Incertidumbre en regreso a clases presenciales

Así las cosas…

Humberto Mares N.

El próximo lunes 30 de agosto, cerca 25 millones de estudiantes, maestros y personal educativo de nivel básico deberán regresar a las 265 mil escuelas para clases presenciales sin tener claro, padres de familia y trabajadores de la educación, cómo serán las medidas para evitar contagios.

La incertidumbre y falta de claridad en el programa a ejecutar por los profesores y personal administrativo de las escuelas no tienen claro las instrucciones, lo que provoca desconfianza entre los padres de familia. Los maestros aseguran que el protocolo suena bonito, pero no queda claro de dónde saldrán los recursos para comprar los productos esenciales para evitar los contagios como el gel, termómetros y jabón y en algunos casos el agua.

En el caso de la CDMX, el gobierno dará cubrebocas y un kit de limpieza en los planteles y seguramente algunos gobiernos harán lo mismo.

Sin embargo, con la buena voluntad de los gobiernos para cumplir con su obligación, la falta de condiciones en las escuelas prevalece el desconcierto respecto a cuál será el protocolo sanitario y complicaciones en la inscripción de los niños son algunas de las inquietudes de la comunidad, tanto escolar como entre padres de familia.

Ante este panorama, el regreso a clases presenciales en todo el país como está, creo que no es la mejor idea, porque por más efectivos que sean los filtros el riesgo es grande, entre niños y adolescentes y sus familias, porque es un segmento de habitantes que no están vacunados y no sabemos para cuándo.

Es un riesgo muy alto, aunque el presidente AMLO dice que se deben correr riesgos en la vida, pero en este caso, pues casi es arriesgar la vida de los estudiantes y sus familias, sobre todo la población de mayor edad, los abuelitos y tíos.

Existe además otro factor, que son las condiciones en que se encuentran las escuelas y las aulas. Muchas de ellas fueron vandalizadas, y todas llevan 18 meses de abandono, muy pocas aulas, por no decir ninguna, sobre todo en el sistema público, recibieron mantenimiento o mejoras para regresar.

Si bien se llevaron a cabo brigadas de padres de familia para limpiarlas, pero no en su totalidad y la SEP reconoce que las escuelas vandalizadas, más o menos un 25%, no podrán abrir.

Lo único acertado en su totalidad es que la decisión de regresar será voluntaria y no obligatoria. Será decisión de los padres de familia, quienes por desgracia muchos tendrán que llevar a sus hijos a la escuela porque ellos tendrán también que regresar a trabajar presencialmente.

Esto no es una fórmula absoluta porque no todas las empresas, ni todas las dependencias de gobierno han regresado actividades presenciales, pero seguramente tendremos que considerar esta circunstancia.

Los especialistas consideran el necesario uso de pruebas diagnósticas en alumnos, maestros y personal educativo, una estricta vigilancia epidemiológica y protocolos de respuesta inmediata en planteles en caso de brotes; además, de que todos los adultos estén vacunados. Bueno esto es lo deseable, pero no está considerado así.

Por otro lado es oportuno señalar que los casos confirmados de Covid-19 en México llegaron a 3 millones 249 mil 878, con un incremento de 18 mil 262 contagios para este martes. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, los decesos aumentaron en 940, para un acumulado de 254 mil 466, según el reporte técnico diario sobre el estado de la pandemia señala una reducción de 9 por ciento en los contagios.

En el tema de la política nacional, la vista esta en el Congreso y podemos decir que las cosas se están poniendo interesantes, tanto en la Cámara de Diputados como de senadores afinan estrategias para el inicio de la 65 Legislatura, el próximo 1 de septiembre.

El partido Morena que no pudo ganar la mayoría absoluto y tendrá la mayoría simple, ahora está planteando junto con sus aliados, el Verde y PT, conformar una superbancada para poder ganar las batallas legislativas, como quiere su guía.

La primera es presidir cuando menos en el primer año, los dos órganos de mando y control en la Cámara de Diputados, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y la Mesa Directiva, además de tomar el control de las comisiones importantes de la Legislaturas , como lo son la de Presupuesto, Hacienda, Salud, Educación.

La coalición de PRI, PAN y PRD peleará la presidencia de la Jucopo, mientras que el otro bloque encabezado por Morena se quedará cuando menos en el primer año con la presidencia de la mesa directiva. Estos es lo que dice la ley, pero Morena quiere todo y ahí es donde la oposición se pondrá dura y ruda.

Estas son posiciones muy importantes para la administración de la cámara y sobre todo para integrar la agenda legislativa en los tres años de la legislatura.

Así las cosas, hasta pronto, estamos en semáforo naranja, con circunstancias de rojo, quédese en casa.

mares21@gmail.com