en los últimos años serios problemas de mantenimiento por falta de inversión y cada día que pase sin el mantenimiento adecuado, se incrementa el riesgo de accidentes de este tipo.

Este último vaticinio, lamentablemente, se cumplió ayer, cuando se dio a conocer un incendio en la Plataforma E-Ku A2 del Centro de Proceso Ku-A, perteneciente a la misma zona de extracción donde ocurrió el incendio del 2 de julio, en el denominado Activo de Producción Ku-Maloob-Zaap, ubicada en la Sonda de Campeche, que es la principal zona de producción de México en la actualidad.

Por desgracia, en este segundo accidente sí hubo víctimas fatales. Murieron por lo menos cinco trabajadores, uno de ellos de la planta de Pemex y otros cuatro de una empresa privada que daba servicio a la petrolera nacional

El director de Pemex, el antropólogo Octavio Romero, informó que además se perdió parte de la producción, lo que hace suponer que, al término del año, no se lograrán alcanzar las metas fijadas por el gobierno de la llamada Cuarta Transformación.

ACLARACIÓN: Ofrezco una disculpa a la ex tesorera de la Federación, Galia Borja Gómez, ahora subgobernadora del Banco de México, y al ex secretario de Hacienda Arturo Herrera Gutiérrez y futuro gobernador del mismo banco central, porque erróneamente publiqué en la columna del pasado viernes que son esposos. Hago extensiva esa disculpa a sus respectivas familias, por si les generé alguna incomodidad.

