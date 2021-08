¿El inicio de la caída de Morena?

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Perdió con sus satélites mayoría calificada

Congreso “vacunado”, a una traición de Dante



Ojalá y PRI-PAN y PRD no sean maiceados

Director del ISSSTE, desesperado por Oaxaca

Hasta en las democracias más puras, como los Estados Unidos y Suiza

una minoría privilegiada detenta el poder contra la mayoría esclavizada

Mijail Bakunin (1814-1876) revolucionario ruso

Al analizar los números de la configuración del Congreso, encontramos varios detalles finos que el “pueblo sabio”, fincó en las elecciones del pasado 6 de junio.

Primero, le quita a Morena y a sus “satélites”, mejor conocidos como aliados, PVEM y PT, la mayoría calificada, con lo que se le impide hacer y deshacer la Constitución a su antojo al líder del Ejecutivo.

Queda claro que el “pueblo sabio” le había dejado un cheque en blanco a la Cuarta Transformación, pero al paso de 3 años, se lo quitó, ante la falta de resultados contundentes en materia de lucha contra la corrupción, la inseguridad y el mejoramiento económico.

El cheque lo tiene Andrés Manuel López Obrador, pero ya no está en blanco; está signado en favor de obras etiquetadas para beneficio social y no para ahondar la pobreza en la sociedad.

Segundo, ante una posible traición de Movimiento Ciudadano a los principios de equilibrio legislativo, le da sólo 23 curules.

Esto significa que Morena y sus aliados no tendrían mayoría, incluso si el líder de los emecistas, Dante Delgado, se reconcilie con Andrés Manuel López Obrador, para hacer modificaciones constitucionales.

Sin embargo, hay un bemol. En el caso de que pase cualquier reforma constitucional que pudiera poner en riesgo las instituciones democráticas y por capricho de los morenistas, con la alianza de los panistas, priistas y perredistas, entonces encontraría camino fácil con los 19 congreso locales que controlarán.

Aquí está el hilo fino de la política; lo que le da confianza a la 4T de poner en jaque a varios organismos autónomos clave en el futuro democrático del país.

El pasado 6 de junio se cambiaron 30 congresos locales. De ellos, 19 cayeron en el control de legisladores de Morena; 13 de ellos coinciden con el gobernador, en el mismo partido guinda: Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Chiapas, Colima, Guerrero, Nayarit, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz.

En esos comicios, Durango, del panista José Rosas Aispuro, y Aguascalientes, con más diputados de la alianza PAN-PRD, y el gobernador Martín Orozco, con mayoría panista. Asimismo, Querétaro, que gobernará Mauricio Kuri; Guanajuato, de Diego Sinhué Rodríguez; Yucatán, con Mauricio Vila; Chihuahua con María Eugenia Campos gobernará Acción Nacional.

Tercero, esto nos podrá dar cierta confianza en que no se acabará con instituciones como el Instituto Nacional Electoral, ni el Tribunal Electoral. Incluso será mucho, pero mucho, muy complicado que la 4T pueda quitar a los consejeros electorales del INE y a los magistrados del TEPJF.

También que puedan hacer otros aberrantes cambios a la Constitución que puedan llevar al país a un caos.

Como dicen algunos morenistas con mayores capacidades: algunos de nuestros compañeritos no tienen la mas remota idea de lo que es legislar, ni la democracia. Llegaron a las curules o escaños mediante ruletas por que no había suficientes candidatos. Hoy, las cosas nos hablan de que esas puntadas llegan a convertirse en leyes, a pesar de muchos legisladores guindas que están conscientes del destino del país.

PODEROSOS CABALLEROS

OAXACA-RAMÍREZ PINEDA: El director del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, insiste que la dependencia no ayuda a su carrera política, dada su cercanía con el nuevo secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez, busca la subsecretaría de egresos, para así lucir en los próximos meses, como el Santa Claus de las participaciones a los estados. La intención, es hacer saber, que sigue sin querer estar como director del ISSSTE, por no ayudarle a su carrera política para lograr la candidatura de Morena a la gubernatura de Oaxaca. Su imagen es pobre y no tiene recursos para lograr colocarse en el resorte que lo catapulte. La política se hace con dinero, mucho dinero, pero ajeno.

BBVA MÉXICO: Con el fin de fomentar la cultura de la previsión en salud y ser un instrumento que ayude a proteger la economía de los mexicanos, la aseguradora de BBVA México y Bupa Seguros México lanzaron Seguro: ‘tu médico particular’, un instrumento que apoya a los asegurados con consultas, videoconsultas, medicamentos y médico a domicilio, estudios de diagnóstico y urgencias médicas, en caso de necesitarlo. El seguro, que se contrata de forma digital o en sucursales BBVA, está enfocado a ser el complemento a un seguro público o particular, además de ayudar con un apoyo económico a las personas que no cuentan con la protección de un servicio de salud. A través de este seguro, los clientes tendrán una asistencia ilimitada de orientación médica por teléfono, videoconsulta y médico en casa. En caso de necesitar acudir a un médico general o especialista, el seguro cubrirá el médico de preferencia a nivel nacional hasta $8,400 pesos al año con un límite de $700 pesos por consulta. En caso de requerir algún tipo de medicamento, cubre las medicinas que recete el médico. En el caso de atención en el hogar, hasta $800 pesos por evento y si el médico es el preferido por el paciente se cubre por $3,000 pesos al año con un reembolso del 80% por medicamento.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

GENOMMA LAB: Genomma Lab, farmacéutica liderada por Jorge Brake, envió más de 33 toneladas de apoyo humanitario a Haití, para apoyar a los damnificados por el poderoso sismo que los afectó hace unos días. Enviaron 143 mil piezas de productos de higiene personal, fórmulas infantiles y medicamentos de las marcas de la compañía. Las mercancías zarparon en un buque de la Armada de México hacia Puerto Príncipe. También apoyó a damnificados por las inundaciones en el estado de Tabasco y a habitantes de la isla colombiana de Providencia, afectados por la ira de la naturaleza.

Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22 horas,

en “Víctor Sánchez Baños en MVS”

MVSnoticias.com

poderydinero.mx

vsb@poderydinero.mx

Twitter:@vsanchezbanos

Facebook: vsanchezbanos