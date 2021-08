“Ricky riquín”, ganar-ganar

Ángel Soriano

Autoexiliado, el aspirante presidencial por segunda ocasión, Ricardo Anaya Cortés gana con la supuesta persecución política que es objeto: desde las mismas filas del PAN se le acusaba de hacer política en México y trasladarse a Atlanta, donde vive su familia, los fines de semana y donde lleva una vida de lujos.

Anunció que visitaría los municipios del país en precampaña presidencial -como lo hizo durante 18 años el presidente López Obrador-, pero ahora se quitará esa molestia y disfrutará, desde el extranjero, de la comodidad del exilio, con recursos suficientes y con amplia cobertura periodística que no requerirá ir de pueblo en pueblo promoviendo su imagen.

Aunque argumentó que “es una decisión dolorosa” y su abogado Diego Fernández de Cevallos desaprobó esa decisión por no compartirla en lo personal, Ricardo Anaya calculó bien los tiempos para salir del país y no enfrentar la justicia que lo persigue desde hace tres años, incluidos sus mismos correligionarios que lo acusan de corrupción.

Si es o no perseguido político o de la justicia a secas, eso lo deberá probar ante los tribunales; pero no lo hace porque le es más rentable “pelear” desde el confort de los Estados Unidos, atender sus asuntos familiares o personales y esperar que mejoren los tiempos para buscar otra vez la candidatura presidencial y si no, de todos modos gana fama y poder.

Celebran autonomía universitaria

El Congreso de Oaxaca celebró el 50 aniversario de la autonomía de la Universidad Autónoma “Benito Juárez”, la cual se encuentra inmersa en una profunda descomposición académica, laboral y administrativa a consecuencia de las pugnas entre grupos políticos que la han tomado en rehén de intereses económicos y políticos, los cuales se han agudizado por la pandemia que no le permite normalizar sus actividades. El encuentro con legisladores locales es positivo, pues un reconocimiento y un entendimiento loable entre el Poder Legislativo y la casa de estudios que deberá encauzarse en beneficio de la institución en su conjunto… Con toda impunidad, el diputado federal con licencia Mauricio Toledo recurrió a los tribunales de Chile, su país, para argumentar que es perseguido político en México y ganar protección. Protegido por sus iguales, Toledo es diputado federal reelecto, pero no podrá tomar posesión hasta en tanto no aclare su situación jurídica y su nacionalidad. Aquí lo importante es saber cómo es que el Partido del Trabajo protege a este tipo de personas que utilizan a México con fines de saqueo y se marchan del país protegido por la misma Ley y las mismas autoridades. Otros delincuentes de la misma calaña, como Saúl Huerta, han utilizado al estado de Puebla como trampolín para ocupar su territorio electoral y saltar a puestos de elección popular. Deberían evitarse este tipo de complicidades que exhiben a México como un país de oportunidades para delincuentes de cuello blanco… La coalición Va por México tendrá que documentar muy bien sus acusaciones en el extranjero en contra del proceso electoral del 6 de junio pasado, pues las mismas fueron sancionadas y calificadas por la OEA y los organismos electorales constitucionales de nuestro país, de lo contrario incurrirán en delitos. El mismo presidente Andrés Manuel López Obrador ya se los advirtió: “deben andarse con cuidado”. Y también habrá qué ver hasta donde el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, podrá seguir exhibiendo a los prominentes políticos que recibieron sobornos de Odebrecht y de Pemex…

